Lyon Business : retrouvez les invités éco qui ont marqué la saison 2021 en replay

Fabien Bagnon (LPA), vice-président à la voirie et aux mobilités actives à la Métropole de Lyon a précisé les grandes ambitions du gestionnaire de parking Lyon Parc Auto (LPA), qu'il dirige depuis septembre 2020. Entre son ambition de quadrupler le nombre de véhicules en autopartage et celui de participer aux évolutions en matière de logistique urbaine (livraisons du dernier kilomètre, projet d'hôtel de la logistique urbaine), l'élu livre sa vision des mobilités "actives" de demain.

Santé : « Le digital arrive comme une clé pour imaginer les solutions de demain » (I-Care Lab)

Cette semaine, c'est Gérald Comtet (I-Care Lab) qui est revenu, dans une édition spéciale de Lyon Business placée sous le signe du Tour de France de la reprise de BFM Régions, sur la politique d'innovation du secteur de la santé. Après deux années de crise, les acteurs lyonnais se sont retroussés les manches pour faire émerger de nouveaux projets, une voie que le directeur du cluster santé et innovation entend bien poursuivre, tout en espérant que cet épisode sera aussi l'occasion d'en renforcer la transversalité, au bénéfice des patients.

« Les entreprises sont aujourd'hui câblées pour faire face à cette 5e vague » (Daniel Karyotis, BPAURA)

Daniel Karyotis, directeur général de BPAURA, tire le bilan de la première année de la Banque de la Transition énergétique. Lancée à l'aube de la crise sanitaire, cette nouvelle marque se prépare à clôturer l'année 2021 en dépassant sa cible, pour aller vers 180 millions d'euros de crédits au titre de l'épargne verte. Confiant sur sa capacité à accroître ce chiffre, mais aussi plus largement sur la résilience des entreprises régionales, confrontées à une 5e vague cet hiver.

Skimania : « Un boom des réservations de +200% par rapport à la même période en 2019 »

Pour Laurence Gaudart, directrice générale de Skimania, c'est l'heure de la reprise à l'issue d'une saison blanche pour les stations, et noire pour la trésorerie des entreprises. Depuis le week-end dernier, cette agence, spécialisée dans les séjours au ski, a fait partir ses premiers bus vers les stations, et évoque déjà de hauts niveaux de réservations à date, alors que le taux d'incidence grimpe à Lyon.

Logement social : « Les maires de la métropole de Lyon ne doivent pas prendre en otage les habitants » (Alila)

Hervé Legros, fondateur du promoteur Alila, revient sur une année 2020 marquée par ce qu'il qualifie de crise du logement en France, mais aussi à l'échelle du Grand Lyon. Selon son baromètre publié à l'automne, 12.400 logements neufs avaient été construits en 2017, contre seulement 3.945 en 2020 à l'échelle de la métropole lyonnaise.

"Les émissions indirectes peuvent représenter jusqu'à 80% d'un bilan carbone" (We Count)

Antonin Guy, fondateur de We Count, est revenu sur le quotidien de sa société, qui a développé sa propre plateforme de comptabilité carbone ainsi qu'un programme d'accompagnement d'un nouveau genre pour les entreprises. A l'aube du lancement de sa 2e "promotion", composée elle aussi de grands noms de l'industrie, il évoque les défis qui demeurent pour améliorer son bilan carbone, ainsi que sa vision des enjeux de la Cop26, qui tient cette semaine à Glasgow.

"Il faut conserver (aussi) des garages dans les centres-villes" (Point S)

Christophe Rollet, DG de Point S, est revenu sur le double enjeu du réseau lyonnais : répondre à la forte demande actuelle liée à la Loi Montagne II, mais aussi à la place de la voiture en ville, qui est appelée à changer avec l'essor des ZFE et la volonté de l'exécutif EELV du Grand Lyon. Le spécialiste de l'équipement automobile, qui vient de fêter ses 50 ans et une forte expansion à l'international, défend une vision de proximité où les garages demeurent "accessibles" en centres urbains.

Cyberattaques : « On peut se protéger, mais tôt ou tard, l'incident arrivera » (CyberCercle)

Stéphane Meynet, Senior advisor de CyberCercle et président du cabinet CERTitude Numérique, revient sur les enjeux auxquels font face les entreprises et acteurs publics en matière de sécurité numérique. Régulièrement au cours des derniers mois, des études alertent sur la croissance du nombre d'attaques : quels sont aujourd'hui les principaux risques auxquels s'exposent les entreprises et peut-on (vraiment) s'y préparer ?

"D'ici 2022, nous aurons une ligne d'assemblage pour un vélo made in AURA" (Renaud Colin)

Renaud Colin, dirigeant de la société Addbike qui transforme des vélos cargos et co-fondateur du Cluster Mobilité Active et Durable (MAD), revient sur une filière en pleine accélération, nourrie par l'essor des nouvelles mobilités. Avec désormais, l'ambition de répondre à une autre crise, celle des matériaux, en marquant l'union avec d'autres fabricants locaux. Objectif : monter une ligne d'assemblage commune pour fabriquer des vélos "made in AURA".

"Notre plan stratégique ne prévoit pas d'augmentation des frais de scolarité" (EmLyon)

Isabelle Huault, présidente du directoire et directrice générale de l'EmLyon, était l'invitée de Lyon Business, en partenariat avec BFM Lyon. Avec sous le bras, son projet de nouveau campus dans le quartier Gerland. Un symbole du renouveau pour une école de commerce qui avait, d'une part, choisi d'attirer des fonds d'investissements à son capital en 2019, mais aussi de se doter plus récemment d'un statut d'entreprise à mission. Avec une feuille de route claire d'ici 2025.

« Il va bien falloir traiter la question de la dette » (Thierry Gardon, Tribunal de commerce de Lyon)

Thierry Gardon, président du Tribunal de commerce de Lyon, était l'invité de Lyon Business, en partenariat avec BFM Lyon. Il est revenu sur le bilan d'une année inédite pour sa structure, et la fin du fonds de solidarité et du "quoi qu'il en coûte", qui fait désormais passer les entreprises françaises et régionales à une nouvelle étape. Même si, une fois encore, le "mur de faillites" tant redouté n'a pas encore eu lieu.

