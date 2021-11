Skimania : « Un boom des réservations de +200% par rapport à la même période en 2019 »

Vendredi dernier, les stations françaises avaient choisi la Tour Eiffel pour donner symboliquement le coup d'envoi de leur saison d'hiver tant attendue. Ce mardi, c'est au tour de l'agence lyonnaise Skimania, conduite par Laurence Gaudart, de se montrer optimiste : depuis le week-end dernier, ses premiers cars sont partis vers les stations de ski.

Avec à la clé, une reprise qui se dessine enfin après une année 2021 où le chiffre d'affaires de la société est tombé à 350.000 euros, contre 5,5 à 6 millions d'euros habituellement. Chaque hiver, Skimania propose en effet des séjours au ski à près de 50.000 clients qui embarquent avec elle en bus vers les sommets, avec des formules pouvant associer transport, forfait, petit-déjeuner et encadrement sur place.

L'an dernier, elle avait elle-même choisi de mettre un coup de frein sur les réservations, alors que les remontées mécaniques étaient à l'arrêt. Cet hiver, c'est cependant un tout autre scénario qui se dessine, avec un fort engouement des lyonnais, qui représentent jusqu'à 55% de sa clientèle, pour rechausser leurs skis.

Et cela, même si le taux d'incidence grimpe, en parallèle, sur le plan national mais aussi dans le Rhône, où il dépasse désormais à nouveau les 200 cas pour 100.000 habitants.

Pas de quoi inquiéter cependant, pour l'heure, la directrice générale de Skimania, qui met en avant le protocole sanitaire discuté avec les acteurs de la montagne et affiché par le gouvernement, qui donne une forme de visibilité sur cette nouvelle saison aux professionnels comme aux skieurs, ainsi que des réservations qui s'annoncent en hausse de +200% par rapport à la même période, en 2019.

A l'antenne, Laurent Gaudart est donc revenue sur :

La reprise et son plan de match, à l'heure de l'ouverture des premières stations ;

Les dispositions sanitaires en vigueur ; entre visibilité et précautions face à ce début de saison tant espéré ? Le spectre du pass sanitaire constitue-t-il une crainte si le taux d'incidence venait à dépasser, au cours des prochaines semaines, le seuil de 200 cas pour 100.000 habitants ?

Quid des taux de réservations : ont-ils déjà retrouvé leur niveau d'avant-crise ? On observe également une appétence forte des lyonnais ? A-t-on encore des relais de croissance à ce sujet, auprès des jeunes notamment ?

Le retour des destinations soleils et long-courrier est cependant à l'agenda cet hiver : cela peut se traduire par une forme de concurrence avec le ski, au sein du porte-monnaie des ménages ?

Quid du marché des comités d'entreprise, bousculé par la crise : reprend-il lui aussi des couleurs ?

Une interview à retrouver ici.

