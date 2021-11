Essor des ZFE : "Il faut conserver (aussi) des garages dans les centres-villes" (Christophe Rollet, Point S)

Cette semaine, nous avons reçu, pour le 10e numéro de Lyon Business, Christophe Rollet, directeur général du réseau lyonnais Point S. Spécialisé dans le pneumatique et l'entretien du véhicule, ce réseau vient de fêter ses 50 ans cette année et d'ouvrir son 600e centre automobile en France, en septembre dernier. Avec l'objectif d'atteindre les 800 installations d'ici cinq ans.

Une fierté pour son fondateur, mais également un enjeu qui n'en aura finalement pas été un durant la crise sanitaire, puisque les ateliers automobiles ont été reconnu au rang des commerces "de première nécessité" et ont donc pu demeurer ouverts.

De quoi permettre au réseau de sortir des derniers mois de crise sanitaire avec une croissance de +24% par rapport à l'avant-crise... mais aussi d'anticiper sur un autre terrain : celui de la Loi montagne II, qui vient d'entrer en vigueur au 1er novembre dernier et qui impose désormais aux automobiles de s'équiper en dispositifs hivernaux, au sein des 48 départements concernés à l'échelle française.

A l'antenne, Christophe Rollet est revenu à la fois sur les défis qu'engendre cette nouvelle loi, tout juste entrée en vigueur mais dont le gouvernement a d'ores et déjà repoussé les sanctions à l'année prochaine, préférant passer par une étape de sensibilisation, mais aussi par les enjeux plus larges appelés à se poser au cours des prochaines années, concernant la place de la voiture en ville face à l'essor des ZFE :

Quel est l'impact de la hausse des prix et des pénuries rencontrées sur les matières premières dans l'industrie des pneumatiques : cela est-il appelé à faire grimper les prix des pneus ?

Comment Point s'est organisé jusqu'ici pour répondre à la demande anticipée en parallèle à cette nouvelle Loi Montagne II ? La forte demande a-t-elle finalement eu lieu ? Faut-il craindre des phénomènes de pénurie sur certains modèles ?

Au rang des incertitudes, l'équipement requis par cette nouvelle loi semble lui-même porter encore à débat : que peut-on concrètement conseiller en dehors des 4 pneus neiges pour circuler en règle, au sein des 48 départements concernés ?

Quid de la pénurie de main d'oeuvre observée dans d'autres secteurs : touche-t-elle aussi la maintenance automobile et avec quels enjeux ?

L'arrivée des écologistes à Lyon et dans la Métropole risque de modifier la place de la voiture en ville, avec l'essor des ZFE qui se déploient : un facteur d'inquiétude pour un réseau comme Point S ? Existe-t-il des discussions voire des compromis à l'étude ? ...

