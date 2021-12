Restrictions pour le Royaume-Uni : l'étau se resserre sur les stations des Alpes, la liaison Eurostar retardée

Alors que la réouverture des domaine skiables en prévision des vacances scolaires a démarré, la situation sanitaire rattrape une nouvelle fois les stations, et notamment leur clientèle internationale : ce jeudi, le gouvernement français a annoncé un durcissement des conditions d’entrée pour les voyages à destination et en provenance du Royaume-Uni. Avec une conséquence directe sur la clientèle des Alpes, et sur la reprise de la desserte Eurostar annoncée par la Compagnie des Alpes.