En stations, les syndicats alertent sur le frein du pass sanitaire pour boucler les effectifs saisonniers

L'hiver a débuté avec une partie des ingrédients indispensables à une excellente saison : la neige est présente, et les remontées mécaniques seront ouvertes. Mais c'est le personnel saisonnier qui risque de manquer dès les vacances d'hiver, faute d'une vaccination suffisante et de la probabilité de manquer de personnel détenant un pass sanitaire.

Selon les stations, le personnel non vacciné représenterait entre 10 et 40 % du total des saisonniers. Uniquement dans le département de la Savoie, entre 2.000 et 3.000 personnes seraient concernées, selon Antoine Fatiga, responsable de la CGT pour les remontées mécaniques.