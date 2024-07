RER métropolitain : plutôt que de fusionner avec Lyon, Saint-Etienne dévoile son propre projet

Il avait un temps été évoqué un dossier commun avec Lyon, en particulier en raison des enjeux liés à la liaison autoroutière entre les deux métropoles et à la ligne TER la plus empruntée de France (20.000 passagers/jour). Mais finalement, l'agglomération stéphanoise a bien déposé son propre projet de RER métropolitain et, plus globalement de SERM (services express régionaux métropolitains) afin de répondre à ses propres enjeux. Sur son bassin de mobilité allant de Monistrol (43) à Rive-de-Gier dans le sud du département, et de Bourg-Argental à Boen, 2,35 millions de déplacements quotidiens ont été décomptés dans l'enquête mobilité de 2021. 2% concernaient Lyon. Et un parcours sur deux se pratiquait en mode "autosoliste".

Ce sont donc bien deux projets distincts, Lyon d'un côté et Saint-Etienne de l'autre, qui ont été labellisés par l'État la semaine dernière.

« Il est vrai que nous avions songé à fusionner les deux projets mais finalement au stade de la préfiguration, nous avons décidé tous ensemble qu'il était plus pertinent que chacune des deux métropoles dépose son propre dossier. De notre point de vue, un seul SERM rendrait probablement la gouvernance politique et financière plus complexe. Sur le sujet de la liaison TER, le fait d'avoir deux dossiers ne posera aucun problème puisque la compétence ferroviaire est entre les mains de la Région de toute façon », justifie Frédéric Aguilera, vice-président aux Transports à la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

L'élu précise toutefois que la possibilité d'une fusion n'est pas définitivement enterrée et pourrait être remise sur la table, si besoin, dans les prochains mois.

Un comité de pilotage ligérien

Comme 14 autres territoires français labellisés, le territoire de Loire Sud est donc désormais invité à enclencher une nouvelle phase de réflexion et de négociations, avant l'obtention du statut de SERM, espéré pour fin 2024.

Lire aussi RER Métropolitains : cinq projets retenus par l'Etat en Auvergne-Rhône-Alpes

Rappelons que ces Services express régionaux métropolitains doivent permettre de meilleures dessertes des métropoles depuis les périphéries et les villes moyennes avoisinantes. On parle là de liaison TER, mais pas seulement : les SERM doivent aussi prévoir des bus à haut niveau de service, des réseaux de pistes cyclables, des offres de covoiturages ainsi que des billets de transport unique multimodaux facilitant le quotidien des usagers...

Avec en ligne de mire ultime, évidemment, une transition depuis les déplacements massifs en autosolisme vers des modes de transport moins carbonés. Une labellisation SERM permettra de déclencher des financements publics.

Saint-Etienne Métropole avait déjà amorcé le travail, avant le vote de la loi SERM en décembre dernier. Depuis un an, la métropole stéphanoise collabore avec la Région sur le sujet mais aussi avec Loire Forez Agglomération, la communauté de communes de Forez Est, le Département de la Loire, la préfecture et SNCF réseau. Un comité de pilotage a été constitué pour présenter un premier jet du SERM stéphanois.

« Cette labellisation est une excellente nouvelle pour nous. Elle légitime tout le travail réalisé ces derniers mois », se réjouit Luc François, vice-président de Saint-Etienne Métropole en charge des transports et des mobilités.

Des bus à haut niveau de service et une nouvelle billettique

Ce comité de pilotage a déjà avancé ses pions dans plusieurs directions. Sur celle des dessertes en bus. Déjà deux lignes associant métropole/département/région existaient : la C1 reliant la Plaine du Forez à Saint-Etienne et la C2 dans la Plaine du Forez. Deux autres pourraient être mises en œuvre, une qui desservirait Saint-Just-Saint-Rambert, l'autre le Pilat, depuis Saint-Etienne. L'enjeu stéphanois est important : chaque jour, plus de 50.000 voitures de non stéphanois pénètrent dans la ville centre.

« Nous avançons aussi sur les mobilités douces, les réseaux de pistes cyclables et sur les solutions/incitations de rabattement vers les gares afin de favoriser le mutimodal. Le projet global est ambitieux, il montera en charge progressivement », poursuit Luc François, précisant que le montant global n'a pas encore été chiffré.

Cette semaine, le réseau de transport en commun stéphanois va par ailleurs franchir une nouvelle étape avec le passage à « l'open payment » sur ses principales lignes.

Tout usager pourra ainsi payer son titre, directement à bord, en utilisant simplement sa carte de crédit. L'étape d'après est annoncée pour l'année prochaine, avec un billet multimodal qui permettra de réserver/payer en une seule fois et avec un seul titre (matérialisé par un QR code) un voyage combinant transports en commun de la Stas (Saint-Etienne), de la SNCF et du Sytral (TCL, Rhônexpress, cars du Rhône).

« Aujourd'hui, cette possibilité existe uniquement pour les abonnements. L'année prochaine, dans le cadre de la nouvelle billettique, ce sera possible également pour les voyages ponctuels », précise le vice-président de Saint-Etienne Métropole.

Renforcement des TER

Mais le gros morceau du SERM résidera dans le renforcement de l'offre TER, pour déboucher finalement sur ce qu'Emmanuel Macron avait désigné comme un « RER métropolitain ». Objectif : proposer un TER tous les ¼ d'heure en heure de pointe et toutes les demi-heures le reste de la journée sur les segments prioritaires entre Lyon et Firminy. Soit une cadence deux fois plus élevée que celle aujourd'hui en place.

A ce cadencement, devra s'ajouter une augmentation de la capacité des trains, actuellement pointée du doigt par les usagers et les associations les représentant, en particulier en heure de pointe. Des trains, à trois rames (contre une ou deux aujourd'hui) vont progressivement faire leur apparition sur la ligne ferroviaire entre Lyon et Saint-Etienne. L'investissement est estimé à 500 millions d'euros (dont 400 financés par l'État et 100 par la Région).

« Je ne peux pas encore donner de date précise, mais l'objectif est d'atteindre ces cadences le plus vite possible. La labellisation SERM vient renforcer ce projet, mais nous aurions avancé sans, si cela n'avait pas été le cas car cet enjeu est très important. Par ailleurs, les travaux pour le technicentre stéphanois ont déjà bien avancé », note Frédéric Aguilera.

Labellisé, le projet de SERM stéphanois va désormais entrer dans une phase d'études et d'analyses plus approfondies. Cette étape devrait être financée par une enveloppe dédiée dans le cadre du CPER Mobilités 2024/2027. CPER mobilités dont l'accord cadre été validé, mais dont les détails seront arbitrés dans les prochains jours/semaines.

« Plus de 300 millions d'euros seront fléchés vers les SERM mais, pour l'instant, nous n'avons pas encore validé la répartition entre les territoires. Quoi qu'il en soit, cette somme est conséquente, elle sera largement suffisante pour couvrir cette phase d'étude et les premiers aménagements. Pour les sujets SERM nécessitant des investissements plus lourds, nous serons probablement sur le CPER suivant », promet le vice-président de Laurent Wauquiez.

Il estime que les SERM de la région Auvergne Rhône-Alpes coûteront entre 7 et 8 milliards d'euros. Une somme qui ne pourra, de toute façon, pas entrer entièrement dans les CPER.