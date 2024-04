NewSpace : Pyxalis standardise des capteurs d’images « prêts à l’emploi » pour décoller plus vite

Depuis sa création en 2010 par huit ex-salariés de l'entreprise grenobloise Teledyne e2V, le fabricant isérois de capteurs d'image haut-de-gamme Pyxalis était déjà bien positionnée sur le spatial. 40 % de ses 7 millions d'euros de chiffre d'affaires réalisés en 2023 l'ont été dans ce secteur. L'isérois a par exemple travaillé ces dernières années pour l'ESA (Agence spatiale européenne) sur des programmes d'observation de la terre, notamment des aurores boréales, avec l'Université Grenoble Alpes.

Lire aussi NewClin fait parler les données de santé grâce à l'IA... jusque dans l'espace

La PME entend désormais passer un cap. Alors que Pyxalis travaillait jusqu'ici « à façon », c'est-à-dire en proposant un capteur sur mesure pour chaque nouveau projet, l'ambition est désormais de développer une gamme de capteurs standardisés, « prêts à l'emploi » pour des applications spatiales.

Ce projet à six millions d'euros, baptisé Pyxis, sera soutenu à hauteur de 30% environ par le programme France 2030, volet spatial. Il vient en effet d'être retenu dans la dernière relève de l'appel à projets « Constellations » lancé en octobre 2022 pour soutenir le développement de systèmes et briques technologiques françaises destinées aux constellations de satellites.

« Dans un monde idéal, les acteurs du spatial (que ce soit les états ou les chercheurs) devraient pouvoir disposer de beaucoup d'argent et de beaucoup de temps pour commander aux fabricants des outils spécifiques pour chacune des missions. Ce n'est pas le cas, la tendance est à la multiplication des missions et des satellites, avec des observations et des expérimentations à mener rapidement. Dans une approche NewSpace, c'est-à-dire une approche industrielle intégrant le risque, il faut être en capacité de répondre à cette attente spécifique », explique Philippe Rommeveaux, le dirigeant de la PME de 50 salariés.