Logistique : Veepee annonce 180 recrutements sur ses quatre plateformes lyonnaises

En périphérie de Lyon, la plateforme de ventes privées en ligne Veepee (5.000 collaborateurs dont 2.800 en France) continue de s'étendre. Entre 2006 et 2017, cet acteur français du e-commerce a ouvert pas moins de quatre sites, dont trois entrepôts situés sur la commune de Saint-Vulbas (Ain) à une quarantaine de kilomètres au nord-est de Lyon), ainsi qu'un autre site situé à La Boisse (Ain également). Ainsi, sur ses sept sites français, quatre sont désormais situés en région Auvergne Rhône-Alpes.

« Le choix de Lyon et de la région Auvergne-Rhône Alpes est stratégique. Nous sommes présents dans 10 pays européens, et cette région bénéficie d'une localisation centrale en Europe. Nous avons également implanté à Beaune notre entrepôt dédié au vin et à la gastronomie », affirme Franck Aimé, le DRH de Veepee.

Alors qu'il emploie déjà près de 1.080 collaborateurs sur le bassin lyonnais, le leader des ventes privées en ligne y entame un nouveau plan de recrutement de 180 postes au cours des prochaines semaines. Avec, parmi ces profils, principalement des postes de préparateurs de commande et de caristes en CDI sur ses sites logistiques de Saint-Vulbas et de La Boisse. Seuls 10 postes supplémentaires seront ouverts à l'échelle des trois autres sites français.

Car après avoir créé 230 nouveaux postes en octobre 2017, puis à nouveau 150 postes en octobre 2018, la plateforme veut continuer à séduire les jeunes recrues, en s'appuyant sur un taux de turn-over situé entre 8 et 10% au sein de ses entrepôts, « soit plus faible que la moyenne du secteur », résume Franck Aimé.

La réinternalisation de certains flux

« La création de ces nouveaux postes correspond permet d'accompagner la croissance durable de notre activité en France comme à l'international, mais également à notre volonté de renforcer notre modèle intégré de logistique » explique le DRH.

Il cite en exemple les activités de traitement de colis très volumineux, aujourd'hui amenés à être réinternalisés en vue d'offrir un meilleur service à ses membres. Objectif affiché : poursuivre sa croissance en France, mais également en Europe. « Nous avons notamment une forte présence au Benelux ainsi qu'en Espagne en Italie, et également en Suisse », ajoute-t-il.

Car en 2020, la croissance de ses flux logistiques s'est poursuivie à hauteur de 8 à 10%, notamment sur ses plateformes lyonnaises, situées à un carrefour stratégique.

« Nous avons également continué de nous développer à l'international durant cette période. La pandémie a renforcé encore les exigences de nos membres en matière de qualité de service ainsi que notre conviction que le modèle intégré était, selon nous, le plus efficace pour répondre au mieux l'évolution des flux logistiques et garantir durablement, notamment depuis le début de la crise, la qualité de nos services », justifie Franck Aimé.

Car contrairement à certains de ses concurrents, Veepee a choisi d'opérer elle-même sa logistique, et ce, depuis sa création.

Car si la tendance du marché veut que certains de ses plus gros clients soient, en règle générale, capables de livrer directement les membres, il ne s'agit pas du modèle dominant. "Pour le reste, nous avons des cas où notre entreprise s'occupe de la gestion des stocks et de l'acheminement, tandis que Veepee peut aussi recevoir certains stocks, vendre et acheminer des produits pour le compte de certaines marques partenaires auprès de nos membres. Nous gérons également toute la partie des retours de produits renvoyés par nos membres », explique le DRH, qui rappelle que Veepee a également inauguré en 2017 un site de plus de 35.000 m2 à La Boisse, dédié aux retours de marchandises.

En fonction des catégories de produits, les flux de Veepee transitent majoritairement par la route, que ce soit par le biais de transporteurs ainsi qu'avec les services Colissimo et La Poste, avec des délais de livraison variant entre 48 heures et 16 jours en fonction des ventes (hors Covid).

Une croissance qui s'est poursuivie en 2020

Positionné comme l'un des leaders sur le marché des ventes événementielles et flash, la plateforme enregistrait, juste avant la crise sanitaire, une croissance soutenue de 5 à 7% par année en moyenne.

« Depuis la pandémie, le constat est toutefois plus contrasté, en fonction des différentes catégories de produits. Ainsi, par exemple, des produits comme les biens de consommation ou la mode, notre core business, se sont maintenus en 2020, tandis que d'autres comme les voyages, l'hôtellerie ou encore les loisirs se sont retrouvés quasiment à l'arrêt », reconnaît Franck Aimé.

Pour autant, le constat est loin d'être noir puisque plusieurs segments (mode, biens de consommations, vins et spiritueux, etc) auront continué de croître, tandis que dans le domaine du tourisme et des voyages, où la croissance était jusqu'ici à deux chiffres, Veepee s'attend néanmoins à une très forte reprise dès que les conditions sanitaires seront levées.

Le segment des ventes immatérielles (voyages, loisirs, etc) ne représente en effet qu'une quinzaine de pourcents de son chiffre d'affaires : Veepee aura donc encore besoin de muscler, en parallèle, son réseau de distribution.