Trois mois avant les Régionales, le ton monte entre les élus PS et la Région

(Crédits : ©Région Auvergne-Rhône-Alpes/MichelPérès)

POLITIQUE. Alors que la campagne des régionales n’est pas encore officiellement lancée en Auvergne Rhône-Alpes, la tension entre la Région (LR) et les exécutifs écologistes de la métropole et ville de Lyon, et désormais les élus socialistes monte d'un cran. À trois mois des élections, le maire Cédric Van Styvendael rebondit sur une enquête de Médiapart concernant l’octroi des subventions régionales et saisit le préfet de Région. L'exécutif régional répond et annonce qu'elle va porter plainte contre un autre élu PS pour "diffamation et dénonciation de faits mensongers".