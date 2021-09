Lyon Business #5 : l'invité éco avec Pascal Mailhos (Préfet du Rhône)

VIDEO. Tous les mardis à 17h45, La Tribune et BFM Lyon s'unissent pour proposer le grand rendez-vous de l'économie à Lyon, avec l'émission Lyon Business. Cette semaine, c'est Pascal Mailhos, Préfet du Rhône, qui est revenu sur le bilan du plan France relance (100 milliards d'euros) à l'échelle de la région Auvergne Rhône-Alpes, et notamment du Rhône : industrie, foncier à reconvertir, emplois et recrutements en pleine période de pénurie, apprentissage... Quel premier est le visage de la relance à l'échelle du territoire ?