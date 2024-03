Mine de lithium dans l'Allier : « Nous pourrions répondre à un tiers, voire à la moitié des besoins français » (Alan Parte, Imerys)

Ce serait l'une des plus grandes mines de lithium à l'échelle européenne : le projet « Emili », porté par la multinationale française Imerys, vise à extraire et à raffiner dans l'Allier (Auvergne) cet « or blanc » sous forme rocheuse, notamment utilisé dans la fabrication des batteries de véhicules électriques, à horizon 2028.

Une activité jugée stratégique par le gouvernement dans sa « stratégie nationale batteries », intégrée aux objectifs de France 2030, afin de réduire la dépendance du Vieux continent aux importations, notamment chinoises, de ce métal de plus en plus recherché.

Pour autant, cette nouvelle activité minière, qui serait située sous la carrière d'extraction des kaolins de Beauvoir, déjà existante (afin de fabriquer la porcelaine de Limoges), pose de nombreuses questions sur les plans environnementaux, sociaux et économiques. Alors qu'un débat public de quatre mois s'est ouvert la semaine dernière, Alan Parte, directeur des deux projets lithium d'Imerys en Europe (dans l'Allier et en Cornouailles), répond aux questions de La Tribune.

LA TRIBUNE - Mardi 12 mars, des participants à la première réunion du débat public ont soulevé de nombreuses questions à Moulins (Allier), où près de 180 personnes étaient réunies : à la fois sur les plans environnementaux, mais aussi sur des enjeux de société, par exemple sur les usages des batteries électriques vers les véhicules SUV. En premier lieu, comment entendez-vous aborder les prochaines réunions de ces quatre mois de débat public ?

ALAN PARTE - Nous nous attendions à ce type de questions, parce que nous sommes les premiers en France, dans la filière des batteries, à passer par un débat public. Nous absorbons en quelque sorte toutes les questions relatives aux modes de vie, à l'électrification, à la taille des véhicules, sur lesquelles nous n'avons pas forcément une main directe. Mais elles émergent. Ce sera à la Commission nationale du débat public (CNDP), ensuite, de les analyser, et d'adresser certaines questions plutôt au maître d'ouvrage, et d'autres, d'un autre ordre, plutôt à l'Etat par exemple.

Ensuite, bien entendu, il y avait des questions sur le projet, qui ne sont pas nouvelles. Nous les avons beaucoup travaillées, nous avons fait des propositions. Je suis assez confiant sur notre capacité à démontrer que nous avons vraiment mis beaucoup d'efforts, dès la conception, pour limiter l'ensemble des impacts environnementaux et limiter certaines inquiétudes. Mais ce sera à nous de le démontrer dans les prochains débats.

La question de l'eau a notamment été soulevée, à la fois sur les débits de la Sioule et du Cher, où seront captés, dans les deux cas, 600.000 mètres cubes d'eau par an afin d'alimenter deux sites d'extraction et de conversion, mais aussi sur les rejets en aval. Toutes les études sur ce sujet n'ont pas encore été réalisées. Où en êtes-vous ?

Certaines études, notamment hydrogéologiques, sont, en effet, encore en cours. Pour autant, nous sommes en capacité de mettre certaines données, assez fortes, sur la table : par exemple, le fait de recycler 90 % de l'eau, le reste ne pouvant être récupéré car il s'agit d'humidité. Mais aussi de ne générer aucun rejet des eaux de procédés dans le Cher depuis l'usine de conversion du lithium, près de Montluçon. Ou encore de prélever soit dans la station d'eaux usées de Montluçon, pour l'usine de conversion, soit dans la Sioule pour la mine d'extraction, ce qui représente en moyenne un millième de son débit moyen, et moins de 1% lors de ses périodes les plus fragiles.

Tout cela est très concret. C'est un cadre assez unique, assez innovant, et j'espère que les gens comprendront qu'il sera difficile de faire mieux. Nous savons que l'eau est une question sensible. Nous avons travaillé le sujet dès le début, et cela implique d'ailleurs des coûts de production supplémentaires de 20 %. Je ne connais pas un autre site dans le monde qui utilise aussi peu d'eau, à savoir 35 mètres cubes par tonne de lithium produite.

L'environnement alentour est pourtant pollué à certains endroits par du plomb et de l'arsenic, issus des anciennes activités minières, et dont les rejets n'ont pas été contenus, comme l'indique un rapport du Groupement d'intérêt public Géodéris (2018). Le projet de mine suscite ainsi de nombreuses inquiétudes. Comment entendez-vous gérer ce risque ?

L'arsenic est présent naturellement dans les roches environnantes, en l'occurrence dans le micaschiste. Nous devons faire avec, tout en le prenant en considération bien sûr. Notre « chance », c'est que le granite que nous comptons extraire, lui, ne contient pas d'arsenic. Il s'agit donc de prendre en compte ce risque dès la conception de la mine, mais aussi dans le suivi, déjà opéré aujourd'hui, de la qualité de l'eau que nous rejetons. Ainsi, nos seuils d'arsenic sont bien plus bas que les seuils visibles dans les micaschistes avoisinants.

Vous avez déclaré, mardi dernier, à Moulins (Allier), vouloir proposer un projet « responsable » sur le plan environnemental notamment. Qu'est-ce que le modèle d'une mine « responsable » selon vous ?

La « mine propre » n'existe pas, au sens de « sans impact ». La question, c'est plutôt de savoir si l'enjeu en vaut la peine. Est-ce que nous avons suffisamment fait d'efforts pour réduire ces impacts à leur strict minimum, et donc en proposer un projet « responsable » ? Et ensuite, en fonction de ce qu'il reste comme impacts, par rapport à l'enjeu : sommes-nous prêts à les accepter ?

Pour moi, c'est ça, la définition d'un projet « responsable » : si nous réussissons à faire cet effort, avec les meilleures technologies, les meilleures idées innovantes.

Mardi, peu d'élus et de représentants de l'Etat étaient présents lors du débat public. Comment l'interprétez-vous ?

Je ne m'exprimerais pas au nom de l'Etat bien sûr, mais il me semble que la Préfète avait une obligation par ailleurs. L'Etat a bien sûr un rôle important dans ce projet et le débat public. Certaines questions dépassent d'ailleurs notre champ d'action.

Vous annoncez également vouloir créer entre 500 et 600 emplois directs, en période d'exploitation de la mine. Et même 1.000 emplois indirects. Comment avez-vous réalisé ces calculs ? Laurent Indrusiak, secrétaire général de la CGT dans l'Allier, pointait notamment des emplois potentiellement « précaires ». Quels sont-ils ?

Ce sont des estimations d'emplois sur la période d'exploitation, et non sur le chantier. Ce sont des emplois pérennes, la plupart qualifiés, comme des ingénieurs miniers, des chefs de chantier, des conducteurs d'engins. J'ai visité une mine souterraine, en Scandinavie. Certains conducteurs d'engins procédaient avec des joysticks de contrôle. Alors, même avec de l'automatisation, il y aurait quand même ces quelque 600 emplois.

Cela fait environ quarante ans que l'activité minière a cessé en France (la toute dernière fermeture date de 2004, en Lorraine). Quelle est votre vision sur les métiers et les compétences, qui sont notamment parties à l'étranger ?

Il n'y a plus de mines en France certes, mais il reste des carrières en exploitation. Sur les recrutements, je pense que nous arriverions à trouver du personnel localement, pour certains métiers industriels et des fonctions plus classiques : la sécurité, la logistique, l'administration, mais aussi des conducteurs d'engins.

Ensuite, nous aurions également besoin de métiers plus spécifiques liés à la chimie, à la partie souterraine, où il faudrait d'abord faire de la formation, interne ou externe, avec des partenaires comme France Travail, la chambre de commerce, des écoles et des universités. Il s'agirait de créer un vivier de compétences local.

Nous souhaiterions créer un vrai centre d'excellence du lithium dans l'Allier, c'est notre objectif. Tout en amenant aussi de l'expertise de l'étranger, de pays miniers, comme l'Afrique du Sud, l'Australie... Beaucoup de spécialistes travaillent d'ailleurs dans ces pays, ou encore en Nouvelle-Calédonie.

La mine de lithium pourrait se situer entre 400 et 75 mètres de profondeur, sous la carrière d'extraction des kaolins de Beauvoir, déjà existante.

Vous estimez aujourd'hui le gisement d'Échassières à 34.000 tonnes d'hydroxyde de lithium par an, sur 2,1 millions de tonnes de granite extraites chaque année. Que reste-t-il à faire pour affiner ces données, qui pourraient d'ailleurs peut-être s'avérer supérieures ?

Nous travaillons sur la compréhension de ce gisement depuis environ trois ans, via des campagnes de sondages successives, de plus en plus profondes, parce qu'il nous apparaît de plus en plus grand. Cela nous permet de caractériser sa taille, sa structure et sa concentration en lithium, que l'on estime aujourd'hui à 0,9 % (du minerai extrait).

34.000 tonnes par an, c'est donc notre hypothèse de travail aujourd'hui. Mais les rendements des procédés peuvent évoluer, à la hausse comme à la baisse. Cela peut faire varier un petit peu la production finale. Si par exemple le gisement s'avère un peu plus riche en lithium, nous pourrions extraire plus de quantité en aval, avec la même énergie et la même quantité en amont. Tout ce travail de caractérisation nous attend ces prochaines années.

L'Agence internationale de l'énergie (AIE) estime une multiplication par 42 de la consommation mondiale de lithium entre 2020 et 2040. Aujourd'hui, quelle part le site d'Echassières représente-t-il au sein de la demande européenne et française ?

Nous pourrions répondre à un tiers, voire à la moitié des besoins français, si tout ce lithium partait dans des véhicules électriques vendus en France. Tandis qu'en Europe, Échassières représenterait environ 5 % des besoins en volumes à horizon 2030-2035.

La quasi intégralité de l'extraction et de la conversion de lithium se fait aujourd'hui en dehors d'Europe, notamment en Chine. Comment entendez-vous trouver une place dans le marché mondial ? À quel prix ?

Nous serons compétitifs, oui. Les plus compétitifs, non. Monter un projet en France n'implique effectivement pas le même cadre qu'en Chine ou en Australie. Mais nous avons tout de même la chance d'avoir un gisement avec une teneur en lithium intéressante, ce qui permet de compenser ce différentiel de coûts. Nous serions à peu près au milieu, dans le ventre de la courbe de coûts. Ce qui nous permettrait de ne pas être les premiers sortis, si le marché se retournait.

Est-ce qu'Imerys porte d'autres projets d'extraction de lithium ou de métaux rares en France et en Europe ?

Nous avons deux projets lithium : celui-ci, dans l'Allier, et un deuxième en Cornouailles, au Royaume-Uni, pour extraire cette fois du lithium carbonate, utilisé dans des technologies de batteries un peu différentes. Ce sont en tout cas les deux seuls projets de lithium adossés à des exploitations existantes en Europe, ce qui est un atout très fort en termes d'acceptabilité. En revanche, nous n'avons pas d'autres projets d'exploitation de terres rares sur ce continent.

Prévoyez-vous de mener des études afin d'identifier d'autres gisements à l'avenir ?

Nous connaissons assez bien nos sites, et nous les regardons régulièrement. Mais pour l'instant, nous ne faisons pas d'explorations extérieures. Nous sommes déjà assez bien occupés par nos deux projets.

Quel est le coût de ce projet, dans l'Allier ?

Imerys investit 300 à 400 millions d'euros par an pour l'ensemble de ses 200 sites dans le monde. Ici, nous estimons l'investissement à plus d'un milliard d'euros pour la construction des usines finales.

C'est un investissement important, et en toute probabilité, nous rechercherons un partenaire, et espérons également obtenir des aides publiques. De la dette peut être aussi envisagée.

Près de deux ans ont passé depuis l'annonce de ce projet. Qui sont vos principaux prospects aujourd'hui ? Comment se passe le dialogue avec le secteur automobile et les autorités ?

Aujourd'hui, la filière se crée en Europe : à la fois du côté des producteurs de cathodes, de batteries et des constructeurs. Nous avons parlé avec beaucoup d'acteurs de la filière. Nous avons besoin de bien comprendre les marchés, les besoins, et les critères de sélection des fournisseurs, de la part de nos futurs clients. L'industrie automobile est extrêmement sévère sur la qualité des produits dans ses mécanismes de qualification.

Pourriez-vous vous adresser à d'autres secteurs que celui de l'automobile ?

Ce n'est pas l'objectif, nous nous concentrons sur la filière des batteries pour véhicules électriques.