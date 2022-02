Cafés Gonéo : « Les prix d’achat du café ont bondi de 40 à 50% en 2021» (Hugues Chazotte)

Cinq ans après sa création, la crise sanitaire qui a frappé le torréfacteur lyonnais Gonéo, installé à Vénissieux, aurait pu avoir raison de lui. Mais après une activité qui s'est inscrite en chute libre, en raison du premier confinement, la marque lyonnaise en profité pour effectuer un nouveau virage.

L'ambition : développer désormais le segment des particuliers, qu'elle n'avait jusqu'ici pas eu l'occasion d'adresser. Depuis, Gonéo a ouvert deux boutiques à Lyon, et réalise jusqu'à 25% de son chiffre d'affaires auprès du grand public.

Une tendance qui n'est pas prête de se dissoudre, puisqu'en parallèle à une reprise encore incomplète du secteur de l'hôtellerie-restauration (où les commandes n'ont toujours pas retrouvé leur niveau de 2019), le marché du café est aussi alimenté par l'essor du travail à la maison et la vente de machines destinées aux particuliers.

Avec, à la fois les best-sellers qui vont moudre le grain de manière automatique, mais aussi de nouvelles machines manuelles, avec un retour du café filtre et une tendance au « slow » qui réémerge, note sur le plateau de Lyon Business (BFM Lyon / La Tribune AURA) le président fondateur de Gonéo, Hugues Chazotte.

La renaissance du café à travers les grains

A tel point que les ventes de café en grain représentent aujourd'hui près de 80% des mélanges commercialisés par le torréfacteur.

Et si, du côté de la dosette, popularisée par la marque employant Georges Clooney, l'engouement n'est plus le même notamment sur le terrain des entreprises, « il reste des afficionados de la dosette, qui souhaitent par exemple avoir plusieurs saveurs dans la journée, ou encore des salariés qui se cotisent pour acheter une machine, lorsqu'ils ne sont pas satisfaits de leurs distributeurs automatiques », reprend Hugues Chazotte.

Côté prix, les coûts du transport et des contenaires maritimes, mais également les épisodes de gel inédits enregistrés au Brésil l'an dernier ont amorcé une montée des prix, qui est encore loin d'être terminée : « Cela s'est traduit par une spéculation sur les cours de l'arabica, qui ont explosé, en s'associant également à la flambée des prix des emballages ».

Résultat ? Gonéo estime que les prix d'achat du café en matière brute ont bondi, en 2021, de 40 à 50% et ne se dirigent pas encore vers une baisse en 2022 : « On peut plutôt s'attendre à de nouvelles hausses cette année, mais il faut se rappeler qu'une partie de celle-ci est clairement dû aux spéculations qui ont lieu sur le cours des matières premières », note Hugues Chazotte.

Une situation qui n'empêche pas la filière de continuer de se pencher vers des critères d'écoresponsabilité : « La première étape pour nous a été de passer tous nos emballages professionnels en matières recyclables et compostables, et de mettre en place des tournées pour récupérer les capsules des professionnels. Nous avons aussi choisi de nous tourner vers des boîtes en acier pour nos cafés en grain, au lieu des paquets de 250 grammes en kraft, qui sont plus mal recyclés ».

A travers l'un de ses importateurs, Gonéo nourrirait même désormais le projet de passer à un acheminement de 50% des cafés par... un voilier. Avec des impératifs en matière de délais, mais aussi de durée de conservation et de stockage, que la jeune marque veut désormais attaquer.

Retrouvez l'intégralité de l'interview en replay ici.

