Régionales 2021 : Victoire "franche" de Laurent Wauquiez, le "mieux élu" des présidents de droite

L'hôtel de Région lui reviendra une nouvelle fois, assez facilement. Le président sortant LR de la Région Auvergne Rhône-Alpes se sera finalement imposé lors de ce second tour avec une avance plus large que prévue.

Crédité de 55,17% des voix selon les résultats officiels publiés ce dimanche soir par la Préfecture, Laurent Wauquiez s'impose comme le vainqueur incontesté à l'échelle régionale face à ses adversaires de gauche. Unis au soir du premier tour dans une liste commune (EELV, PS, LFI-PC) conduite par l'écologiste Fabienne Grébert, ces derniers réalisent 33,65% des voix.

Soit près de 20 points d'écart, et à peu près le même score qu'avaient réalisé les partis de gauche avant leur fusion, qui ne leur aura donc pas permis de créer une nouvelle dynamique ce soir.

Fabienne Grébert a d'ailleurs pris acte de ce résultat, affirmant cependant que ces résultats lui permettraient de passer de sept à une trentaine de conseillers régionaux écologistes (sans compter le reste des forces de gauche) :

"Nous avons réalisé ce soir l'un des meilleurs scores cumulés des écologistes et des forces de gauche de France. L'écologie a démontré sa capacité à rassembler et à s'imposer comme la première force alternative à la droite extrême et à l'extrême droite et nous sommes aussi la seule force à être capable de faire reculer le RN, comme nous l'avions déjà démontré à Lyon et à Annecy".

En effet, la seule surprise de ce scrutin demeure le recul plus fort que prévu de l'extrême-droite, dont EELV et LR se disputent d'ailleurs la paternité : car au second tour, le RN recule encore davantage que prévu avec 11,18% des voix pour son candidat Andrea Kotarac (contre 13% projetés).

La candidate écologiste Fabienne Grébert a cependant ajouté : "Laurent Wauquiez réalise ce suffrage en ayant siphonné les voix de l'extrême droite et aujourd'hui, les digues ont sauté entre la droite républicaine et l'extrême droite".

Les résultats de ce soir permettent à Laurent Wauquiez de dominer non seulement la région, mais aussi de renforcer plus largement à l'échelle nationale ses positions aux côtés d'autres ténors de droite, dont le sortant LR Xavier Bertrand (Hauts-de-France) et Valérie Pécresse (Ile-de-France). Seule ombre au tableau : le niveau de participation demeurerait toutefois à un très faible niveau (33,37%) en Auvergne Rhône-Alpes ce soir (contre 32,59% au premier tour), soit sans réel "sursaut républicain" au programme. Ainsi, 1,8 million d'auralpins se seraient rendus aux urnes, sur près de 5,4 millions d'inscrits.

La Région, puis 2022 ?

Il n'empêche que ce dimanche, Laurent Wauquiez aurait pu rafler une autre mise : celle de la première prise de parole de la droite, dès 20h16, mais il l'aura finalement manquée de peu. Une marque qui a son importance puisque depuis la semaine dernière, c'est son homologue Xavier Bertrand des Hauts-de-France qui tente d'ouvrir la marche dans le leadership attendu à droite en vue de 2022. Il a d'ores et déjà annoncé sa volonté d'être candidat.

Devant plus d'une centaine de militants à Lyon, Laurent Wauquiez a donc assez rapidement, à l'issue des premières estimations, pris brièvement la parole, pour un discours qui se voulait clair et concis, tout comme son nouveau « cap » : avec un score atteignant finalement les 55,17% (contre 54% projetés à l'heure de son discours), Laurent Wauquiez a remercié « les habitants de la région qui ont manifesté leur soutien avec force », estimant que « rarement, notre région a été aussi unie ».

Et d'ajouter, comme un rappel à son parcours parisien à la tête de LR : « J'ai connu aussi les soirs où il faut être capable de se remettre en question et je n'ai pas oublié les leçons qu'il faut en tirer. J'en suis d'autant plus touché par la générosité avec laquelle les habitants ont démontré leur soutien ».

Laurent Wauquiez a poursuivi en estimant que « cette victoire franche nous rappelle une leçon en politique : on gagne en restant fidèle à ses valeurs et aux principes que l'on s'est fixés ».

Le président LR d'Auvergne Rhône-Alpes s'est félicité que « ce soir, les extrêmes ont reculé fortement dans notre région car nous ne leur laissons aucun terrain pour prospérer ». Une manière d'assumer sa stratégie de campagne axée sur la sécurité, qui a grignoté des voix au RN. Mais aussi de parler plus largement "aux Français" en sous-titre, comme un prélude à une autre bataille plus nationale qu'il ne confirme pas briguer pour l'heure.

La fameuse "prime au sortant" qui se confirme

Le président sortant LR était d'ailleurs parti très tôt comme un favori, avant même de se déclarer candidat. A l'issue d'une campagne express, marquée par le thème de la sécurité et des visites principalement menées tambour battant en entreprise, le président sortant aura finalement peu endossé ses habits de candidats, lui préférant l'action « jusqu'au bout » à son mandat aux commandes de la Région.

Et les sondages lui avaient donné raison jusque dans l'entre-deux tours, où les dernières estimations le positionnaient, une fois encore, en-tête, avec 58% des voix, face à une liste d'union de gauche qui était créditée de 29%, contre 13% projetés pour le candidat RN Andrea Kotarac.

Reste que ce dimanche, "aucun sursaut républicain" n'aura eu lieu malgré les appels de l'entre-deux tours : le taux de participation demeurerait toutefois à un faible niveau de 33,37%, contre 57% en 2015, où Laurent Wauquiez avait alors remporté la tête de la Région une première fois avec 40,6% devant le PS, qui était alors incarné par l'ex-président Jean-Jack Queyranne (36,84%) tandis que le Front national faisait à l'époque 22,55% aux mains de Christophe Boudot.

Désormais, place à un nouveau cap pour le président de Région, dont on attend encore les scores définitifs, mais cette nouvelle étape ne sera pas pour ce soir : selon son équipe, il n'accordera aucune interview en marge de son discours prononcé en début de soirée, et ne devrait pas faire de passage en préfecture.

Une occasion d'imprimer à nouveau sa marque et son style, dans une campagne où, même s'il ne l'a pas encore confirmé, les habits du président de Région pourraient devenir rapidement trop petits pour lui.