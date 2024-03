Changement climatique : le coup de pression des domaines skiables face au rapport de la Cour des comptes

Le torchon brûle entre le principal syndicat des remontées mécaniques françaises, Domaines skiables de France (DSF) et la juridiction financière de l'ordre administratif en France, la Cour des comptes. A la suite d'un rapport accablant sur la transition des stations de ski françaises, DSF ne décolère pas et vient de faire parvenir un courrier au Palais Cambon. En cause : un certain nombre « d’inexactitudes et d’appréciations discordantes » qu'il souhaite faire rectifier directement de la main du premier président, Pierre Moscovici.