Législatives 2024 : ces filières et pépites régionales de la Tech qui pourraient être impactées par la montée du RN

Au soir des élections européennes du 9 juin dernier qui ont donné le parti du Rassemblement national en tête, la dissolution annoncée de l'Assemblée nationale a bousculé les esprits et les certitudes. Que peut changer la montée d'un parti d'extrême droite au Parlement européen - même si cette mouvance politique ne sera pas majoritaire - et à l'Assemblée nationale, dans l'éventualité où les élections du 30 juin et 7 juillet, lui donnerait une majorité de sièges ?

Le gouvernement, un soutien de taille à l'innovation

« Du point de vue des acteurs que je rencontre depuis ce week-end, oui, l'inquiétude est élevée », confie Marc Chassaubéné, co-président de l'association French Tech One Lyon Saint-Etienne, qui mesure le pouls de l'écosystème. Avant de se concentrer sur le cas de sa propre organisation :

« Au titre de French Tech, on est directement lié à un dispositif gouvernemental, on voit donc d'un œil plutôt inquiet ces changements et tout ce qui pourrait être remis en question en termes d'incubation, de développement de projet, d'accompagnement via nos dispositifs »

Créée en 2013 par l'impulsion du président de la République, Emmanuel Macron, la mission French Tech est devenue une administration rattachée à la Direction générale des entreprises chargée d'accompagner la structuration d'un écosystème de startups innovantes sur l'ensemble du territoire. Ce, au travers de 115 capitales et communautés qui développent des programmes d'incubation, d'accélération et soutiennent les startups dans leur internationalisation.

« La French Tech est un dispositif 100% Macron, sur lequel on s'est adapté parce qu'il nous convient », rappelle le co-président, mettant ainsi en lumière la place centrale donnée par le gouvernement à l'innovation technologique et numérique via des programmes, des labellisations mais aussi des investissements importants.

Le 22 mai dernier, Emmanuel Macron rappelait sur X (ex-Twitter) sa détermination à faire de la France « un leader incontesté de l'IA», annonçant une enveloppe supplémentaire de « 400 millions d'euros pour financer 9 pôles d'excellence partout en France ».

Des annonces et des actes exprimant, pour Marc Chassaubéné la compréhension de la part du gouvernement des enjeux technologiques et numériques, jugés cruciaux pour l'avenir du pays. Des sujets peu abordés par le parti présidé par Jordan Bardella.

Une méconnaissance des enjeux à craindre

« Le fait même qu'il n'y ait pas cette dimension d'innovation dans le programme du Rassemblement national indique qu'il y a une méconnaissance des enjeux. On ne leur demande pas d'être des techniciens, mais de posséder une compréhension de ces enjeux », observe le co-président de la French Tech Lyon Saint-Etienne.

Celui-ci reconnaît néanmoins que « ce signal très fort n'est pas propre au RN », d'autres familles politiques faisant fi également des enjeux technologiques dans leur programme. Mais le soutien actif du gouvernement actuel à ce secteur rend l'inquiétude d'autant plus importante. Ce qui pose selon lui une autre question : celle d'une vision a minima européenne de l'innovation. Car « France 2030 n'existe que dans un contexte européen ».

Avoir un parti présenté comme anti-européen au pouvoir deviendrait extrêmement problématique, concède Marc Chassaubéné, la création de géants mondiaux pouvant difficilement se penser à l'échelle nationale. Ainsi, Bruno Bonnell, secrétaire général pour l'investissement en charge de France 2030, soulignait en mai dernier que « les enjeux de l'IA sont des enjeux continentaux » ne pouvant être pensés au seul échelon national et financés par les seules finances publiques françaises.

« Cette dimension européenne est primordiale pour nos entreprises car elles ont, a minima, un rayonnement européen. Ce matin, j'étais chez Thermi-Loire dont une part importante des pièces proviennent d'Italie. Cette relation commerciale est vitale pour eux » , poursuit Marc Chassaubéné.

De nombreux secteurs impactés

Si le secteur de l'innovation au sens large pourrait être impacté, certains segments semblent directement visés. Dans son programme, le Rassemblement national souhaite, par exemple, annuler l'interdiction de vente de voitures thermiques neuves dès 2035. Décision entérinée par l'Union européenne en février 2023 et à laquelle le parti s'est opposé.

Or, de nombreuses entreprises françaises ont investi dans des alternatives : Verkor, Phoenix Mobility, Symbio, GCK ou encore HEF (Hydromécanique et Frottement) pour le seul territoire Auvergne-Rhône-Alpes.

Verkor a récemment sécurisé deux milliards d'euros pour la création de sa giga-usines de batteries électriques de Dunkerque, complétant ainsi la production déjà effective sur son site grenoblois.

« HEF a investi des montants très importants pour développer la fabrication de piles à hydrogène avec des technologies moins coûteuses. Si l'on revient à des véhicules thermiques conventionnels, ce sont des investissements qui seront perdus et des entreprises très importantes qui risquent de s'effondrer. On ne peut pas, par dogmatisme politique, freiner le progrès », martèle le co-président de la French Tech One Lyon Saint-Etienne.

Les énergies renouvelables, et plus précisément le photovoltaïque et l'éolien, ne sont pas plus en grâce auprès des élus du Rassemblement national. Lors de la Présidentielle de 2022, Marine Le Pen plaidait tout bonnement pour « un moratoire sur l'éolien et le solaire » et pour un « démantèlement progressif des sites en commençant par ceux qui arrivent en fin de vie » pour l'éolien.

Alors même que l'éolien et le solaire sont considérées comme l'un des axes de développement pour répondre aux besoins croissants d'énergie qui apparaîtront d'ici à 2035, précisait François Chaumont, délégué du Réseau de Transport d'Électricité (RTE) en Auvergne-Rhône-Alpes, au début du mois à La Tribune. Et ce, en attendant notamment la construction de nouveaux EPR qui ne pourront pas entrer en service avant 2040.

Sans compter les nombreux projets soutenus financièrement par l'Union européenne, comme celui de vallée de l'hydrogène orchestré par la Région Auvergne Rhône-Alpes elle-même.

Le nationalisme à tout prix, une épine dans le pied de l'innovation

Si la souveraineté est souvent présentée comme l'argument indiscutable pour justifier le développement de certaines industries ou l'exploitation de minerais, tous les projets ne peuvent pas se penser à l'échelle nationale, comme le prône le nationalisme. Ainsi, une création numérique et technologique qui ne serait que nationale n'aurait pas de sens pour Marc Chassaubéné.

« Par des postures dogmatiques, on n'arrive jamais à rien de bien en économie. Même nos entreprises les plus innovantes, au croisement du design, du numérique et de la Tech, sont des sociétés qui ont, dès la première année, atteint un développement mondial. A Saint-Etienne, nous avons plusieurs medtech dans ce cas, comme Keranova ».

Sans compter l'importance prise par l'opération de communication Choose France, chargée de mettre en valeur l'attractivité de la France, via les investissements étrangers réalisés sur le territoire. Bien que le pourcentage de parts prises par des entreprises étrangères dans les sociétés françaises puisse être questionné, ces financements sont également nécessaires face à des moyens nationaux parfois insuffisants.

Le choix d'IQM d'investir en France et de projet la création d'une usine de puces dédiées à l'ordinateur quantique témoigne par exemple de l'excellence des compétences françaises et grenobloises et ouvre des perspectives économiques et en termes de R&D à la France.

« Le financement sera compliqué à partir du moment où le parti se dit ouvertement anti-européen, même si c'est moins évident sur les bulletins du RN que sur ceux de Reconquête, mais le RN est un parti anti-européen et on voit les conséquences de cette politique pour le Royaume-Uni » , renchérit le co-président de la French Tech.

Il enchaîne : « J'ai échangé récemment avec la consule d'Irlande qui m'expliquait que le pays s'ouvre à la France car l'Angleterre n'est plus un partenaire économique prioritaire (depuis le Brexit, ndlr). On voit bien que la politique que pourrait mener le RN, s'il est majoritaire au Parlement, pourrait être délicate »

Ce qui rendrait les efforts français difficiles à tenir face à une concurrence forte avec l'Asie mais aussi les Etats-Unis, sur des enjeux comme l'intelligence artificielle ou les semi-conducteurs. « Si nous ne sommes pas soudés et qu'il n'y a pas de stratégie européenne autour de ces technologies, nous n'existons plus », confirme t-il.

Sans compter que ce protectionnisme pourrait conduire à la fuite de talents et la difficulté à en recruter.

« On voit clairement dans la ligne politique de RN que « l'importation de cerveaux » est exclue et c'est impossible. Toutes les entreprises qui travaillent sur l'IA ont une part importante de leurs chercheurs qui sont étrangers. On a besoin de ces collaborations, de ces accords, il faut absolument valoriser ces échanges ».