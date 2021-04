Régionales : pour sa dernière assemblée plénière, Wauquiez entretient le suspense

Il s'agissait d'une conférence symbolique, même si, jusqu'au bout, Laurent Wauquiez a tenu à souligner qu'il ferait son « travail ». Le président sortant de la Région Auvergne Rhône-Alpes dirigera ce jeudi la dernière assemblée plénière de son mandat, avant les élections régionales, qui auront lieu les 20 et 27 juin 2021.

Une occasion pour l'élu LR de dresser lui-même le bilan des six dernières années passées à la tête de l'Hôtel de Région, où il avait succédé au président PS Jean-Jack Queyranne. Face à la presse, le président de Région a sorti les chiffres, et rappelé le bilan de cette fin de mandature, marquée par le Covid-19, qu'il voulait tournée vers les « économies ».

Car selon l'élu, la région Auvergne Rhône-Alpes a pu bénéficier d'une « grande marge de manœuvre » face à la crise Covid-19, principalement en raison de la baisse du train de vie de la région et de son endettement, au cours des quatre dernières années.

Un exercice dans lequel le président LR a souhaité se distinguer, à la fois de la politique nationale, mais également de celle menée par ses adversaires de gauche, tous azimuts (PS comme Verts) : « Malheureusement, dans notre pays, c'est plus que rarissime. Or, je considère que le premier développement durable est de ne pas laisser de la dette à nos enfants ».

Au total, Laurent Wauquiez revendique près « d'un milliard d'euros d'économies » réalisées à l'échelle de son mandat (c'est-à-dire jusqu'en 2019, avant l'arrivée de la crise), assorties « d'aucune augmentation d'impôts », et déroule lui-même son propre bilan : « cette somme nous a permis de rénover 30 lycées, d'acheter 20 rames à hydrogène, d'accompagner 15 hôpitaux dans leurs investissements, d'installer 4.000 caméras, de rénover ou construire 100 maisons de santé à l'échelle de la région, et d'installer 100 pylônes de téléphonie mobile ».

Ils seraient près de 12.000 à avoir été frappés par la baisse soudaine des températures au début du printemps, selon des estimations réalisées par la Région.

Laurent Wauquiez annonce également la mobilisation d'une nouvelle enveloppe de 20 millions d'euros pour accompagner les collectivités dans la gestion de leurs centres de vaccination, et se fixe même de nouveaux objectifs chiffrés.

Car après avoir soutenu des centres dispensant jusqu'à 36.000 vaccins par semaine, Laurent Wauquiez -qui avait déjà pris les manettes d'une campagne massive de tests fin décembre ayant abouti à 30.000 détections de cas positifs-, se donne encore l'ambition qu'Auvergne Rhône-Alpes puisse atteindre « les 100.000 vaccins dispensés par semaine, à travers un effort qu'il juge collectif ». Pour cela, l'exécutif régional annonce la prise en charge allant jusqu'à 50% des coûts de fonctionnement des centres.

Enfin, troisième dossier de taille pour cette dernière assemblée plénière, le soutien au nouveau siège de la future Académie de formation de l'OMS, qui souhaite s'installer au cœur du biodistrict de Lyon Gerland d'ici 2023. Sur ce dossier, Laurent Wauquiez annonce l'abondement de l'aide proposée par la Région, « face à une impasse financière de 30 millions sur ce dossier » et où la Région apportera finalement une enveloppe de 24 millions (contre 10 millions prévus initialement), aux côtés de plusieurs partenaires (dons privés, ville, métropole et en première ligne, l'Etat, représenté par le préfet de région). Pour un budget global qui atteindrait près de 90 millions d'euros.

A travers cette opération, la Région deviendra notamment propriétaire du bâtiment afin de faciliter son implantation. « C'est un projet magnifique qui s'inscrit dans la grande vocation lyonnaise de fortifier les forces en santé et en capacité de recherche, (...) en s'inscrivant dans une dimension humanitaire et internationale », a souligné Laurent Wauquiez.

Mais pour ceux qui attendaient un signe, une petite phrase, permettant de confirmer son engagement dans la campagne des régionales du 20 et 27 juin prochains qui, bien que pas officiellement lancée du côté de la droite, a déjà fait apparaître de premières passes d'armes (affaire Mediapart, affaire ERAI...), Laurent Wauquiez n'aura rien confirmé, ni infirmé.

« J'ai toujours considéré qu'en France, les élus passaient beaucoup trop de temps en campagne (...). On fait rien pendant le mandat, on s'agite durant la campagne, et une fois que l'on est élu, on se repose. Je n'aime pas ça, je considère que le travail doit être fait jusqu'au bout », a indiqué l'actuel président LR de Région.