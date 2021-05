Après les mesures d’urgence, place au « France Relance » de la montagne française ?

C'est un déplacement très attendu qui se profile ce jeudi au sein des massifs alpins, et qui concernera, de fait, l'ensemble de la montagne française. Le premier ministre se frottera à nouveau aux professionnels de la montagne, avec une enveloppe toute neuve sous le bras.

A l'occasion de ce déplacement hautement symbolique à Bourg-Saint-Maurice, dans le massif de la Tarentaise (Savoie), Jean Castex ne sera cependant pas seul pour présenter le résultat des concertations et rencontres menées, depuis mars dernier, avec les acteurs de la montagne. Il pourra compter notamment sur la présence du ministre délégué en charge des PME, Alain Griset, du secrétaire d'État chargé du Tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne, et du secrétaire d'État en charge de la Ruralité, Joël Giraud.

Un exercice qui n'en reste pas moins attendu de pied ferme par les professionnels du secteur, dont l'ensemble de la saison 2020-2021 avait été mise à l'arrêt ou presque, en même temps que leurs remontées mécaniques sur décision de l'Etat français. Selon les stations des deux Savoie, le bilan de cette saison blanche s'élève déjà à 5 milliards d'euros, selon des estimations arrêtées fin avril. Une décision qui avait donné lieu à plusieurs alertes du monde de la montagne, et même au dépôt d'un référé auprès du Conseil d'Etat, alors que la plupart des autres massifs européens avaient fini par ouvrir leurs portes avant la fin de l'hiver.

Mais ce jeudi, le climat sera placé sous le signe de la relance, laissant le premier volet « d'aides d'urgences », ayant conduit jusqu'ici à consommer une enveloppe passée de 4 à 5,4 milliards d'euros (et déjà "décaissée", d'après le gouvernement), loin derrière.

Car en parallèle à France Relance, dédié à l'économie française dans son ensemble, c'est une version spécifiquement destinée au tourisme de montagne (« Avenir montagne ») qui s'apprête à voir le jour. Avec, à la clé, une enveloppe globale de 640 millions d'euros, qui sera cofinancée pour moitié par l'Etat et les conseils régionaux des six massifs métropolitains concernés (Alpes, Corse, Jura, Massif central, Pyrénées et Vosges).