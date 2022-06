Guillaume Dubois est officiellement nommé directeur d'Euronews

Son nom était déjà sorti dans Le Figaro en début d'année, c'est maintenant officiel : Guillaume Dubois sera le directeur d'Euronews. La chaîne d'information internationale basée à Lyon a annoncé sa nomination hier par voie de communiqué de presse. Il prendra ses fonctions le 18 juin prochain.

Guillaume Dubois succède à Michael Peters, directeur depuis 2011, maintenant président du conseil d'administration. Habitué des postes à responsabilité dans les médias nationaux, il occupait avant le poste de directeur de l'antenne à LCI. Il a aussi été directeur de la rédaction puis directeur général de BFMTV de 2005 à 2016 et directeur général délégué puis PDG du groupe L'Express entre 2016 et 2018.



A noter qu'Euronews "est distribuée dans 160 pays et 440 millions de foyers dans le monde, atteignant plus de 145 millions de personnes chaque mois, à la fois sur les plateformes TV et numériques, selon le Global Web Index", rapporte le communiqué de la chaîne.



Une nomination "à un moment stratégique"

Sa nomination arrive juste avant le rachat, "dans les prochaines semaines", des titres de MGN, l'actionnaire majoritaires d'Euronews à 88%, par le fonds Alpac Capital. Ce rachat avait déjà été annoncé en décembre dernier.

Euronews a a aussi connu des difficultés financières, notamment par la perte de ses revenus publicitaires à cause de la crise sanitaire. Fin 2021, Michael Peters annonçait le résultat brut d'exploitation (Ebitda) de 2021 restait en négatif, sous la barre seize millions d'euros. Une perte qui devrait rester en négatif, mais passer à huit millions d'euros en 2022, avec un objectif d'équilibre en 2023.

Dans le communiqué annonçant la nomination du nouveau directeur, Michael Peters réaffirme : "Alors qu'Alpac Capital s'apprête à entrer au capital d'Euronews, et alors que nous avons fini l'année 2021 en nette progression, avec un résultat opérationnel en amélioration de près de 20% par rapport au budget, nous sommes confiants que nous atteindrons notre objectif de retour à l'équilibre d'ici 2023. Guillaume nous rejoint donc à un moment stratégique du développement de notre groupe. Sa solide expérience à des postes clés au sein de chaînes d'information de renom et ses qualités personnelles lui permettront d'impulser un renouveau dans l'offre éditoriale, d'accompagner la diversification du groupe, tout en renforçant son identité fondée sur l'indépendance et son ADN européen."

28 départs suite au PSE

En plus des mouvements financiers, Euronews a aussi connu des mouvements humains. Fin 2020, un PSE avait été annoncé par la chaîne. En février 2021, des salariés d'Euronews avaient fait grève pour s'y opposer, accusant des manœuvres purement financières et craignant un appauvrissement de l'offre de la chaîne.

En tout, "28 personnes sont parties (dont 19 départs volontaires) dans le cadre du dernier PSE, qui est effectivement désormais clos", précise Euronews à La Tribune. La chaîne emploie actuellement 400 journalistes.

En début d'année Euronews avait aussi annoncé l'arrivée de Stuart Duncan au poste de chief digital growth officer et de Patrick Heery au poste de rédacteur en chef contenus numériques. Des nominations qui arrivaient à "un moment d'expansion et de diversification dans la production de contenus numériques d'Euronews, avec un engagement du public en croissance exponentielle suite au lancement réussi de plateformes verticales spécialisées : Euronews Green, Euronews Travel, Euronews Next et Euronews Culture."