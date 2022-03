Bpifrance : les 5 chiffres qui démontrent que la crise sanitaire aura dopé l'investissement en Auvergne Rhône-Alpes

Après un exercice marqué par le séisme de la crise sanitaire, 2021 était vue comme l'année de "la reprise", en premier lieu sur le terrain de l'investissement, tiré par les différents volets du plan France Relance.

Et en Auvergne Rhône-Alpes, les soutiens à l'économie ont été activés par l'antenne régionale de banque publique d'investissement (Bpifrance) notamment, qui tirait ce lundi son premier bilan de l'année écoulée.

Avec au menu, une année "de mobilisation exceptionnelle pour renforcer la reprise de sortie de crise", estimait le directeur régional du réseau Bpifrance, Jean-Pierre Bès.

1/ Un niveau d'investissement global encore élevé

En 2021, l'antenne Auvergne-Rhône-Alpes de la banque publique d'investissement aura ainsi soutenu 9.922 entreprises à hauteur de 4,1 milliards d'euros, soit une enveloppe légèrement supérieure à celle déjà engagée en pleine crise, en 2020, où 3,9 milliards avaient été investis dans l'économie régionale auprès de 10.000 sociétés.

Et comme Bpifrance n'investit jamais seule, cette nouvelle enveloppe aura même permis de mobiliser bien plus largement, à hauteur de 9,6 milliards de financements publics et privés, en fléchant ses propres investissements principalement dans l'industrie (29% des montants alloués), les services (23%) et le commerce (16%).

Plus largement, les secteurs "d'avenir", dont les technologies de l'information et la communication, la santé ou l'économie du vivant ainsi que la transition énergétique auront ainsi mobilisés ainsi 31% des montants investis. Avec 70% des aides fléchées en premier lieu à destination des TPE.

C'est d'abord, en volume, sur le sujet de la création que Bpifrance aura accompagné 10.330 porteurs de projets, tous dispositifs confondus, suivis de l'enjeu de l'export (913 entreprises, à travers différents dispositifs pour une enveloppe de 1,3 milliards de fonds mobilisés), mais aussi des participations en fonds propres (activées dans 721 entreprises régionales, à travers 10 fonds d'investissements), puis du volet accélération des programmes Bpifrance (419 entreprises accompagnées).

Avec sans surprise au niveau de la répartition régionale, ce sont quatre départements qui tirent à la fois le volume d'investissements et le nombre d'entreprises accompagnées, avec respectivement 1,6 milliards et 3.728 entreprises soutenues pour le Rhône, 638 millions et 1.619 entreprises pour l'Isère, et 257 millions et 696 sociétés en Savoie contre 290 millions pour 646 entreprises en Haute-Savoie.

2/ Les crédits en tête des demandes

Sans surprise, l'activité de crédit est demeurée cette année encore "intense" en Auvergne-Rhône-Alpes, avec 1,2 milliards d'euros injectés au sein de 1.225 entreprises. Avec toujours, l'objectif de financer des projets de développement, qui se traduit par un essor de 13 % de la part des crédits d'investissement par rapport à l'année 2020, qui a généré 615 millions de financements.

A l'intérieur de cette offre, ce sont surtout les prêts "sans garantie", produit phare du réseau de la banque, qui représentent encore 572 millions d'euros proposés à 855 projets de développement.

Côté répartition, on observe que les prêts verts (214 millions d'euros) destinés à financer directement des projets améliorant l'impact environnemental et énergétique des entreprises, ainsi que les prêts énergie environnement (269 millions d'euros) visant à accélérer la transition écologique et énergétique des entreprises régionales ont tiré la demande.

A noter que les prêts destinés à la filière du tourisme ont également mobilisé 106 millions d'euros, tandis que les prêt croissance relance permettant de soutenir l'investissement industriel et la consolidation des filières se sont élevés à 52 millions d'euros.

3/ L'accompagnement à l'innovation, toujours moteur

Cette année, c'est aussi la financement de l'innovation qui a réalisé un bond à l'échelle nationale, avec +45% de crédits octroyés notamment sous l'impulsion de deux programmes : le Plan de Relance d'une part, conjugué à l'augmentation des fonds du PIA (Programme d'investissements d'avenir).

A l'heure où la Mission French Tech, débutée en 2012, a vu éclore la 25e licorne française en janvier 2022, Bpifrance continue de se positionner très clairement en soutien de l'activité du financement de l'innovation, à travers différents outils financiers dits « classiques ».

A commencer par l'aide à l'innovation (sous forme de subvention, avance remboursable, ou prêt à taux zéro), les prêts d'amorçage visant à préparer les levées de fonds, ou encore le prêt innovation, afin de lancer des produits et services innovants, mais aussi l'investissement en fonds propres, en direct ou via des fonds partenaires.

Au total, ce sont ainsi 1.100 entreprises qui ont reçu 825 millions d'euros de financements en Région Auvergne-Rhône-Alpes en vue de soutenir leurs projets d'innovation ou de moderniser leurs équipements technologiques, soit un peu plus du double par rapport à 2020.

4/ Investir en fonds propres, l'autre métier qui grimpe

La crise sanitaire aura également souligné l'intérêt de l'activité d'investissement en fonds propres (direct et indirect) de Bpifrance, qui a ainsi grimpé de +21% par rapport à l'année précédente, avec 4,4 milliards d'euros de fonds déployés.

Ce sont d'ailleurs en priorité les PME qui ont bénéficié de ces investissements en capital pour 43 millions d'euros à l'échelle régionale, ce qui témoigne d'un bond de + 82%.

Le portefeuille du fonds Capital Innovation, qui investit dans les entreprises innovantes à fort potentiel de développement des secteurs de la santé, du numérique et de l'environnement, s'élève désormais à 154 millions d'euros (soit un triplement par rapport à 2020).

Le fonds SPI (Société de Projets Industriels) géré par Bpifrance, qui se positionne en soutien à la réindustrialisation des territoires depuis 2014, aura également permis de financer les projets industriels de plusieurs acteurs régionaux, comme le grenoblois Aledia (30 millions d'euros), Primo1D (13 millions d'euros) ou XL Recycling (10 millions) qui vient de s'implanter en Auvergne-Rhône-Alpes.

5/ Préparer l'avenir avec l'export, malgré la crise

En dépit du contexte sanitaire qui a complexifié les déplacements ainsi que les échanges commerciaux à l'international, l'activité export de Bpifrance n'a pas faibli : les garanties export de Bpifrance Auvergne-Rhône-Alpes, agissant sous le contrôle de l'Etat, ont ainsi nettement augmenté, avec entre autres les cautions et préfinancement qui atteignent 349 millions d'euros (+ 32%) de même que l'assurance-crédit, dont le niveau a doublé par rapport à 2020, à 715 millions d'euros.

Face à un environnement incertain, l'assurance prospection, destinée aux PME exportatrices, a également bondi de 49% en Auvergne-Rhône-Alpes, malgré les restrictions en matière de déplacement.

En complément la montée en puissance de la Team France Export, un partenariat engagé avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Business France, et les CCI aura également permis d'accompagner 465 entreprises via des diagnostics et des modules de conseils personnalisés.