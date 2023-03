Médias : Euronews compte supprimer 198 postes à Lyon

Après plusieurs restructurations l'an passé (nouvel actionnaire majoritaire, nouveau directeur général, plan social), la chaîne paneuropéenne passe encore un nouveau cap et a annoncé hier la suppression de 198 postes à Lyon, où se situe son siège.

Bruxelles, nouveau centre névralgique

Ces suppressions de postes font partie des orientations stratégiques 2023-2025, présentée ce jeudi en CSE. Dans un communiqué, la chaîne - tout juste trentenaire - défend vouloir renforcer la place de leader d'Euronews sur l'information en Europe » avec un « recentrage de la ligne éditoriale sur l'information européenne » ainsi que la mise en place d'une nouvelle offre digitale.

Lyon restera le siège social de l'entreprise, mais sera visiblement vidé de sa substance. Car en plus des suppressions de postes, le siège de la chaîne, un gros cube vert localement reconnu, devrait aussi être vendu. Les licenciements à Lyon devraient arriver d'ici octobre 2024, selon l'AFP.

Euronews mise sur un « redéploiement » des effectifs, « faisant de Bruxelles le cœur névralgique du dispositif avec la création de plus de 100 postes dont 70 journalistes sur place, et dans 6 grandes capitales européennes avec la création de 50 postes de journalistes. »

Succession de difficultés financières

Euronews a aussi connu des difficultés financières, notamment par la perte de ses revenus publicitaires à cause de la crise sanitaire. Fin 2021, l'entreprise annonçait le résultat brut d'exploitation (Ebitda) de 2021 restait en négatif, sous la barre seize millions d'euros. Une perte qui devait rester en négatif, mais passer à huit millions d'euros en 2022, avec un objectif d'équilibre en 2023. Force est de constater qu'il n'a pas été atteint. Ce plan nouveau plan promet un retour à l'équilibre financier d'ici 2025.

L'an dernier, le fonds d'investissements Alpac Capital était devenu actionnaire majoritaire d'Euronews et devait insuffler un changement. Le 2 février dernier, les salariés s'étaient mis en grève pour demander des clarifications et exprimer leurs craintes quant à leur avenir. « A son arrivée, Alpac, notre nouvel actionnaire, nous a promis d'investir dans notre entreprise afin de la rendre rentable. Sept mois après le rachat, la direction n'a toujours pas communiqué ses orientations stratégiques. Si celles-ci doivent être désormais présentées la semaine du 28 février, des décisions et des actions ont déjà été annoncées ; elles suscitent beaucoup d'inquiétudes et d'interrogations », expliquait la SNJ, dans un communiqué.