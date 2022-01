Présidentielle 2022 : le candidat écologiste Yannick Jadot choisit Lyon pour présenter son projet

Pour son troisième grand rendez-vous national, le candidat écologiste à la présidentielle, Yannick Jadot, a choisi Lyon, la troisième métropole de France après Paris et Aix-Marseille. Et plus précisément, le quartier de Confluence à H7, le lieu totem de la French Tech au sein de la capitale des Gaules, où il souhaite désormais dévoiler son "projet des possibles" ce samedi.

On savait déjà que Lyon devait être choisie pour cette présentation, comme l'avait sous-entendu son ex-adversaire et désormais membre de son comité stratégique, Eric Piolle. Le maire EELV de Grenoble sera d'ailleurs de la partie, aux côtés de deux autres figures du parti sur la scène locale : le maire de Lyon, Grégory Doucet, et le président de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard, qui occupent tous deux déjà des positions stratégiques dans cette campagne.

Alors que la Primaire populaire de la gauche est appelée à se tenir, en parallèle, du 27 janvier le 30 janvier avec près de 465.000 personnes inscrites (techniquement, le nom de Yannick Jadot sera d'ailleurs présent parmi les sept candidats, même si celui-ci a refusé de s'y soumettre), et que la liste EELV piétine en étant créditée pour l'heure de 7 à 8 % des intentions de vote, les écologistes espèrent ainsi insuffler une nouvelle dynamique et créer "la surprise" à l'occasion du premier tour du 10 avril prochain.

En souhaitant toujours se poser comme la seule "alternative heureuse", qui fait "prévaloir la vie et la jeunesse" contre l'extrême droite et la droite avec l'écologie, l'eurodéputé Yannick Jadot s'attèlera donc ce samedi à présenter les grandes lignes de son projet. Avec un objectif déjà affiché : "mettre en valeur l'écologie qui agit au quotidien dans nos communes et nos territoires", comme l'affirmait son équipe de campagne, et bâtir "un projet mobilisateur pour la France : celui du climat et de la justice sociale".

Une table-ronde de démonstration avant la présentation du projet

Concrètement, l'après-midi débutera avec une intervention du maire de Lyon Grégory Doucet vers 15h, avant que ne se tienne une table ronde des maires écologistes (en présentiel et en duplex), sur la thématique suivante : « La République des territoires : comment changeons-nous déjà la France ? ». Elle sera notamment animée par le maire écologiste de Grenoble Eric Piolle ainsi que par Yasmine Bouagga, maire du 1er arrondissement de Lyon.

C'est ensuite vers 16h15 que le candidat Yannick Jadot devrait prononcer son discours de 45 minutes environ et esquisser les grandes lignes de son programme, à 84 jours du premier tour de la présidentielle.

Un événement qui souhaite marquer un grand coup dans une campagne où la "dynamique" tant attendue par la gauche a été écornée par la désunion qui règne, et qui a marqué un cran supplémentaire depuis la déclaration de candidature, à Lyon également, de l'ancienne garde des sceaux de François Hollande, Christiane Taubira.

Côté animation, le format proposé sera loin du meeting immersif revendiqué par le candidat Jean-Luc Mélanchon à Nantes la semaine dernière, le camp écologiste a choisi quant à lui un format beaucoup plus traditionnel, tout en prévoyant un interlude musical réalisé par Maud Geffray, compositrice de musique électronique française et DJ.

L'événement, qui se revendique d'une ampleur nationale, et sera d'ailleurs retransmis dans plus de 15 villes de France en direct.