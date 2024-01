ESC Clermont : l’école de commerce ouvre des campus en Chine et au Maroc

Après un premier partenariat signé en 2019, l'ESC Clermont Business School, fondée en 1919, poursuit sa collaboration avec la Beijing Language and Culture University (BLCU), située à Pékin. L'école de commerce a inauguré, début janvier, un premier campus sur place en Chine. Les deux établissements ont ainsi financé des équipements fixes : des salles de classe, des bureaux, des logements à la disposition des étudiants de l'ESC Clermont BS.

« Cette stratégie internationale est l'un des axes de développement forts de l'école. Cela a toujours été dans notre ADN, mais ouvrir des campus à l'étranger est une nouvelle étape. Il s'agit d'un pas de plus pour accroître notre notoriété et notre visibilité. C'est aussi donner l'opportunité à nos étudiants de vivre une grande expérience à l'étranger et notamment en Chine, dont on ne peut nier l'importance à l'échelle du monde des affaires », explique Richard Soparnot, directeur général de l'ESC Clermont BS.

L'école, qui compte plus de 2.000 étudiants, avait déjà délocalisé son MSc - Master of Science Business Intelligence & Analytics (BIA) - en 2022 dans l'université chinoise. Et son plan "Reveal 2022-2027", lancé en septembre 2022, devrait l'amener à renforcer encore « son positionnement de grande école internationale ancrée sur ses territoires ».

Près de 150 étudiants ont déjà été formés à raison de deux promotions par an : une au printemps, dédiée aux professionnels en formation continue, et une autre en octobre, proposée aux jeunes diplômés détenteurs d'un Benke (licence longue chinoise). L'idée est désormais d'aller plus loin. Avec ce campus, une centaine d'étudiants seront concernés chaque année.

Dès la rentrée 2024, les étudiants clermontois auront donc la possibilité de suivre un semestre sur place dans le cadre du master grande école. Ils auront aussi la possibilité de suivre des cours de mandarin.

67ème rang mondial pour son master en management

L'ESC Clermont BS, membre de la Conférence des Grandes Ecoles (CGE) et classée par le Financial Times au 67ème rang mondial pour son master en management et à la 18ème place pour la France, sera également représentée par un bureau fixe à la CCI (Chambre de Commerce et d'Industrie) France Chine.

« Pour nos diplômés, c'est aussi favoriser leur insertion professionnelle dans un pays étranger avec un accompagnement personnalisé. Nous devons former des étudiants qui, demain, seront capables de travailler à l'international, pour des grands groupes mais aussi des PME qui cherchent à s'internationaliser pour accroître leur compétitivité », précise le directeur général de l'école.

L'école entend également inaugurer un autre campus à Marrakech, au Maroc, en avril prochain (dans l'attente des autorisations du ministère de l'Enseignement Supérieur). Les étudiants devraient pouvoir y suivre le master grande école, dès la rentrée 2024.

Renforcer la soutenabilité économique de l'école

Dans le milieu extrêmement concurrentiel des écoles de commerce, l'ESC Clermont BS espère ainsi élargir son rayonnement international et porter sa croissance. Les droits de scolarité représentent presque 90% du budget de l'école, le reste étant apporté par les taxes d'entreprises ou des subventions (Ecole de la 2e chance).

« Nous sommes confrontés à des impératifs d'accréditation et de reconnaissance, nécessitant des financements indispensables. Mais notre intention n'est, en aucun cas, pas de poursuivre avidement des gains financiers. L'enjeu réside en fait dans notre capacité à être attractifs, tout en demeurant sélectifs. Nous devons former des étudiants qui deviendront d'excellents ambassadeurs de l'Ecole à l'avenir, faute de quoi cela constituerait un pari hasardeux à moyen terme », indique Richard Soparnot, directeur général de l'ESC Clermont Business School.

L'établissement accueille aujourd'hui 35% d'étudiants étrangers, de 60 nationalités différentes. Elle affiche 115 partenariats dans près de 43 pays et plus de 44 opportunités en double-diplôme.