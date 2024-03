Hydrogène : la gigafactory de McPhy sort de terre et affiche les ambitions tricolores, face à un marché attentiste

Un an après l'annonce du plan France 2030, offrant un réassort financier de 1,9 milliard d'euros à la filière hydrogène, l'isérois McPhy annonçait lancer la construction de sa première gigafactory d'électrolyseurs à Belfort (Bourgogne-Franche-Comté). Un investissement de 50 millions d'euros, destiné à augmenter sa capacité annuelle de production à 1gigawatt par an, à pleine cadence, auxquels s'ajouteront les 300 mégawatts (MW) de son site italien de San Miniato.

« Cette usine va nous permettre de franchir une étape importante dans la taille des produits et leur rendement. On va faire des "stacks" (un empilement de cellules électrochimiques, ndlr) quatre fois plus gros que ce qui est réalisé aujourd'hui dans notre usine en Italie. On commencera à les produire début 2025 » , détaille à La Tribune Antoine Ressicaud, directeur général adjoint chargé des opérations de McPhy.

De quoi pouvoir répondre à des projets de grande ampleur, et donc ouvrir le carnet de commandes à de nouveaux marchés.

Accroître la cadence et la performance



Cette nouvelle usine a pour but d'accroître la capacité industrielle de McPhy et la cadence afin « d'adresser des clients qui ont des projets de 100 ou 200 MW » et de réduire ainsi les coûts. A plein régime, un « stack » de 4 mégawatts sortira tous les jours et un « process unit » tous les quatre jours, afin d'atteindre une production équivalente à 1 gigawatt (GW) par an.

Or, aujourd'hui, la demande se transforme vers des projets de plus grande taille :

« L'hydrogène décarboné monte en puissance et nous arrivons vite à des projets de grande taille. Nous étions jusqu'ici sur des projets de quelques mégawatts et désormais, nous arrivons sur des projets de 100 à 300 MW. Il n'y a plus de projets intermédiaires », constate Antoine Ressicaud.

En décembre dernier, McPhy a remporté un contrat estimé à 60 millions d'euros avec la division HMS Oil and Gas GmbH (Allemagne) pour la fourniture et la mise en service d'électrolyseurs d'une capacité totale de 64 mégawatts, selon nos confrères d'Investir. Parmi les autres typologies de clients envisagés, on trouve de grands projets industriels dans l'ammoniaque ou l'acier.

Lire aussi Bourgogne-Franche-Comté : « Nous avons une carte à jouer sur le nucléaire et une autre sur l'hydrogène » (Laurent Fraisse, Banque de France)

Déjà présente en Allemagne, en Italie et également en Espagne, la société iséroise vise, plus que jamais, le continent européen.

Une usine qui pourra évoluer au fil du temps

Installée dans l'aéroparc de Fontaine (90) du Territoire de Belfort, l'usine d'une superficie de 22.000m2 n'est pas encore prête à accueillir toute l'activité.

« Nous n'avons pas encore tout le matériel. Nous sommes encore dans la phase d'installation des process industriels qui vont ensuite nous permettre de démarrer des opérations industrielles au cours du premier semestre ». Au fur et à mesure de la réception et de l'arrivée des salariés, qui commencent à prendre possession de l'usine dès le mois de mars.

A plein régime, 450 personnes devraient être employées sur le site. L'équipe d'encadrement a déjà été recrutée l'an dernier, la société recherche désormais des profils en liaison avec la production d'opérateurs d'assemblage ou de câblage.

Le territoire belfortain, en tant que bassin industriel, possède déjà d'excellents profils, souligne Antoine Ressicaud. Qui seront, pour ceux sélectionnés, formés aux spécificités de l'hydrogène. Cela deviendra plus complexe lorsque « nous irons chercher des profils très techniques comme la soudure ». Par anticipation, McPhy a donc déjà noué des accords locaux avec France Travail pour monter des programmes de formation encourageant une reconversion dans les métiers industriels. Et il s'agit là d'un enjeu majeur, le secteur souffrant d'un manque d'attractivité.

Lire aussi Hydrogène : la filière régionale se prépare à changer d'échelle pour décarboner ses mobilités lourdes

Une fois cette partie réglée, l'usine débutera la fabrication de deux produits. « Un électrolyseur est composé de plusieurs sous-produits, dont les stacks et les process unit. Ces derniers permettent de récupérer les gaz, les flécher, les comprimer et les purifier » , développe le directeur général adjoint des opérations. Pensés pour pouvoir être transporté facilement, malgré les dizaines de tonnes qu'ils pèsent, les électrolyseurs ont été conçu comme des « briques de Lego » qui seront assemblées dans l'usine, testées, désassemblées puis acheminées chez les clients par camion.

Recentrer les investissements

Si, initialement, cet investissement ne laissait pas présager l'arrêt de son activité de stations de distribution, c'est pourtant le cas. McPhy a récemment annoncé la cession de ses stations à un autre acteur grenoblois, Atawey, pour un montant compris entre 11 et 12 millions d'euros. Ce pôle représentait 25% des revenus de la société, dont le montant n'est cependant pas communiqué, la société étant cotée en Bourse.

Cette stratégie, assumée, vise à se concentrer exclusivement sur la construction d'électrolyseurs.

« Il y a déjà beaucoup d'acteurs sur le segment des stations de recharge en Europe. Notre entreprise est encore d'une taille modeste et il nous paraissait plus sain de nous concentrer sur les électrolyseurs, dont le potentiel de croissance est très important, surtout si on y met un focus managérial, et des moyens financiers et humains. »

Un choix qui pourrait également trouver ses causes dans le bilan en demi-teinte de 2023.

Une année difficile pour l'hydrogène

Malgré un soutien du gouvernement depuis 2017 et un soutien de l'Union européenne, le secteur de l'hydrogène connaît quelques turbulences. McPhy semble déjà en avoir fait les frais avec le report ou l'annulation de certains contrats comme la suspension de la commande d'un électrolyseur dans le cadre du projet CEOG (Guyane) par Siemenes Energy en mai dernier, selon les informations de BFM Bourse.

Ces désengagements et ces retards ont fait ressortir les commandes en baisse de 53% à 13 millions d'euros, dont 12,6 millions pour la seule activité électrolyseur, selon nos confrères de Zonebourse. Ce mercredi, une enquête menée par le CEA démontrait également que la demande des industriels européens en hydrogène décarboné devrait atteindre 2,5 millions de tonnes à l'horizon 2030, soit presque dix fois moins que l'objectif de consommation visé par Bruxelles.

Lire aussi Décarbonation : nouveau cri d'alarme sur la léthargie du marché de l'hydrogène

Face à cette situation, Antoine Ressicaud tempère les conséquences, estimant qu'une baisse de commandes sur quelques mois n'a pas un impact significatif. « Nous n'avons pas vraiment pâti du manque d'investissement, car notre usine arrive seulement maintenant donc nous sommes plutôt dans le timing » , assure t-il, pointant également la gestion des commandes du groupe.

« Nous avons une politique stricte de reconnaissance des projets signés par les clients. La signature ne suffit pas pour entrer un projet dans notre carnet de commandes. Le client doit aussi le NTP, notice to proceed, qui nous donne le feu vert pour démarrer les opérations industrielles. »

Lire aussi Hydrogène vert : Engie retarde de cinq ans son objectif de production, à 2035

Cette situation s'est tout de même traduite par une fluctuation de son cours de Bourse et un résultat net de -47,4 millions d'euros pour l'année écoulée, comparé à -38,2 millions d'euros en 2022, ainsi qu'un Ebitda de -44,6 millions d'euros (contre -36,8 millions d'euros en 2022), « traduisant des dépenses liés aux programmes R&D et projets de ses clients ».

L'objectif est désormais clair pour la société : monter en puissance au cours des trois prochaines années pour se positionner parmi les acteurs importants du secteur. En Europe, les concurrents se compteraient sur les doigts de la main, selon Antoine Ressicaud qui pointe également des technologies différentes.