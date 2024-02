Hydrogène : la filière régionale se prépare à changer d’échelle pour décarboner ses mobilités lourdes

« L'énergie hydrogène coche plusieurs cases, puisqu'elle va nous permettre de décarboner l'industrie et la mobilité lourde, mais aussi de gagner en souveraineté énergétique car nous avons de l'eau, des réacteurs nucléaires et des barrages hydroélectriques pour faire de l'hydrogène vert », assure Thierry Kovacs à La Tribune.

Pour le vice-président du conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes, délégué à l'environnement et à l'écologie positive, nul doute que cette énergie que l'on surnomme aussi « H2 » représente dès aujourd'hui « un écosystème de développement économique » important pour le territoire.

Depuis 2017, c'est bien sur l'hydrogène qu'Auvergne Rhône Alpes mise pour décarboner la première région industrielle de France et les poids lourds qui y circulent.

Présenté comme « une étape » supplémentaire, le projet « IMAGHyNE Vallée de l'énergie », s'inscrit en effet comme une nouvelle brique d'une stratégie débutée sept ans plus tôt. Un passé que Thierry Kovacs n'a pas hésité à retracer à cette occasion.

Un soutien fort à l'hydrogène

Car dès 2017, la Région Auvergne Rhône-Alpes conduite par le LR Laurent Wauquiez a décidé de miser sur cette énergie où tout restait encore à faire : et cela, à travers la création en premier lieu du programme Zero Emission Valley (ZEV), basé sur le développement de la mobilité hydrogène légère.

Dôté d'une enveloppe de 70 millions d'euros, ce programme bénéficiant du soutien de l'Union Européenne et réalisé notamment en partenariat avec les sociétés Engie et Michelin, visait la création d'une vingtaine de stations hydrogène sur le territoire et le financement d'une flotte d'un millier de véhicules.

À ce jour, quatre stations sont en fonctionnement, deux en cours d'ouverture et six sont commandées pour 2024.

Pour accélérer le développement de cette stratégie, une société de joint-venture, Hympulsion, avait été créée en 2018 afin d'assurer la production et la distribution de l'hydrogène. Ce partenariat public-privé associe la Région, la Banque des territoires (49% ensemble) mais également le groupe Michelin et Engie avec le Crédit Agricole (51%).

En 2022, la Région a ensuite renforcé son engagement envers la filière, en créant un Comité régional de l'hydrogène. Objectif : rassembler tous les trimestres les principaux acteurs du territoire pour faciliter les synergies. Des rapprochements qui pousseront ensuite la Région à candidater, aux côtés de ses partenaires, à l'appel à projet Vallée de l'hydrogène (grand projet) du volet Clean Hydrogen Partnership de l'Union européenne.

C'est donc l'ensemble de ce cheminement qui a ainsi donné naissance au projet IMAGHyNE (Investments to Maximise the Ambition for Green Hydrogen in Europe), dont l'objectif est désormais d'assurer et de renforcer le développement des infrastructures de production, distribution et consommation d'hydrogène sur l'ensemble du territoire.

Et donc d'en faire une véritable « Vallée de l'hydrogène », un modèle soutenu par l'Union européenne dans son plan REpowerUE.

Démultiplier les usages autour de l'hydrogène

Parmi les candidatures, seule celle de la région Auvergne Rhône-Alpes a été retenue par l'organisation Clean Hydrogen Partnership.

Philippe Binet, l'un de ses représentants présent lors de ce lancement, a mis en avant l'implication de la collectivité et de son territoire : « c'est le seul projet où la Région n'est pas seulement un partenaire mais le moteur de ce projet ». Un poste de chef de file assumé.

D'un montant de 200 millions d'euros, ce projet sera financé, à hauteur de 20 millions d'euros par une subvention de l'Union européenne, via le Clean Hydrogen Partnership.

« Ce projet marque un changement d'échelle pour conforter la décarbonation de la mobilité, engager la décarbonation de l'industrie et initier une économie de l'hydrogène en région et au-delà », développe Thierry Kovacs.

L'ambition, avec IMAGHyNE est de produire, d'ici 2029, 8.000 tonnes d'hydrogène par an d'hydrogène bas carbone dont la moitié sera « 100% renouvelable », et de mettre en place une chaîne d'approvisionnement en hydrogène flexible, combinant plus de 40 tonnes de stockage en cavité saline et des livraisons par tube-trailers.

Le projet vise également le financement de plus de 250 véhicules intensifs et lourds. Au total, l'émission de 170 kt équivalents CO2 devrait être ainsi évitée.

L'élu s'est également réjouit de pouvoir signaler la commande de 262 véhicules, dont 199 routiers par diverses entreprises. Un tracteur à hydrogène et deux dameuses figurent également dans la liste des commandes. Preuve d'un besoin d'alternatives aux énergies fossiles actuellement utilisées. Reste à voir si les prix de ces véhicules, encore élevés, n'entravera pas leur démocratisation.