Cap sur 2022 pour La Tribune AURA, après une année de projets et des audiences en progression

A l'issue d'une seconde année marquée par les conséquences de la crise sanitaire, mais également désormais par la reprise et ses enjeux de relocalisation et souveraineté du tissu économique, l'ensemble de la rédaction de La Tribune Auvergne Rhône-Alpes souhaitait vous remercier d'avoir choisi de vivre 2021, une fois encore, à nos côtés.

L'année se clôture pour le bureau Auvergne Rhône-Alpes de La Tribune avec plusieurs temps forts : un partenariat avec notre confrère BFM Lyon pour l'émission hebdomadaire Lyon Business (tous les mardis à 17h45) démarrée en septembre dernier, mais également l'intégration d'une nouvelle journaliste, Zoé Favre d'Anne, au sein de nos équipes à Lyon, ainsi que de très bons scores en matière de fréquentation et le retour de plusieurs événements La Tribune.

Depuis notre passage à la formule payante il y a presque deux ans, afin de développer un modèle économique pérenne, votre bureau régional a continué à se développer cette année, tout en s'intégrant à l'offre nationale de LaTribune.fr pour enregistrer, en novembre 2021, +35% de visites par rapport à novembre 2020.

Avec notamment, une croissance du nombre de ses visiteurs uniques (+41%), qui atteignent les 148.910 connexions par mois, pour 432.000 pages vues. Déjà, en septembre 2021, votre bureau régional enregistrait une hausse de 20% du nombre de visites, avec des visiteurs uniques également en progression (+15% avec 132.000 connexions), pour un total de 499.000 pages vues.

Au cours des douze derniers mois, les sujets économiques n'ont pas manqué : qu'il s'agisse des impacts de la crise sanitaire, mais également des enjeux de relance, relocalisation, qui font désormais partie de l'agenda politique, ainsi que les différents épisodes des élections régionales ainsi que du prélude des présidentielles de 2022...

Sur le terrain de la transition énergétique et notamment de la décarbonation du mix, de nouveaux caps se sont dessinés, que ce soit en matière d'électrification, de montée en puissance de filières comme l'hydrogène ou les biogaz, ou encore de concepts innovants qui veulent décarboner les transports ou l'industrie de demain.

Du côté de nos événements La Tribune également, le Forum Santé et Innovation, Une Epoque Formidable 2021 et plus récemment, Transformons la France Lyon ont pu cette année se tenir et réouvrir des temps d'échanges et de retours d'expériences sur la période que nous venons de vivre. Tout en dessinant déjà la suite, et notamment les opportunités ouvertes par des plans comme France 2030.

Cap sur 2022, de grands rendez-vous déjà pris

Dans ce contexte de multiples transformations, à la fois économiques, politiques et environnementales, nous mettrons le cap sur 2022 avec déjà, différents dossiers qui nous attendrent : à commencer par la réouverture des stations de ski, plus que jamais fragile avec l'essor de la 5e vague, mais aussi la relance des industries encore touchées par la crise sanitaire (transport aérien, automobile et aéronautique, événementiel, tourisme, hôtellerie-restauration, etc...).

Avec également en première ligne, la poursuite des enjeux de relocalisation et de décarbonation des entreprises régionales, la transition vers une économie zéro carbone et les enjeux des filières énergétiques (hydrogène, nucléaire, photovoltaïque, etc) et des mobilités (dites "propres", "durables" et "douces" associées), ainsi que leurs financements... Sans compter les nouveaux modes d'organisation du travail de demain (télétravail, semaine de 4 jours, etc).

Côté politique, 2022 devrait également débuter avec les premières briques des budgets annuels des collectivités qui seront engagés pour les douze mois à venir, mais également, avec les élections présidentielles à l'agenda et sur lesquelles, on l'a compris, les Région auront leur mot à dire...

En attendant, La Tribune Auvergne Rhône-Alpes met sur pause sa newsletter quotidienne pour mieux vous retrouver, dès le lundi 3 janvier 2022. D'ici là, nous vous avons préparé un ensemble de rétrospectives qui vous aideront à prendre la mesure de cette année à nouveau inédite et passée à vos côtés.

Toute la rédaction de La Tribune vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année !