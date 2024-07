La DGA concrétise sa réserve industrielle de défense avec Verney-Carron

Nouvelle maille dans le tricotage de l'économie de guerre appelée de ses vœux par Emmanuel Macron: la Direction Générale de l'Armement déploie sa toute nouvelle réserve industrielle de défense (RID) annoncée il y a quelques mois.

Renforcer les lignes de production en cas de nécessité

La PME stéphanoise Verney-Carron, - fabricant historique d'armes de chasse, d'armes pour la sécurité intérieure (Flash-Ball) et plus récemment de fusils d'assaut pour la Défense-, est la première entreprise privée à mettre en place le dispositif. Douze volontaires, ne travaillant pas pour Verney-Carron mais en proximité immédiate, - avec donc des compétences en adéquation (des jeunes retraités, d'anciens salariés partis travailler ailleurs etc) - se sont engagés auprès de la DGA et de l'industriel à venir renforcer ses lignes de production si besoin.

« En cas de nécessité urgente de production, pour l'armée française ou un pays allié, nous activerons le dispositif en accord avec l'entreprise. Les réservistes seront alors invités à quitter leur poste de travail du moment et à venir travailler pour un délai plus ou moins long aux côtés de l'équipe permanente. L'État prendra en charge leur salaire puis se fera rembourser par l'entreprise », explique Emmanuel Chiva, le délégué général de l'Armement.

Celui-ci a fait le déplacement, hier, en personne, chez Verney-Carron pour cette première convention avec une entreprise privée.

Lire aussiMilitaire : Verney-Carron ne peut toujours pas lancer la production des 12.000 fusils destinés à l'Ukraine

En réalité, les premiers contrats de cette RID avaient été signés à l'automne dernier avec le constructeur poids lourds Scania, une poignée de ses salariés s'étaient alors portée volontaire pour soutenir le SMIter (Service de maintenance industrielle terrestre de l'Armée), mais Verney-Carron est bien la première entreprise privée à mettre en place cette réserve avec la DGA.

« Le choix de Verney-Carron n'est pas anodin, elle représente un outil industriel intéressant », note Emmanuel Chiva, sans s'attarder sur le fait que l'industriel stéphanois peine pourtant à placer ses fusils auprès de l'armée française, en raison notamment de son envergure modeste (80 salariés, CA 2023 : 5,4 millions d'euros). À noter : l'Agence de l'Innovation de défense (AID) a toutefois confié récemment à la PME, filiale depuis 2022 du groupe Cybergun (45 millions d'euros de CA), un projet de développement d'un fusil destiné à une unité particulière.

Objectif : 3.000 réservistes d'ici 2030

D'ici 2030, la DGA vise les 3.000 réservistes.

« Nous sommes confiants. Nous avons identifié 1.000 jeunes retraités issue de la BITD par exemple. Et puis, nous avons aussi identifié une dizaine d'entreprises capables de générer un vivier de volontaires aux compétences intéressantes pour nous. Par exemple dans l'automobile », assure Alexandre Lahousse, directeur de l'industrie de défense à la DGA.

Pour Emmanuel Chiva, le déploiement de la réserve industrielle de défense correspond à « l'Acte 2 » de la mise en place de cette fameuse économie de guerre autour des dix principaux acteurs de l'industrie française de la Défense (Airbus Defense, Thales, Safran, KNDS, Naval group) et de quelques 4.000 fabricants et sous-traitants.

« En 2023, nous avons accompagné les industriels pour accélérer les cadences, nous avons corrigé une cinquantaine de goulets d'étranglements industriels et nous sommes en train de travailler sur cinquante autres. Le contexte géopolitique nous impose de ne pas en rester là. L'acte 2 a été lancé depuis ce début d'année avec le sujet du financement et désormais des Ressources Humaines. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être dans l'incapacité de produire par manque de ressources ».

Lire aussiCadence, sécurité, souveraineté, guerre, concurrence : les cinq défis de l'aéronautique et la défense

Chez Verney-Carron, on vise une jauge de 20/25 réservistes. Ceux-ci devront s'engager (comme tous les autres réservistes de ce dispositif) à suivre au moins une dizaine de jours de formation par an afin de garantir qu'ils seront bien opérationnels rapidement en cas de besoin.