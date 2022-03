Prix du gaz : « La vraie question est de savoir comment on va passer l’hiver 2022-2023 » (GIE Osiris, Plateforme de Roussillon)

En pleine tempête sur le terrain des prix du gaz, la plateforme chimique Les Roches – Roussillon, qui héberge et mutualise les infrastructures et les services pour une quinzaine d’industriels (dont Elkem, Hexcel, Seqens, Suez, etc) dans le Nord-Isère, fait elle aussi face à la flambée des coûts de l’énergie. S’il évoque des « ajustements » qui seront nécessairement réalisés par les industriels, Carl Patois, l’administrateur du GIE Osiris dirige déjà ses craintes vers l’hiver 2022.