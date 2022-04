Présidentielle 2022 : entre premières tendances et premiers appels à "faire barrage" en Auvergne Rhône-Alpes

C'était un premier tour particulièrement attendu, après une campagne jugée atone, voire même inaudible, à l'issue de deux années de crise sanitaire et du démarrage de la guerre en Ukraine, qui a bouleversé la donne sur la scène européenne.

Finalement, ce sont Emmanuel Macron et Marine Le Pen qui se seraient imposés à l'échelle nationale à 27,9% et 24% des suffrages exprimés, suivis par Jean-Luc Mélenchon (20%) et Eric Zemmour (7%), selon les premières estimations réalisées à la sortie des urnes, et communiquées dès 20h. Le candidat écologiste Yannick Jadot serait quant à lui loin derrière, en 6e position, avec 4,4%, juste derrière la candidat LR Valérie Pécresse, qui avait obtenu le soutien du président de région, Laurent Wauquiez.

Peu après 20h, le maire EELV Grégory Doucet qui s'était placé en soutien de la candidature de l'écologiste, n'a cependant pas attendu la déclinaison des résultats régionaux pour prendre acte et appeler, sur les ondes de BFM Lyon, à "faire barrage à l'extrême-droite" et "aux nationalistes", citant en exemple "ce que cela donne aux Etats-Unis ou en Russie avec la guerre en Ukraine".

Il assure qu'il votera Emmanuel Macron pour le second tour. Mais il ne le fera pas sans réserves : il appelle le président sortant à prendre "des engagements forts" et notamment à agir en "abandonnant par exemple le projet de retraite à 65 ans", qu'il juge "inopportun" et "inutile", ou encore à revenir sur son engagement de suivre, "sans filtre", les recommandations de la Convention citoyenne pour le climat.

Même chose pour le président EELV de la Métropole de Lyon Bruno Bernard, qui a également appelé lors de son passage en préfecture du Rhône vers 21 heures à voter Emmanuel Macron "sans conviction mais sans aucune hésitation" face à l'extrême droite, "qui n'a jamais été aussi proche de prendre le pouvoir en France".

De son côté, la candidate Valérie Pécresse s'est elle aussi d'ores et déjà rangée derrière un vote pour Emmanuel Macron lors du second tour, tandis que son QG rhodanien était déserté peu après 20 heures, selon plusieurs médias locaux qui se sont rendus sur place.

Le président de Région, Laurent Wauquiez, qui s'était affiché en soutien à la candidate lors de son dernier grand meeting de campagne à Lyon jeudi dernier, n'a cependant pas encore fait connaître son choix.

Auvergne Rhône-Alpes, un fief pour la Macronie comme pour les Verts

Reste que dans cette course, et Auvergne Rhône-Alpes sera scrutée de près, à plus d'un titre.

Cette petite France, qui pèse lourd sur l'échiquier français avec ses 8 millions d'habitants, le 2er PIB national après l'Ile-de-France et également son titre de première région industrielle, pouvait être perçue comme l'un des fiefs de la Macronie en 2017.

Avec notamment, le soutien de l'ancien maire Gérard Collomb, qui avait accompagné la mise en orbite de la candidature d'Emmanuel Macron, avant de devenir son ministre de l'Intérieur, puis de se retirer finalement en octobre 2018, tandis qu'une autre figure régionale, le député isérois Olivier Véran, qui se positionnait lui aussi comme un soutien de longue date du président sortant, devenait finalement le "Monsieur Santé" du gouvernement Castex, en pleine crise Covid-19.

Mais depuis, les cinq années de quinquennat ont vu s'affaiblir le camp LREM, et assister, d'une part à la percée des écologistes lors des élections municipales et métropolitaines de juillet 2020 (avec les prises, en Auvergne Rhône-Alpes, de la ville et Métropole de Lyon, de Grenoble, Annecy et même Chambéry à travers une coalition). Puis, à travers les Régionales de 2021, le retour du camp Les Républicains de Laurent Wauquiez, qui avait décroché haut la main un second mandat.

Avec à chaque fois jusqu'ici cependant, une constante : un fort taux d'abstention enregistré lors des dernières élections (départementales, municipales, régionales, etc) souvent qualifié "d'historique", puisqu'il était compris entre 61 et 62% pour les municipales et métropolitaines de 2020, et de 66% aux Régionales de 2021.

D'ailleurs, à l'issue d'une campagne où il ne s'est pas non plus prononcé publiquement en soutien au chef de l'Etat sortant, l'ancien maire de Lyon et ex-ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a publié, ce dimanche soir, un communiqué court, qui résonne plutôt comme une mise en garde : estimant que "les résultats de ce soir devraient permettre au président de la République de l'emporter au second tour. Mais la qualification de Marine Le Pen et le score important réalisé par Jean-Luc Mélenchon soulignent combien sont importantes les fractures qui parcourent la société française".

Et la figure lyonnaise, qui décorée de la Légion d'honneur le 8 mars dernier par Emmanuel Macron, lui avait finalement adressé son parrainage, estime qu'au "cours des deux prochaines semaines, pour l'emporter et l'emporter nettement, il faudra savoir redonner à nos concitoyens cette espérance qu'avaient suscitée dans le pays la candidature et la victoire d'Emmanuel Macron. Il faudra, pour relever les défis qui sont ceux de notre société, que soit affirmée une volonté de rassembler l'ensemble de nos concitoyens."

D'une présidentielle à l'autre

A l'heure où l'on attend encore la déclinaison régionale de ces résultats, on se souvient que lors du premier tour de la présidentielle de 2017, c'est déjà, à l'échelle régionale, le candidat LREM Emmanuel Macron (24,50%) qui devançait à l'époque Marine Le Pen (20,72%), puis le LR François Fillon (20,20%) et l'Insoumis Jean-Luc Mélenchon (19,24%), avec un niveau d'abstention qui atteignait alors 20,67%.

Le tableau était toutefois encore différent de celui de 2002, où Auvergne Rhône-Alpes s'était illustrée un taux d'abstention s'établissant alors 20,29%, en plaçant Jean-Marie Le Pen directement à la première place du 1er tour (21,86%), suivi alors du LR Jacques Chirac (17,18%), et du PS Lionel Jospin (12,64%) qui n'avait pas accédé au second tour, puis de François Bayrou, qui représentait alors le centre, à 7,73%.

L'absention, première tendance de fond

Alors que tous les regards sont également tournés ce dimanche soir vers le niveau d'abstention, celui-ci pourrait en réalité s'avérer plus contrasté que pressenti à l'échelle régionale, d'après les premières estimations communiquées en fin d'après-midi.

Dans le Rhône, le taux de participation enregistré à 18h par la Préfecture du Rhône était en effet très légèrement supérieur (67,11%) à celui constaté, à la même heure, lors du premier tour de la présidentielle de 2017 (66,68%), avec une tendance similaire au sein de la ville de Lyon (78,97% contre 75,70% à la même heure en 2017).

Mais ce n'était par exemple pas le cas en Isère, où l'on atteignait tout juste à 17h les 63,78 % contre 66,84% à la même heure en 2017, ou dans l'Ain, où l'on enregistrait 67,74% contre 70,32 % en 2017.

Quel vote pour les métropoles ?

En Auvergne Rhône-Alpes, là où une "vague verte" avait transformé l'échiquier politique de plusieurs métropoles, lors des élections municipales et métropolitaines de juillet 2020, le vote des villes sera lui aussi scruté de près.

En 2017, on se souvient notamment que la Métropole de Lyon votait déjà, dès le premier tour, Emmanuel Macron avec 20,87%, suivi de François Fillon (17,61%), Jean-Luc Mélenchon (15,72%), tandis que Marine Le Pen n'arrivait qu'en quatrième position (11,42%). Tout comme Annecy, où Emmanuel Macron enregistrait alors (28,68%), François Fillon (24,63%), Jean-Luc Mélenchon (17,56%) et Marine Le Pen (14,03%).

Clermont-Ferrand "roulait" également, lors du premier tour de 2017, avec Emmanuel Macron ( 29,56%), suivi cependant de Jean-Luc Mélenchon (25,62%), François Fillon (15,13%) et enfin Marine Le Pen (12,55%)

Grenoble choisissait quant à elle jusqu'ici Jean-Luc Mélenchon (21,38%), Emmanuel Macron (21,20%), François Fillon ( 11,20%), Benoît Hamon (7,99%). Même tendance à Saint-Étienne, qui choisissait quant à elle Jean-Luc Mélenchon (24,94%), Emmanuel Macron (24,82%), François Fillon (17,51%), Marine Le Pen (17,14%)

L'échelle des départements, avec le vote rural

Du côté des départements, qui incluent plus largement le vote du monde rural dont l'écart se creuse avec celui des métropoles, les résultats de ce premier tour 2022 seront également scrutés de près.

Pour rappel, lors des dernières présidentielles de 2017, le Rhône (département hors Métropole) avait voté, dès le premier tour, en faveur du LR François Fillon (18,90%), devant Marine Le Pen (18,62%), Emmanuel Macron (17,96%), Jean-Luc Mélenchon (11,88%).

En Isère, c'est plutôt Emmanuel Macron qui l'emportait à l'époque avec 19,16%, Marine Le Pen ( 17,27%), Jean-Luc Mélenchon (15,88%), François Fillon (13,19%).

Dans la Loire, Marine Le Pen arrivait quant à elle en tête avec 18,45% des voix, Emmanuel Macron (17,75%), Jean-Luc Mélenchon (14,37%), François Fillon (14,07%) lors du premier tour de la présidentielle de 2017.

A l'époque, les Deux Savoie n'étaient pas sur la même longueur d'ondes avec, en Savoie, Emmanuel Macron en tête avec 18,01%, suivi de Marine Le Pen (16,91%), François Fillon (16,38%à, Jean-Luc Mélenchon (14,51%) tandis qu'en Haute-Savoie, François Fillon jouait en tête (19,45%), suivi d'Emmanuel Macron (18,55%), Marine Le Pen (14,43%), Jean-Luc Mélenchon (12,42%).

