La présidence française de l'Union européenne se délocalise... à Lyon et Grenoble

Alors que la présidence tournante de l'Union européenne est confiée pour six mois à la France, Lyon et Grenoble recevront un coup de projecteur la semaine prochaine puisque les deux villes accueilleront respectivement une rencontre chacune, avec les ministres des affaires étrangères et de la santé, chapeautée par le ministre isérois Olivier Véran.