Decours & Cabaud : 2023, une année placée sous le signe de la résilience face aux crises économiques et géopolitiques

Après une année de pandémie qui avait mis à l'arrêt et ralenti une bonne partie de l'activité économique et des échanges mondiaux, les entreprises doivent, depuis plusieurs mois, s'adapter à un échiquier géopolitique mouvant. Avec, en sus, une hausse des taux qui a contraint certains acteurs à réduire la voilure de leurs investissements en 2023 et contribuer au renforcement de certaines crises, comme celles du bâtiment et de l'immobilier.

C'est dans ce contexte, et en plein entre-deux d'élections législatives, que la société lyonnaise Descours & Cabaud a dévoilé, lors d'une conférence de presse, ses résultats pour l'année 2023. Et sans surprise, ceux-ci affichent un fléchissement par rapport aux deux années précédentes.

Ainsi, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 4,9 milliards d'euros en 2023, en baisse de 4,9% par rapport à 2022 (5,2 milliards d'euros).Son résultat courant avant impôt s'élève à 191 millions d'euros, contre 289 millions d'euros en 2022, et 148 millions d'euros en 2019, année de référence pré-Covid.

Un résultat jugé « satisfaisant » par son PDG, William de Pinieux, et qui « préserve la capacité à mener des investissements structurants » en 2024. Ce qui devrait concrètement se traduire par une enveloppe d'investissement de l'ordre de 70 millions d'euros pour cette année.

É toffer l'offre de services pour les industriels

La résistance de l'entreprise à ces marchés complexes résulte de la diversification de ses produits. En effet, ses trois principales marques - Dexis, Prolians et Hydralians - s'attaquent à trois segments différents que sont l'industrie, la construction et le secteur de l'eau.

« L'activité de Dexis s'est bien portée en 2023 avec une hausse des résultats de 4,2% pour atteindre 1,47 milliard d'euros. Ce, grâce à la partie MRO (maintenance, réparation et fonctionnement) qui a mieux performé que la partie OME (fabrication d'équipement d'origine), ce qui peut s'expliquer par la hausse des taux d'intérêts qui a ralenti les investissements », analyse Philippe Massonneau, directeur général de la société. En France, ce seul segment affichait une croissance de 5 % l'année dernière.

Cette performance s'explique, pour Descours & Cabaud, par le développement de son offre de services. Avec notamment un partenariat réalisé avec SAM Outillage, entreprise stéphanoise, pour produire et commercialiser des distributeurs automatiques de fournitures industrielles. Une solution qui permet aux industriels de stocker les produits dont ils ont besoin et donc s'assurer de leur disponibilité. Le tout en améliorant leur gestion et leur contrôle, poursuit le directeur général.

En parallèle, l'entreprise lyonnaise s'est également rapprochée de Rockwell Automation, spécialiste de la transformation numérique et de l'automatisation industrielle dans le but d'ajuster les préconisations faites à ses clients et améliorer la maintenance prédictive.

Les secteurs de la construction et de l'eau accusent le coup

À l'inverse, les marques Prolians et Hydralians ont davantage été affectées par le contexte économique l'an dernier.

Si la construction constitue toujours le marché principal pour Descours & Cabaud, avec un chiffre d'affaires de 2,5 milliards d'euros en 2023, il affiche un repli de 8 % en France, en partie contrecarrée par une augmentation de 7 % en Europe.

Avec notamment une augmentation des équipements de protection individuelle qui ont connu une augmentation de 10,8 % dans l'Hexagone et de 25 % en Espagne.

Sur ce segment, le groupe lyonnais possède 6 % de produits responsables et cherche à développer cette gamme à travers une démarche d'analyse du cycle de vie des produits.

Là encore, Descours & Cabaud mise sur le service avec le déploiement de Safety Truck, un atelier mobile de maintenance des EPI de catégorie 3 qui doivent être révisés une fois par an, pour fidéliser et conquérir de nouveaux clients. Celui-ci permet de réaliser cette inspection en quelques heures contre quelques jours, annonce Descours & Cabaud.

Ce qui ne doit pas cacher une difficulté majeure du secteur de la construction : un marché de l'acier confronté à une réduction des constructions et donc de la demande, associée à une déflation continue des prix.

La troisième marque de la société lyonnaise, Hydralians, résiste également avec 252 millions d'euros de chiffre d'affaires réalisés en 2023 sur un marché qui a connu un rattrapage dans la construction de piscines (-20 % en un an) après une période de pandémie qui avait dopé les ventes.

Ce qui oblige Descours & Cabaud à développer ou renforcer d'autres segments, comme la gestion des eaux avec, par exemple, des systèmes connectés pour le monde agricole, très « météo dépendants ». Auxquels s'ajoutent aussi de la micro-irrigation, démontrant un intérêt pour une gestion plus sobre de cette ressource.

Si William de Pinieux reconnaît que cette marque a connu « un pallier » en 2023, il se veut confiant pour la suite, estimant qu'il reste encore de belles opportunités à aller chercher.

Le marché Nord Américain résiste, les acquisitions se poursuivent

Présente dans 13 pays, Descours & Cabaud a réalisé un chiffre d'affaires de 266 millions d'euros de chiffre d'affaires aux Etats-Unis l'an dernier, notamment grâce à la croissance de son activité grand compte. La filiale Dillon Supply a ainsi connu une croissance de son chiffre d'affaires de 30% sur cette catégorie, notamment grâce à Toyota.

La société lyonnaise a même installé un magasin dédié sur le chantier de construction de la méga factory de batteries que le constructeur automobile est en train de fabriquer en Caroline du Nord.

Tandis que sa filiale Hurri Bolt, spécialisée dans le développement de systèmes anti-ouragans, a réussi à intégrer le marché des architectes.

Au Canada enfin, où l'entreprise a réalisé 224 millions d'euros de chiffre d'affaires, l'enseigne Ficodis a résisté aux difficultés du secteur de la construction grâce au secteur minier, et notamment les gisements d'or et de lithium.

Ainsi, la stratégie 2024 de la société s'inscrira dans la continuité de 2023 avec une politique de croissance externe. L'objectif étant de s'implanter dans un pays ou une ville grâce à cette acquisition pour ensuite s'y développer. L'an dernier, six entreprises ont ainsi rejoint le groupe lyonnais comme Metalferramenta, Klatt, Orson ou encore SDI Supplies et d'autres s'ajouteront encore à la liste cette année.

Ce, même si l'exercice de l'année 2024 est et restera sans doute compliqué pour Descours & Cabaud, reconnaît son PDG, qui estime néanmoins que « la société performe mieux que le marché avec des résultats qui permettent de préserver les équilibres financiers et sa capacité à investir ».