Avec France Relance, le savoyard Ugitech veut devenir la première aciérie circulaire

Jusqu'à présent, l'aciérie Ugitech située à Ugine (Savoie) utilisait 75 % de matières premières recyclées pour sa production d'acier inox. Il lui restait donc à se fournir sur l'équivalent de 25 % de matières premières, composées principalement d'alliages issus de l'extraction minière, et dont certains intrants comme le nickel et le manganèse venaient d'autres continents (Australie, Chine, Canada).

Ces approvisionnements venus du bout du monde avaient fini par poser des difficultés à l'aciérie, en raison de la volatilité croissante des marchés, tant pour les volumes que pour les prix de ces matières, explique Frédéric Perret, directeur de la BU Amont et de l'Excellence Opérationnelle chez Ugitech.

Car depuis la crise sanitaire, le prix des matières premières ont flambé au cours des derniers mois sur les marchés internationaux, injectant par conséquent une forte tension sur les chaînes d'approvisionnement.

De quoi inciter des industriels de la métallurgie comme Ugitech à joindre donc d'impératif économique et écologique. D'autant plus que le groupe savoyard, qui se positionne par ailleurs comme le premier employeur privé de Savoie, avait officialisé par ailleurs une stratégie RSE visant à améliorer son empreinte environnementale, avec l'idée de remplacer notamment ces matériaux issus de l'extraction par du recyclage de coproduits industriels.

Mais l'industriel a fait pour cela face à un défi, puisqu'il demeurait jusqu'ici plus complexe de faire entrer ces matières dans un processus d'économie circulaire, que cela ne l'est pour l'acier inoxydable, aisément achetable auprès de recycleurs qui s'approvisionnent directement au sein des déchetteries. Le modèle restait donc à créer. Et celui-ci passait par une transformation intermédiaire de ces métaux, permettant ensuite leur recyclage.