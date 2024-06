Législatives 2024 : après avoir résisté à la vague bleue, le bastion d’Eric Piolle en pleine recomposition à Grenoble

Quel paysage politique va se recomposer dans l'agglomération grenobloise ? L'Isère n'a pas résisté à la vague du Rassemblement national, lors des élections européennes, le week-end dernier. Si, traditionnellement, le vote RN s'exprime surtout dans le nord du département, l'agglomération grenobloise - anciennement connue pour sa « ceinture rouge » - n'a pas été épargnée, avec des communes comme Échirolles ou Saint-Martin d'Hères, dirigées par des élus communistes, et qui ont placé la liste de Jordan Bardella en tête du scrutin.

À l'image de nombreuses métropoles, la ville de Grenoble s'est cependant démarquée : La France Insoumise (LFI) y arrive en effet en tête des résultats, avec 21,87 % des suffrages exprimés pour la liste menée par Manon Aubry, suivie du PS Raphaël Glucksmann, crédité de 21,19 % des suffrages exprimés, du RN avec Jordan Bardella, à 13,53 %, puis de l'écologiste Marie Toussaint, à 12,88 %.

Un petit séisme local, le parti de l'actuel maire EELV, Eric Piolle, qui n'arrive qu'en quatrième position, pour un score demeurant inférieur de 10 points à celui remporté par l'ancien candidat des écologistes, Yannick Jadot, lors des élections européennes de 2019.

Olivier Véran, candidat à sa succession

Pour ces nouvelles élections, la ville de Grenoble est divisée sur deux circonscriptions, qu'elle partage avec d'autres communes de l'agglomération : la 1ère et la 3ème. Dans la première circonscription de l'Isère, l'ancien ministre et proche d'Emmanuel Macron, le député sortant, Olivier Véran (Renaissance), a d'ores et déjà annoncé sa candidature. Élu pour la première fois en 2012, il a été réélu en 2017 puis en 2022.

Des mandats interrompus par ses passages dans divers ministères, notamment à la Santé pendant la crise du Covid. Lors de la dernière élection, il avait obtenu 55,4 % des suffrages exprimés, face à la jeune candidate Salomé Robin, de LFI, pour la Nupes (44,4%). Au premier tour, la candidate RN Aurore Meyrieux, arrivée 3ème, n'avait obtenu que 7,1% des suffrages.

Si, côté grenoblois, Olivier Véran aura peut-être du mal à cumuler suffisamment de voix, il pourra sans doute compter sur les électeurs des cantons de Saint-Ismier et de Meylan, qui, eux, ont majoritairement placé Renaissance en tête des élections européennes.

Face à lui, le candidat du Front populaire n'est pas encore connu à l'heure où nous écrivons ces lignes, mais, selon les informations du Dauphiné Libéré, c'est Alexandre Lacroix, qui devrait représenter Les Républicains, après un passage à Reconquête. Au quotidien, il a déclaré « Je suis LR et je serai candidat de l'alliance avec le RN ».

Elisa Martin, candidate malgré l'enquête en cours

Du côté de la troisième circonscription de Grenoble, qui associe également les communes de Fontaine et Sassenage (et où le vote du Rassemblement national est arrivé en tête le week-end dernier, ndlr) la députée sortante Elisa Martin (LFI) est officiellement candidate à l'investiture du Front Populaire tout juste créé, en dépit d'une enquête en cours, révélée la semaine dernière par le Canard Enchaîné.

Au cœur des révélations de l'hebdomadaire : un système de rémunération caché qui aurait été mis en place par le maire EELV. Ce dernier est soupçonné d'avoir augmenté un proche collaborateur, en échange d'un reversement mensuel en liquide de 400 euros à Elisa Martin, entre 2017 et 2020, alors qu'elle était première adjointe d'Eric Piolle. Au total, celle-ci aurait ainsi perçu des versements ayant atteint 16.800 euros, non déclarés au fisc, et qui auraient pris fin lorsqu'elle est devenue députée au printemps 2022.

Le procureur de la République a ouvert une enquête pour « concussion » - un délit passible de cinq ans de prison et 500.000 euros d'amende - et « recel de concussion », alors que de nombreuses zones d'ombres demeurent, dont celle de l'enregistrement d'une conversation qui doit encore être analysée par la justice.

Un climat électrique

Pour sa défense, le maire de Grenoble a évoqué la « volonté de [lui] nuire » de son ancien collaborateur, qui a quitté la mairie à l'été 2022. L'opposition municipale, quant à elle, s'en donne à cœur joie, alors même que des figures historiques des écologistes grenoblois, Raymond Avriller et Vincent Comparat, appellent désormais à la mise en retrait de leurs fonctions de deux élus mis en cause.

« Si les faits sont avérés, ils sont extrêmement graves », avait réagi sur le réseau X (ex-Twitter) Emilie Chalas, conseillère municipale à Grenoble et ex-députée Renaissance qui avait perdu son siège en 2022 face à Elisa Martin. L'ex-maire LR de Grenoble, Alain Carignon, lui-même été condamné pour corruption en 1996, a également dénoncé des faits « d'une exceptionnelle gravité » qui, selon lui, « rompent définitivement la confiance des Grenoblois ».

Dans un tel contexte, la candidate pourra-t-elle compter sur le même ralliement qu'en 2022, où elle avait battu la candidate Renaissance Emilie Chalas, avec un score de 57,48% contre 42,52% ?

Elisa Martin n'est en tout cas, à cette heure, pas la seule à briguer l'investiture du Front populaire : selon les informations du Dauphiné Libéré, c'est une autre ancienne de la majorité Piolle et conseillère municipale à Grenoble, Maude Wadelec, qui briguerait également l'investiture du Front Populaire sur la 3e circonscription. « Ma spécialisation sur les discriminations ethnoculturelles sera un atout évident pour soutenir le Front populaire, dans ce moment où les marqueurs idéologiques sont flous pour la population », expliquait-elle hier au quotidien, dans l'attente d'une réponse à sa candidature.

Pour sa part, l'ex-députée Renaissance Emilie Chalas sera à nouveau candidate pour récupérer le siège qu'elle avait laissé à Elisa Martin en 2022. Avec la volonté affichée de proposer « une troisième voie » face aux scores des européennes de dimanche dernier. Conseillère municipale d'opposition à la ville de Grenoble, elle est également désormais chargée de projets au sein de la pépite du solaire Carbon, qui projette de construire une gigafactory de panneaux photovoltaïques à Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône).

Le RN sera quant à lui représenté par Christel Dupré, dans cette 3ème circonscription iséroise. Actuelle conseillère régionale, elle était déjà candidate aux législatives en 2022. Elle avait alors obtenu 11,84% des suffrages exprimés.

Alors que l'on attendait encore les résultats des tractations au sein de la gauche pour la présentation du candidat du Front Populaire sur la première circonscription au moment d'écrire ces lignes, Lutte Ouvrière avait de son côté fait le choix d'investir d'ores et déjà deux candidats : Rémi Adam sur la première circonscription, et Catherine Brun sur la troisième.

Le RN tente de se positionner en Isère Alors qu'il n'avait jusqu'ici qu'un seul député en Isère en la personne d'Alexis Joly, le Rassemblement national sera présent dans l'ensemble des 10 circonscriptions de l'Isère, soit sous sa propre étiquette, soit sous celle de LR, dans le cadre de l'alliance annoncée par le président en cours de destitution, Eric Ciotti. Le patron départemental du RN, Thierry Perez, a confirmé ce vendredi sur les ondes de France Bleu Isère que parmi les 70 candidats venus des Républicains et investis par le RN dans le cadre de l'accord passé avec Eric Ciotti, trois candidats issus du parti LR le rejoindront. Un accord qui devrait permettre au RN de représenter un candidat dans chacune des 10 circonscriptions iséroises.

Article publié à 11h50, mis à jour à 13h41 avec l'ajout de la candidature de Christel Dupré.