Lyon Business #3 : l'invité éco avec Marie-Odile Fondeur (directrice générale du SIRHA)

VIDEO. Tous les mardis à 17h45, La Tribune et BFM Lyon s'unissent pour proposer le grand rendez-vous de l'économie à Lyon, avec l'émission Lyon Business. Avec, au menu de cette nouvelle émission, l'interview de Marie-Odile Fondeur, dg du salon SIRHA, de retour du 23 au 27 septembre prochain, après deux années d'absence. Ce salon mondial du food service et de l’hospitalité, chapeauté par GL Events, a fait le pari de conserver son ADN international, et ses grandes compétitions dédiées au monde de l'hôtellerie-restauration.