Cette semaine, nous avons reçu Thierry Gardon, président du Tribunal de commerce de Lyon, qui s'est trouvé depuis plusieurs mois aux avants-postes de l'accompagnement des entreprises, depuis le démarrage de la crise sanitaire en mars 2020.

A l'aube de cette pandémie, on avait d'abord prédit une vague de défaillances d'entreprises, voire même un "mur de faillites" à l'échelle nationale, comme locale... Mais après des mois de soutien et perfusion gouvernementale, les effets du "quoi qu'il en coûte" amorcé par le gouvernement ont permis de limiter, jusqu'ici, l'ampleur de la chute. Conduisant même durant cette année à une forte baisse du nombre de faillites et procédures collectives.

A Lyon, cette crise s'est par exemple traduite par une baisse de -35% du nombre de défaillances enregistrées en 2020 (par rapport aux chiffres de 2019), et de -11% déjà en 2021 par rapport à l'année précédente. Mais pour combien de temps ?

A l'antenne, Thierry Gardon a livré ses premières analyses à l'issue de ces deux années inédites :

Cette crise a-t-elle fait évoluer les missions du tribunal de commerce et leurs relations avec les chefs d'entreprises ? Les entreprises ont-elles également profité de cette période pour anticiper davantage leurs difficultés à travers des procédures de conciliation ?

Qu'en est-il de la situation des entreprises régionales, plus de 18 mois après l'arrivée de la crise sanitaire ?

Les aides reçues dans cette crise ont été nombreuses : l'Etat a-t-il dépensé trop d'argent, voire sauvé des entreprises qui présentaient des difficultés plus structurelles à travers cette politique ?

Les chiffres sont encore en demi-teinte car ils démontrent effectivement moins de faillites en 2020, mais aussi une augmentation du nombre de radiations d'entreprises à compter du premier semestre : le vent est-il en train de tourner ?

Quid de la question de l'endettement des entreprises françaises et régionales, plus élevé que nos homologues européens : risque-t-il de freiner la reprise ?

Le CAE a aussi évoqué, dans une récente note, le fait que certains secteurs qui n'étaient pas jugés "en première ligne" des aides proposées soient désormais plus touchés que prévus par des difficultés de trésorerie comme le bâtiment, l'information-communication, etc... Faut-il demeurer vigilant à l'égard de l'avenir de ces entreprises ?

