Autopartage. Après le départ de Bluely, Lyon veut accueillir « deux ou trois nouveaux opérateurs » d’ici fin 2021

En août 2020, les voitures en libre-service Bluely disparaissaient du paysage de la métropole lyonnaise, l'entreprise n'étant plus rentable. Ce service qui comptait tout de même 10.000 abonnés actifs ne sera pas remplacé, mais le Grand Lyon et ses communes qui la composent veulent toutefois continuer de miser sur l'autopartage, sauce 2021.

Côté Métropole, "de multiples opérateurs ont déjà sollicité la Métropole pour obtenir le label d'autopartage", affirme Fabien Bagnon le vice-président de la Métropole délégué à la voirie, la proximité, les intermodalités et les mobilités innovantes et actives.

Les opérateurs doivent en effet d'abord demander un label à la Métropole, mais ce sont les communes qui ont ensuite la compétence d'autoriser ou non leur implantation sur leurs territoires. Fabien Bagnon espère ainsi avoir "deux ou trois opérateurs implantés d'ici la fin de l'année" sur le territoire du Grand Lyon.

L'idée n'est pas tout à fait nouvelle : "Si l'autopartage reste une pratique marginale, les enquêtes disponibles montrent que les abonnés réduisent progressivement leur kilométrage parcouru en voiture et s'ouvrent à la multimodalité", soulignait déjà en 2017, le PDU 2017-2030 (Plan de déplacements urbains).

Un constat qui fait écho aux aux quelques 275.000 locations et 13.400 abonnés des services Bluely, Citiz et Yea !, enregistrés dès 2018, selon les chiffres d'UrbaLyon. Même si la pratique est jugée "marginale", le nombre de locations et d'abonnés s'affiche en constante augmentation depuis 2008.

"La visibilité de l'autopartage a tendance à s'améliorer. [...] Le modèle fonctionne bien ailleurs, il se développe à Paris, Madrid, Moscou...", note Fabien Bagnon, qui maintient que "la multiplication de l'offre va multiplier l'usage."

Onlymoov, portail mobilité de la Métropole, affirme également que 37% des trajets en voiture font moins de 3 km. A cela s'ajoute le durcissement progressif de la ZFE (Zone à faibles émissions). Depuis le début de cette année, les véhicules professionnels avec des vignettes Crit'Air en dessous de 2 sont interdits dans son périmètre et elle devrait s'étendre aux particuliers d'ici 2026 (les paliers et les conditions ne sont pas encore entièrement définis).

Sur la question du stationnement, devenu un sujet de préoccupation dans la ville de Lyon comme à l'échelle de nombreuses métropoles, "on réfléchit pour améliorer la visibilité de l'autopartage avec des places dédiés, mais elles seraient enlevés aux places actuelles. En revanche, si quatre ménages abandonnent leurs voitures, ça fait quatre places en plus pour une voiture. L'objectif étant de libérer de l'espace public. »

Selon Urba Lyon, 34 % des ménages avaient deux voitures ou plus au sein de la métropole de Lyon (hors centre-ville) en 2016, contre 13 % des habitants du centre-ville.

Le carburant, l'assurance et le stationnement sont inclus dans le prix. L'abonnement mensuel coûte par ailleurs 16 euros, ce à quoi il faut parfois rajouter un rachat de franchise. Un prix qui peut donc demeurer un frein pour certains utilisateurs.

"L'autopartage n'est pas pour un usage du quotidien, mais peut servir pour des usages plus occasionnels", note Fabien Bagnon. "On peut ainsi utiliser la voiture sans les contraintes de coûts et de stationnement. Il y a une grosse confusion entre l'usage et la possession et cette idée a été entretenue pendant des années. On s'aperçoit de plus en plus qu'on peut décorréler les deux".