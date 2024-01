Logistique : le robot d’assistance à la manutention d'Effidence gagne en visibilité à l’international

Effibot, c'est le nom de ce robot capable de porter des charges jusqu'à 300 kilos (500 kilos pour les charges tractées) avec une autonomie de huit heures. Cette machine, fabriquée à Romagnat, dans le Puy-de-Dôme, a été conçue par la jeune société Effidence, spécialisée en robotique mobile autonome. L'entreprise d'une vingtaine de salariés a pu présenter la dernière version de ce robot, sorti en 2016, début janvier au Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas.

« Nous avons pu expliquer la philosophie de nos robots et notamment le côté collaboratif et autonome. Grâce à son système de navigation, notre Effibot est capable de reconnaître et de suivre un individu (grâce à la détection des jambes, ndlr), mais il peut aussi fonctionner en parfaite autonomie », souligne Aurélie Apercé, responsable commerciale d'Effidence, tout juste de retour des Etats-Unis.

La société propose des robots autonomes avec des solutions d'identification et de traçabilité pour numériser et automatiser la préparation de commandes par exemple. Des machines qui interagissent avec les préparateurs pour booster leur productivité.

Effidence a déjà vendu 250 exemplaires de son Effibot, dont le prix de base est aux alentours de 30.000 euros. Dernièrement, elle a livré sept robots pour DHL, le leader mondial du transport et de la logistique, à Cincinnati aux USA. Volvo Trucks a aussi commandé sept unités pour déplacer du matériel dans son usine de Vénissieux. Et les ventes pourraient décoller. C'est en tout cas, l'objectif de l'entreprise après son passage au Consumer Electronics Show.

Marché américain en ligne de mire

Effidence compte, en effet, poursuivre son développement à l'international, elle qui réalise 30% de son chiffre d'affaires (2,5 millions d'euros en 2022) à l'étranger.

« Sur notre stand, nous avons eu beaucoup de visites d'Américains, de Canadiens mais aussi de Mexicains. Côté asiatique, nous avons eu des discussions avec des Japonais et des Sud-Coréens. Nous avons eu des marques d'intérêt de General Motors, de Toyota ou de Honda par exemple », précise Aurélie Apercé. « Nous sentons notamment que nous avons une carte à jouer aux Etats-Unis, car c'est un marché très grand et ils sont en retard sur la robotisation pour la "partie déplacements" dans la logistique et l'industrie ».

L'entreprise est déjà présente dans le pays grâce à un distributeur de matériel technique installé sur la côte Est. Mais l'ambition est de multiplier par 10 ou 15 l'activité sur le continent nord américain.

Entreprise spécialisée dans le software

Pour cela, Effidence pourra aussi compter sur ses autres produits, équipés de son système de navigation intelligent. La société propose différentes gammes de robots, présentées en vidéo au CES, comme un gerbeur pour manutentionner des palettes ou un tracteur logistique. Des machines codéveloppées avec le groupe Manitou, spécialiste français de la manutention, situé en Loire-Atlantique.

« Nous avons une expertise sur la partie software mais moins sur le hardware, c'est ce que nous apporte Manitou. C'est un partenariat technique, technologique et commercial, mais il n'y a pas de prise de participation financière », indique la responsable commerciale de l'entreprise, qui compte une dizaine de personnes chargées de la recherche et du développement.

Robots dans la logistique : Exotec, première licorne industrielle

Car il faut sans cesse améliorer les logiciels de cartographie, développer de nouvelles fonctionnalités comme de nouveaux accessoires. L'entreprise en est persuadée, ces robots sont une solution d'avenir pour la logistique 4.0.

D'ailleurs, elle exerce dans un marché où se démarque notamment la société Exotec, première licorne industrielle française, aujourd'hui valorisée à 2 milliards de dollars en bourse. Créée en 2015 à Croix, près de Roubaix (Nord), cette start-up commercialise désormais ses petits robots logistiques auprès de grands groupes, dont Carrefour, Cdiscount, E.Leclerc, Decathlon ou encore Uniqlo, au Japon, là où elle réalise la plus grande partie de son chiffre d'affaires (80 % à l'international). Mais aussi bioMérieux, pour son centre de distribution situé dans la zone d'activités de la plaine de l'Ain. La société a d'ailleurs ouvert, à l'automne 2023, un pôle R&D à Lyon afin de poursuivre sa dynamique de croissance et créer des « synergies » entre les régions, notamment sur le plan du recrutement. De même, « les Etats-Unis sont là où nous avons les plus grandes perspectives de croissance », observait Romain Moulin, co-dirigeant d'Exotec, en octobre dernier.