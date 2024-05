Ferroviaire : ralenti dans sa conquête des Alpes, Trenitalia poursuit et adapte son offensive en France

Du Lyon-Turin... à la modernisation du réseau ferré européen

Suite à l'éboulement rencontré dans la vallée de la Maurienne, Trenitalia milite plus que jamais pour une « reprise en accéléré et une finalisation du projet Lyon-Turin » : « on voit bien que la voie actuelle est une zone fragile, qui n'aura pas accueilli de circulation durant plus d'un an. Un éboulement en 2018 avait déjà provoqué une interruption du trafic pendant trois semaines : le projet Lyon-Turin permettrait, en passant sous la montagne, d'éviter cette zone et d'offrir une sécurisation supplémentaire ». D'autre part, Fabrice Toledano rappelle que le projet de LGV permettrait de réduire le temps de trajet sur la ligne Milan-Paris de 1h30. « Il s'agirait d'un gage d'attractivité significatif pour le train car relier Paris et Milan prend aujourd'hui entre 6h30 et 7h ».

S'il concède cependant que le Lyon-Turin ne sera pas « la réponse » à la forte densité de trafic déjà présente sur cette ligne et convergeant au noeud ferroviaire lyonnais, le responsable marketing de Trenitalia rappelle un autre cheval de bataille, attendu de pied ferme sur le marché français : à savoir l'accélération de la modernisation du réseau ferré hexagonal.

« Nous attendons une homogénéisation du réseau ferré européen, notamment à travers la norme européenne ERTMS de signalisation qui existe déjà et qui permet de faire rouler des trains à une fréquence supérieure à aujourd'hui, sans construire de lignes supplémentaires. En Italie, ce système a été mis en place depuis l'origine des lignes TGV et c'est une manière de développer plus de capacités, quels que soient les opérateurs ».

Actuellement, la France compte jusqu'à trois systèmes de signalisation différents tandis que l'ERTMS ne serait déployé que sur 2.000 des ses 28.000 kilomètres de lignes françaises, faute d'un programme de financement spécifique. « Le nouveau règlement demande de l'installer sur le réseau central en 2030 et global en 2040 », expliquait au média Toute l'Europe Jérémie Pélerin, directeur des Affaires européennes de la SNCF.