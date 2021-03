Montagne : le cri d'alarme des centres de vacances, qui craignent déjà pour l'été

En France, ce sont près de 2 millions d'enfants qui partent chaque année habituellement en colonie de vacances, avec près de 80% des retombées de ces séjours collectifs qui sont ensuite réinjectés directement au sein des territoires concernés, dont la région AuRA en premier plan. (Crédits : Istock/ADE/pixinoo)

En plein cœur des vacances de février, l’effet boule de neige continue en stations. A leur tour, les centres de vacances qui accueillent chaque année des classes de découverte et les colonies de vacances en montagne subissent eux aussi de plein fouet les conséquences de la crise du Covid-19. Rassemblés autour d’une lettre commune adressée au gouvernement, ils alertent sur une fermeture qui dure désormais depuis un an et évoquent la nécessité d’être soutenus pour atteindre l’été prochain voire même, 2022.