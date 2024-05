Photovoltaïque : avec un taux d’installation au plus haut, l’Allier milite pour un développement maîtrisé

Le gouvernement a présenté, début avril, son « plan de bataille » (Pacte solaire) pour accélérer le rythme de déploiement des capacités d'énergie solaire dans les décennies à venir. Avec un objectif : atteindre une production de 100 GW d'ici 2050, contre 19 GW aujourd'hui. Dans cette course au photovoltaïque, l'Allier fait figure de bon élève. Le département affiche, en effet, le plus important développement de production électrique locale, en grande partie grâce au boom des installations solaires.

« A la fin mars, nous avions 465 mégawatts de production d'énergie renouvelable qui étaient raccordés au réseau. Et nous avons 1.400 projets qui sont en cours de raccordement, la grande majorité concerne le photovoltaïque. Ce qui fait que dans les 18 mois, ce sont 454 mégawatts supplémentaires qui seront produits. Nous doublons la puissance sur le territoire », se félicite Nadine Salaris, directrice d'Enedis dans l'Allier.

Numéro 1 sur le puissance solaire installée en AuRA

Pour s'adapter à cette nouvelle donne, le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité va consentir plus de 30 millions d'euros, rien que cette année dans le département, pour assurer les raccordements entre les différentes installations et le réseau.

« A titre de comparaison, c'est trois fois plus qu'en 2021. Il y a une accélération très forte ces toutes dernières années et nous sommes donc mobilisés pour accompagner au mieux cette transition énergétique », souligne cette responsable.

Pour Enedis, cela veut dire construction de nouvelles lignes, mais aussi renforcement des postes source partout sur le territoire pour absorber ces nouvelles quantités d'énergie qui arrivent sur le réseau.

En puissance installée sur le photovoltaïque, l'Allier surpasse déjà aujourd'hui tous les départements d'Auvergne-Rhône-Alpes. Elle produit 374 mégawatts (MW) d'énergie photovoltaïque, devant la Drôme et ses 347 MW. Quand le Puy-de-Dôme voisin affiche lui 185 MW, le Rhône 198 MW ou encore la Savoie 52 MW (source Enedis). Alors qu'est-ce qui explique ces bons résultats ?

« Dans l'Allier, il y a plus d'espace disponible que dans le Rhône par exemple pour installer des parcs photovoltaïques. Le caractère rural compte évidemment et aussi la météo, car ici il n'y a pas trop de risque d'enneigement ni de givre, qui pourraient empêcher la production », explique Nadine Salaris, qui note que les futurs projets sont de grande taille, par rapport aux autres départements de la Région.

On peut également souligner un volontarisme politique. L'Allier a été ciblé comme département à potentiel, en termes de solaire, au sein du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires.

Nouvelles réglementations

L'intérêt économique est aussi une raison de cet engouement dans un contexte compliqué aujourd'hui pour le monde rural. Louer ses parcelles à des entreprises spécialisées peut apporter un revenu supplémentaire aux agriculteurs, et notamment aux éleveurs.

Cette tendance touche aussi les entreprises, les particuliers ou les commerces. L'Allier compte, par exemple l'un des plus grands parcs photovoltaïques de France installé sur un parking d'un hypermarché. Le Leclerc d'Avermes, près de Moulin, a installé, il y a plus de deux ans, 22.000 m² de panneaux solaires en ombrières sur l'intégralité des 1.200 places de son parc de stationnement.

Et les nouvelles mesures annoncées par le gouvernement pourraient accélérer encore les projets. Un décret sur l'agrivoltaïsme a, en effet, été publié en avril pour préciser les règles et sécuriser les installations. Les délaissés autoroutiers vont aussi pouvoir être utilisés pour installer des panneaux photovoltaïques et les autorisations vont être données plus rapidement pour les installations sur les bâtiments et les parkings. De quoi intéresser les gros opérateurs nationaux, Engie, Photosol, Urbasolar... présents dans l'Allier.

« Cela pose un cadre notamment sur l'agrivoltaïsme. Nous en avions besoin. Quand on clarifie les règles, on gagne toujours du temps même si on peut encore aller plus loin », souligne François Palmier, responsable régional en Auvergne Rhône-Alpes de Boralex, entreprise qui développe et exploite notamment des centrales solaires.

Cette société a plusieurs projets solaires en cours dans l'Allier. L'un des dossiers, encore à l'instruction, vise l'implantation d'un parc photovoltaïque de 11 hectares sur la commune de Montilly, au-dessus de pâturage pour les ovins.

Discours de raison et de maîtrise du Conseil départemental

De son côté, le Conseil départemental de l'Allier regarde avec prudence ce très fort développement. Les élus ne veulent pas que ces parcs solaires dévisagent le patrimoine architectural et naturel du territoire ou nuisent aux activités existantes.

« Nous sommes un territoire qui a déjà bien contribué au développement du mix énergétique. Je ne suis pas contre le solaire mais il ne faut pas que cela se fasse au détriment de l'attractivité du Bourbonnais. Je ne veux surtout pas envoyer un message qui serait « Allez-y, c'est open bar dans l'Allier, vous pouvez nous mettre des panneaux dans tous les sens. Nous voulons de la qualité et pas de la quantité », argumente Claude Riboulet, président du Département de l'Allier.

L'élu fait la parallèle avec l'éolien et précise que le Conseil départemental a déjà mis un frein politique au développement de « l'éolien industriel et anarchique ».

« Aujourd'hui, nous, élus, sommes harcelés par les sollicitations d'opérateurs qui veulent tous développer des dizaines d'hectares de projets photovoltaïques dans l'Allier », précise celui qui est aussi président de la communauté de communes, Commentry Montmarault Néris Communauté.

« Nous ne voulons pas être le terrain de jeu des opérateurs »

Selon lui, le département compte déjà 17 parcs opérationnels avec une empreinte terrestre de 240 hectares. Et un peu moins de 30 parcs, déjà autorisés, devraient sortir de terre prochainement sur 400 hectares.

« En plus de tout cela, une quarantaine de projets sont en cours d'instruction par les services de l'Etat. Les dossiers sont déposés pour environ 900 hectares de panneaux solaires. Et aujourd'hui, nous avons dans les radars une soixantaine de projets supplémentaires encore à l'état d'intentions. Je ne veux pas que ce département se transforme en gigantesque parc photovoltaïque. Nous ne voulons pas être le terrain de jeu des opérateurs », s'agace Claude Riboulet.

L'élu précise que le Département pourrait apporter des contributions négatives et argumentées lors des enquêtes publiques, lancées pour l'installation de grands parcs. Il souhaite que les opérateurs concentrent leurs efforts sur des espaces déjà urbanisés et imperméabilisés, comme les toits de bâtiments ou de parkings. Surtout il met en avant les enjeux économiques de préservation d'une filière.

« Je veux être bien certain que l'agrivoltaïsme consolide les activités agricoles de l'Allier bourbonnais et ne nuise pas aux productions. Pour nous, l'agriculture doit être d'abord nourricière. L'agriculture représente 4.000 emplois directs dans l'Allier et il y en a autant dans l'agroalimentaire. Il faut faite attention », alerte le président du Conseil départemental de l'Allier.