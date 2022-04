Présidentielle 2022 : en Auvergne Rhône-Alpes aussi, Emmanuel Macron l'emporte, mais le RN perce

En Auvergne Rhône-Alpes, le second tour aura été à l'image du premier : c'est-à-dire relativement fidèle aux tendances de l'échelon national, pour cette "petite France" de 8 millions d'habitants (5,4 millions de votants) que représente la région Auvergne Rhône-Alpes et qui aura voté à 59,76% pour le président sortant.

Mais là aussi, le vote des grandes villes s'écarte de plus en plus de celui des campagnes, comme le démontre le grand écart entre la Métropole de Lyon, où il décroche même 73,03% des suffrages exprimés ainsi que 78,74% à Grenoble, tandis qu'en Haute-Loire, le match se joue à 50,16% contre 49,84%...

Avec également, au menu de ce second tour à l'échelle régionale, une abstention plus élevée (25,60%) que lors des précédentes élections présidentielles, mais surtout, une poussée inédite des scores du Rassemblement national (1.517.277 voix désormais en Auvergne Rhône-Alpes, soit 310.000 voix de plus qu'en 2017) qui se profile désormais sur des terres, habituellement peu fertiles aux idéaux d'extrême droite.

A seulement sept semaines des prochaines élections législatives, déjà qualifiées de "troisième tour" par une partie des candidats déçus (dont La France Insoumise mais aussi les Ecologistes), ces résultats ne manqueront pas non plus d'interroger sur la suite, et notamment sur la capacité à gouverner une France plus que jamais fracturée au cours du prochain quinquennat, avec une majorité également plus imprécise qui se dessine pour la République en Marche, conduite par Emmanuel Macron.

Car selon les résultats désormais définitifs, le président sortant a ainsi récolté 59,76% des suffrages exprimés en Auvergne Rhône-Alpes, soit 19 points devant Marine Le Pen (40,24%) à l'échelle régionale, tandis que le niveau d'abstention atteint 25,60% pour ce match retour.

Une "dégringolade" de 10 points

Un niveau quasi historique puisqu'à l'échelle nationale, les 26,87% d'abstention évoqués en début de soirée (27,67% à 00h59) incarneraient déjà le second niveau d'abstention le plus fort depuis le scrutin de 1969, alors même que la candidate RN Marine le Pen se hissait, pour la seconde fois consécutive, au second tour d'une élection présidentielle.

Emmanuel Macron enregistre ainsi, à l'échelle nationale comme locale, une dégringolade d'une dizaine de points, puisqu'il remportait, lors du second tour de 2017 en Auvergne Rhône-Alpes, 67,13% des voix, contre 32,87% à l'époque pour Marine le Pen. L'abstention atteignait alors 23,51% à l'échelle régionale.

Il y a cinq ans, Emmanuel Macron avait en effet recueilli 2.452.191 voix à l'échelle régionale, contre 1.200.726 pour Marine le Pen, tandis que les bulletins blancs (371.585) et nuls (117.205) s'élevaient alors à 8,97 et 2,83% des votes exprimés.

Cette fois, le second tour de 2022 place ce dimanche soir Emmanuel Macron à 2.253.507 voix en Auvergne Rhône-Alpes, contre 1.517.277 pour Marine Le Pen. Soit déjà 316.551 voix de plus pour son parti en l'espace d'un quinquennat.

Les bulletins blancs, qui s'étaient positionnés eux aussi comme l'un des enjeux de ce scrutin, se situaient proches du même niveau qu'en 2017 (276.921 selon les derniers résultats, tandis que l'on comptabilise 88.599 bulletins nuls).

Le vote des métropoles particulièrement scruté

Avec, à l'échelle départementale comme métropolitaine, des tendances plus fines et qui s'illustrent en premier lieu avec le vote des villes qui étaient passées sous mandat écologiste lors des municipales de juin 2020, et qui avaient déjà créé une première fois la surprise en votant massivement, lors du premier tour de la présidentielle 2022, en faveur de Jean-Luc Mélenchon.

Le leader de la France Insoumise avait en effet réussi à convaincre quelques 897.349 électeurs à l'échelle régionale, soit un report de voix jugé substantiel dans ce second tour. Il était même sorti en tête des votes dans plusieurs grandes métropoles auralpines : c'était notamment le cas à Clermont-Ferrand, où Jean-Luc Mélenchon arrivait en première position le 10 avril dernier (31,15%) devant Emmanuel Macron (21,93%), ainsi qu'au sein du "laboratoire" EELV d'Eric Piolle à Grenoble (38,94% contre 25,31% pour le président sortant).

Même chose au sein du fief, pourtant LR, de Gaël Perdriau à Saint-Étienne, où le candidat de la France Insoumise arrivait là aussi en tête du premier tour en 2022 à 33,29%, devant Emmanuel Macron (25,09%). Seule Annecy plaçait alors Emmanuel Macron en tête avec 33,38% des voix, suivi là aussi par Jean-Luc Mélenchon (21,22%), ainsi que la Métropole de Lyon, où il décrochait 50,61% encore face à Marine Le Pen (16,37%).

"Pas une seule voix ne doit aller au Rassemblement national", avait entre temps appelé, lors de l'entre-deux-tours, le leader de la France Insoumise. Le message semble avoir été entendu en Auvergne Rhône-Alpes, et notamment dans les grandes métropoles, où Emmanuel Macron fait mieux qu'à l'échelle nationale : 78,74% à Grenoble, 68,13% à Saint-Etienne, 71,68% à Clermont-Ferrand, 70,34% à Annecy...

Mais cela ce score aura une contrepartie : la montée de l'abstention dans les villes, qui grimpe entre 27% à Annecy et 32% à Grenoble et même 34% à Saint-Etienne.

L'écart entre monde rural et grandes villes se confirme

Dans le Rhône, un territoire qui pouvait être considéré comme l'un des "fiefs" du candidat Emmanuel Macron, le président sortant a par exemple été "confirmé" à plus d'un titre ce dimanche soir :

D'abord, à l'échelle du département rhodanien lui-même, où le président sortant obtient 25 points de plus que son précédent score en 2017, soit 68,66% des voix contre 31,34% pour Marine le Pen. Le taux d'abstention grimpe cependant de quatre points pour atteindre 26,67% (contre 22,04% il y a cinq ans).

Au sein de la Métropole de Lyon également, puisque les résultats définitifs publiés ce soir octroient même 73,03% des voix pour d'Emmanuel Macron, soit là aussi 23 points de plus qu'en 2017 (où il obtenait 50,61%). Mais en contrepartie, Marine le Pen y profiterait également d'une poussée de 10 points, passant de 16,37% en 2017 à 26,97% aujourd'hui, pour une abstention qui grimpe à 28,27% (+3 points).

Du côté des autres départements d'Auvergne Rhône-Alpes, le portrait est cependant plus mitigé : le président sortant semble avoir, à première vue, amélioré ses scores de 2017 au sein de la quasi totalité des départements de la région, puisqu'il dépasse en moyenne de 10 points ses scores d'il y a cinq ans, qui étaient compris alors entre 41,79% (en Ardèche) et 47,61% (dans le Puy-de-Dôme).

Cette fois encore, plusieurs, comme l'Ain, l'Allier, l'Ardèche, le Cantal, la Drôme, la Loire et la Savoie placent Emmanuel Macron en tête, dans un large corridor allant de 52 à 57% des voix, tandis que l'Isère, le Puy-de-Dôme et la Haute-Savoie lui offrent même ses meilleurs scores (de 59 à 61%).

A contrario, c'est en Haute-Loire que le duel a été le plus serré : le président sortant n'obtient que 50,16% des voix, contre 49,84% pour Marine le Pen.

Mais c'est du côté de Marine le Pen que la poussée est la plus forte : alors que la candidate RN plafonnait en 2017 entre 19,13% (dans le Puy-de-Dôme) et 26,29% (dans l'Ain), elle franchit désormais allègrement la barre des 42 à 47% dans plusieurs départements (Ain, Allier, Ardèche, Cantal, Drôme, Loire, Savoie...)

A l'exception du département du Rhône, où le RN enregistre son plus faible score régional, seuls la Haute-Savoie, le Puy-de-Dôme et l'Isère parviennent ainsi à contenir la percée entre 38 et 40%.

Mais même dans ces départements, le RN enregistre une poussée de 50.000 voix pour l'Isère, 34.000 en Haute-Savoie ou encore 36.000 voix pour le Puy-de-Dôme.

Le "troisième tour" des législatives déjà dans le viseur

Des chiffres qui ont de quoi rendre particulièrement délicat le prochain exercice des élections législatives, qui ouvre la voie au renouvellement des 577 députés de l'Assemblée nationale, d'ici seulement sept semaines.

En 2017, Emmanuel Macron était en effet parvenu à obtenir une large majorité en Auvergne Rhône-Alpes avec, avec, sur les 64 sièges à pourvoir à l'échelle régionale, 35 députés LREM et 5 alliés MoDem, contre 17 sièges pour les Républicains, 5 pour le Parti sociale, 2 pour le Parti communiste.

Aucun siège n'avait alors été attribué au Rassemblement national. Une donnée qui pourrait, au vu des résultats de ce dimanche, être profondément remise en cause par le scrutin qui s'ouvrira en juin prochain, de même que pour le parti de la France Insoumise, dont le résultat en 2017 (2,52%) n'avait pas non plus permis de décrocher un seul député en Auvergne Rhône-Alpes.

Jean-Luc Mélenchon n'avait d'ailleurs pas attendu le second tour pour appeler ses électeurs à se réunir pour faire de lui "le futur premier ministre d'Emmanuel Macron", lors des prochaines élections législatives.

Les réactions de ce second tour

Sur l'échiquier politique régional, les réactions ont également commencé à fuser, dès ce dimanche soir.

Après avoir appelé, sans attendre au soir du premier tour, à voter Emmanuel Macron pour faire "barrage" à Marine le Pen, le président EELV de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard, s'est dit d'abord "soulagé" que Marine le Pen et l'extrême-droite n'aient pas remporté ce nouveau scrutin.

"Je souhaite remercier les électeurs qui sont allés voter Emmanuel Macron et qui, comme moi, sont opposés aux politiques qu'il mène de casse sociale et de déni climatique, mais qui l'ont fait pour faire barrage à l'extrême-droite", a affirmé le président EELV en direct de la Préfecture du Rhône.

En appelant déjà à une union, en vue des législatives, "derrière la France Insoumise qui a réalisé le meilleur score lors du premier tour", le président du Grand Lyon s'est dit une nouvelle fois "favorable à une union de gauche" afin de travailler à de bâtir une "majorité alternative" en vue du scrutin de juin prochain.

Vers 22h, c'était au tour de Grégory Doucet, le maire EELV Grégory Doucet aux manettes de la troisième ville de France, d'évoquer également une forme de "soulagement" avec la réélection d'Emmanuel Macron. "Il fallait impérativement cela pour qu'il puisse y avoir une continuité de nos institutions".

Le maire de Lyon a cependant appelé à "l'humilité dans la mesure où l'on voit encore l'extrême-droite a encore progressé dans notre pays. En 2002, Jean-Marie Le Pen n'arrivait pas à atteindre 6 millions de voix. En 2017, Marie Le Pen était à 10 millions et aujourd'hui, il semblerait qu'elle soit proche de 13 millions. 3 millions de voix, c'est une progression considérable, il n'y a vraiment pas de quoi se réjouir".

Après avoir passé un quinquennat "où beaucoup de colères se sont exprimées, et ont grandi avec cette promesse qui avait été faite au début du mandat de lutter contre l'extrême droite, cette promesse n'a pas pu être honorée", Grégory Doucet a fustigé "la façon de gouverner d'Emmanuel Macron qui a suscité davantage de colère" et qui n'a pas réussi à rallier autant de bulletins qu'en 2017, selon les premiers résultats provisoires communiqués ce soir. "C'est dire le peu d'adhésion qu'il y a à son projet".

Le maire EELV de Lyon appelle lui aussi à la constitution "d'un rassemblement pluriel du mouvement des écologistes et de la gauche", "derrière Jean-Luc Mélenchon qui s'est imposé comme le leader à gauche lors de ces présidentielles". "C'est cette alliance qui pourra redonner espoir, car il faut mettre un terme à cette colère et la traduire en vote d'adhésion et d'espoir", a estimé Grégory Doucet.

Le président LR de la Région Auvergne Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, qui s'était porté en premier lieu en soutien de la candidate LR Valérie Pécresse -qui n'était pas parvenue à atteindre les 10% lors du premier tour-, ne s'est pas exprimé sur les résultats de ce nouveau match. Il avait d'ailleurs fait partie des tenants d'une ligne plus "ouverte" de son parti, appelant à respecter la "diversité des opinions" au sein de sa famille politique : "Notre première responsabilité, c'est de ne pas ajouter la division à l'échec, rapportait Le Figaro. Personne n'appelle à voter pour Marine Le Pen, certains pour Macron, d'autres ne choisissent pas. Il faut absolument respecter cette diversité".

(avec Zoé Favre d'Anne)