Le lyonnais Opopop intègre l’accélérateur d’Amazon et vise le million de colis évités d’ici 2027

Le géant du e-commerce aura reçu 600 candidatures, mais c'est finalement une poignée de 15 startups européennes qui ont été sélectionnées par la GAFA pour rejoindre l'Amazon Sustainability accelerator. Ce nouveau programme d'accompagnement, destiné à accompagner de jeunes pousses développant des innovations durables, est fléché en direction des secteurs qui intéressent tout particulièrement Amazon : à savoir l'économie circulaire, les économies d'énergie dans les bâtiments et les emballages.

La France, leader de l'emballage réutilisable

Parmi les heureuses élues de cette édition, trois sont françaises. Deux d'entre elles évoluent dans le domaine de l'emballage réutilisable, et sont d'ailleurs en concurrence frontale : la havraise Hipli, qui vient d'annoncer une levée de fonds de cinq millions d'euros et le passage du cap du million d'emballages réutilisables mis sur le marché, et la lyonnaise Opopop.

« Ce ratio n'a rien d'étonnant. Il doit exister une douzaine de solutions d'emballages réutilisables dans le monde. Cinq d'entre elles sont françaises... La France est le leader mondial de ce sujet. Même si le marché y est encore naissant, il est plus mature qu'ailleurs : il est tiré par la réglementation, en particulier par la loi AGEC », explicite Charlotte Darmet, la cofondatrice d'Opopop.

La loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, dite loi AGEC donc, fixe en effet aux e-commerçants un objectif de 10% au moins de colis réutilisables à horizon 2027.

Rappelons que 37% de l'impact environnemental du e-commerce proviendraient de l'emballage, selon une étude de Colissimo publiée en 2023. Même si l'ambition de 10% peut sembler modeste, avec plus d'1,5 milliard de colis expédiés chaque année en France, le compteur carbone devrait toutefois ralentir significativement. A l'échelon européen, la PPWR (Proposal Packaging and Packaging Waste regulation) définit un calendrier moins contraignant avec un cap de 10% à atteindre d'ici 2030.

« Le marché du colis réutilisable est en pleine construction, en plein essor. Avec quelques autres comme Hipli, nous sommes pionniers, nous participons à la structuration de celui-ci, avec une vraie connaissance des problématiques et des freins », poursuit Charlotte Darmet.

Une expertise qui semble donc avoir tapé dans l'œil d'Amazon.

Une consigne pour s'assurer de la réutilisation

Créée en 2021 par Charlotte Darmet, experte packaging, et par Antonin Grêlé-Rouveyre, développeur et spécialiste du e-commerce, Opopop met à disposition des e-commerçants un système de consignes de colis réutilisables.

Comment ça marche ? L'e-commerçant loue des emballages à Opopop et propose cette option à son client, en échange d'une caution de 5 euros. Le client réceptionne son colis, récupère l'emballage réutilisable et le dépose ensuite, tel quel, dans n'importe quelle boite aux lettres jaune de la Poste. L'emballage est ensuite réacheminé par cette dernière jusqu'aux entrepôts lyonnais d'Opopop où il est éventuellement nettoyé ou réparé, avant d'être réinjecté dans le circuit. Si le colis n'est pas restitué par le client, la caution est encaissée.

« Le système de consigne permet d'avoir des colis réutilisables qui sont vraiment réutilisés. Et d'éviter donc de multiplier des emballages qui finalement servent peu de fois, comme malheureusement beaucoup de tote-bags. 97% de nos colis reviennent », indique Charlotte Darmet.

Le service Opopop peut aussi être utilisé pour des flux internes d'e-commerçants proposant du click and collect dans leurs boutiques physiques, ou par des entreprises évoluant dans le secteur de la location par exemple.

Les emballages sont fabriqués en France par des entreprises d'insertion, notamment APF, à partir de matières upcyclées en tissu. Des emballages plutôt adaptés au monde de la mode avec lequel Opopop a débuté sa route. D'ici la fin de l'année, une nouvelle gamme de « boîtes » cette fois devrait être mise en circulation et permettra d'adresser d'autres types de clients.

100.000 déchets évités en 2023

Pour 2023, la jeune entreprise lyonnaise de sept salariés (chiffre d'affaires non communiqué), qui vient de lever 700.000 euros auprès de business angels, estime à 100.000 le nombre de déchets d'emballages qu'elle a pu éviter. Elle vise désormais le million de colis évités sous trois ans. Oppopop travaille avec une centaine de marques, comme le portail de vente en ligne de produits et vêtements pour bébés Natalys. Un pilote est par ailleurs en cours de test chez l'enseigne de prêt-à-porter Kiabi.

La marche d'après pourrait être celle d'Amazon... En effet, dans le cadre de l'accélérateur - et au-delà de l'accompagnement intensif de six semaines-, Amazon promet la possibilité pour celles qui auront su le convaincre, de leur financer un pilote (jusqu'à 2 millions d'euros chacune) pour un déploiement au sein des opérations européennes de la GAFA.

« Ce serait effectivement un énorme pas en avant pour nous. Mais déjà, c'est très excitant de dessiner le colis réutilisable à très grande échelle avec le géant du e-commerce, celui qui est considéré comme le meilleur en matière de logistique. Amazon a déjà avancé sur ses emballages, avec une optimisation de la taille des colis par exemple mais il n'utilise pas encore d'emballages réutilisables ».

Charlotte Darmet espère donc que les premiers pas du géant en la matière se feront avec Opopop.