Lyon Business #4 : l'invité éco avec Gilles Courteix (président du Medef Lyon Rhône)

Cette semaine, nous avons reçu Gilles Courteix, président du Medef Lyon Rhône, qui, après avoir occupé un temps la présidence de la FFB Auvergne Rhône-Alpes, a pris les commandes du syndicat patronal il y a quelques mois, en pleine crise sanitaire, pour succéder à Laurent Fiard.

En parallèle à la 10e édition de l'Odyssée des entrepreneurs, qui se tiendra le 23 septembre prochain à Villeurbanne, cet entrepreneur de gros œuvre dans le Rhône est revenu sur la nouvelle page qui s'ouvre pour les entrepreneurs post-crise, avec notamment :

Son regard sur la reprise et les points de vigilance à l'échelle lyonnaise ;

Les enjeux d'emploi et de pénurie de compétences (réforme de l'assurance-chômage, revalorisation du SMIC, etc) ;

Sa vision du monde d'après pour les entrepreneurs post-crise ;

Mais aussi de la « nécessaire » transition écologique des entreprises, à travers les propos de Geoffroy Roux de Bézieux qui appelait récemment lui-même à la REF à "inventer un capitalisme décarboné" ;

Ses relations avec les exécutifs écologistes désormais à la tête de la Ville et de la Métropole

ou encore des dossiers phares comme la Zone à faibles émissions (ZFE), l'encadrement des loyers...

