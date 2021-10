Banque de la Transition Energétique : un an après sa création, l'épargne verte majoritairement fléchée vers les ENR

"On collecte une épargne auprès de nos clients particuliers en leur faisant une promesse qu'elle sera dédiée à des crédits de projets de transition énergétique", résume Pierre-Henri Grenier, directeur exécutif de la Banque de la transition énergétique (BTE), marque de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes (BPAuRA).

Avant le lancement de la BTE, en septembre 2019, une étude de marché avait démontré que 55 % des clients se disaient méfiants quant à la traçabilité de leur argent. 75 % d'entre eux souhaitaient que l'épargne soit fléchée vers des projets locaux tandis que 88 % étaient prêts à contribuer à la transition énergétique.

Un an plus tard, 152,9 millions d'euros ont été collectés auprès des épargnants, principalement des particuliers (91%) et, à la marge, des PME.