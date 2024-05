Batteries électriques : Verkor, la pépite iséroise qui a déjà levé 3 milliards d'euros

Dès sa création en 2020, il se voyait déjà comme le « Northvolt tricolore » des batteries... Quatre ans plus tard, l'isérois Verkor vient enfin de compléter un financement particulièrement capitalistique : car au total, ce sont près de trois milliards d'euros que la jeune pousse aura levé, en l'espace de deux ans, pour construire sa grande usine de batteries, dont la fabrication en série est attendue dès l'été 2025.

Avec pour rappel, une capacité totale de 16 GWh (soit un volume permettant d'équiper 200.000 à 300.000 véhicules) d'ici à 2027, et un premier contrat d'envergure déjà signé avec le constructeur français Renault, devenu son actionnaire dès 2021, et qui s'est engagé à lui réserver les deux tiers de sa production (12 GWh), à travers un contrat de partenariat de long terme. Ces batteries équiperont notamment le futur Crossover 100 % électrique d'Alpine dès 2025, ainsi que le véhicule utilitaire électrique, issu du partenariat entre Renault, CMA CGM et Volvo, dès 2026.

Et c'est l'un des arguments qui aura pesé tout particulièrement auprès des banques, en vue de débloquer ce nouveau financement de 1,38 milliard d'euros, qui résonnait pour la jeune pousse comme l'ultime étape à franchir avant de pouvoir pleinement se lancer dans ses opérations.

19 banques pour 1,38 millions d'euros

Ce vendredi, c'est bien un pool « XXL » de 19 banques, dont trois publiques, qui se sont engagées à mettre la main au portefeuille : avec, dans le détail, une première enveloppe de 961 millions de prêt vert dit « senior », dont environ un tiers bénéficie de la garantie des projets stratégiques (GPS) amenée par l'Etat français.

Un second prêt de 150 millions d'euros de la Caisse des Dépôts abonde le montage, tandis que la Banque européenne d'investissement (BEI) confirme à cette occasion son aide de 400 millions (répartie entre 270 millions de prêt direct et 130 millions intermédiés aux banques commerciales participantes), et dont le principe avait déjà été annoncé en septembre dernier.

Le tour de table inclut d'une part, côté tricolore, La Banque Postale, les Caisses d'Epargne Hauts-de-France et Rhône-Alpes, Natixis et la Société Générale tandis que des banques étrangères complètent également le dispositif (ABN Amro, Banco Santander, ING France).

Une étape particulièrement cruciale pour la jeune pousse, qui avait dû s'accommoder d'un climat économique assombri par la hausse des taux d'intérêts, couplé à un fort ralentissement des ventes du marché des véhicules électriques en France, ayant conduit certains constructeurs à revoir leurs scénarios d'investissements à la baisse.

« Il est certain que le contexte de financement n'est pas le même aujourd'hui qu'en 2019 voire 2021, nous assistons peut-être à un moment de normalisation dans le secteur de l'électromobilité, mais notre projet est bien construit, avec le soutien d'un groupe comme Renault, une garantie de l'Etat français, et avec face à nous, des besoins d'électrification qui demeurent très élevés », rappelle à La Tribune Benoit Lemaignan, co-fondateur et président de Verkor.

Son coeur d'activité, positionné dans le secteur émergeant des batteries, constituait en effet un défi de plus pour convaincre les investisseurs, et pour lequel la garantie amenée par l'Etat aura joué :

« Le fait de bâtir un financement qui repose sur une technologie industrielle émergeante en Europe nécessitait un niveau de technicité contractuel important, contrairement à d'autres secteurs comme les panneaux solaires par exemple, où les technologies sont déjà connues. D'autant plus que nous ne sommes qu'une poignée d'acteurs, comme Northvolt, à être dans cette situation en Europe », abonde Benoit Lemaignan.

Pour rappel, le précédent tour de table bouclé en septembre dernier à 2 milliards d'euros avait signé l'arrivée de l'industriel australien Macquarie - devenu ainsi son premier actionnaire -, le fonds Meridiam, ainsi que le Fonds stratégique de participations (FSP), qui regroupe sept compagnies d'assurance françaises dédiées à l'accompagnement des entreprises industrielles et technologiques.

Des travaux à poursuivre et un second projet dans les cartons

Avec ses 3 milliards d'euros désormais en poche, Verkor peut donc officiellement « boucler » le financement de sa gigafactory de Dunkerque, dont les travaux avaient déjà démarré, pour une mise en service prévue au second semestre 2025.

Avec pour rappel, un budget de construction toujours établi à 1,5 milliard d'euros, mais auquel il lui fallait également ajouter des coûts annexes, tels que l'achat des équipements nécessaires ou encore la facture énergétique d'une industrie, qui se positionne comme électrointensive.

Son plan de développement prévoit 1.200 emplois directs d'ici 2025 et jusqu'à 5.000 emplois indirects sur son site du Grand Port Maritime de Dunkerque, qui bénéficie lui-même du programme des sites « clé en main » de la part de l'Etat.

Après avoir finalisé les travaux de génie civil, les travaux de construction des « salles sèches » (qui se posent comme les équivalents des salles blanches pour l'industrie de la batterie, ndlr) vont pouvoir débuter, suivies de la livraison des premières machines, attendues à compter de cet été. « Nous sommes aujourd'hui 570 salariés, dont une centaine à Dunkerque, et nous serons le double en fin d'année », ajoute Benoit Lemaignan, pour lequel la montée en puissance ne fait que démarrer, alors que des formations au futur processus de production sont déjà en cours dans son Verkor innovation center (VIC) de Grenoble.

Tous les yeux sont désormais tournés vers un autre objectif, préalablement annoncé par le pépite iséroise, qui ressemble de plus en plus à une licorne cachée. Car dès 2020, celle-ci envisageait d'atteindre une production annuelle de 50 GWh par an. Si Dunkerque lui permettra de monter « jusqu'à 20 GWh maximum », le reste pourrait être à l'agenda d'une nouvelle usine, qui semble désormais à portée de main. Pour autant, Benoit Lemaignan ne se précipite pas :

« Le financement que nous venons de boucler ne concerne que la gigafactory de Dunkerque. Nous avons ensuite des discussions avec beaucoup d'acteurs, afin de voir comment nous élargir à un panel de clients avec potentiellement, de nouvelles capacités. Mais à ce sujet, nous sommes encore en phase d'exploration », tempère-t-il.

D'autant que Verkor a déjà un objectif concret : celui d'atteindre les 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires d'ici à 2027, pour transformer les promesses en livraisons. Un travail que la jeune pousse iséroise a déjà commencé à baliser, depuis son site de Grenoble, où des kits de batteries s'envolent déjà pour des allers-retours chez son partenaire Renault.