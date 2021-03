Un an de crise. "Les vieilles banques n’ont jamais été aussi modernes" (Daniel Karyotis, BPAURA)

LA TRIBUNE AURA - Avec des résultats financiers qualifié de « solides » compte-tenu de la période actuelle, marqués à la fois par un PNB en très légère baisse (-1,3%), une marge d'intérêts à -2,3%, des frais généraux qui s'améliorent mais également un résultat brut d'exploitation en légère amélioration (0,3%), le réseau de la BPAURA a bien résisté. Les enseignements tirez-vous de cette première année de crise sanitaire pour l'ensemble de votre réseau bancaire, concernant notamment sa solidité et sa résilience ?

DANIEL KAYOTIS - Je crois que nous avons désormais la confirmation que le secteur bancaire traditionnel est beaucoup plus résilient que beaucoup ne l'imaginaient. Cette crise redonne des lettres de noblesse au secteur, à un moment où l'on ne parle plus beaucoup des néobanques et de banques en ligne.

Pour moi, les « vieilles banques » n'ont jamais été aussi modernes à ce titre. Nous avons également trouvé des ressorts qui nous ont permis de faire face à la pression à la baisse sur nos résultats, et d'être résilients, mais aussi inventifs et imaginatifs.

Nous avons revu fondamentalement nos modes d'organisation et de management, et je pense que cette crise sera synonyme de transformation pour le réseau bancaire en général, et pour nous en particulier.

Quelles seront les premiers effets concrets que l'on pourra observer ?

C'est effectivement l'accélération du digital, l'implantation du télétravail de manière plus intense au sein de nos organisations, mais aussi l'exploitation du e-commerce que l'on doit encore plus intégrer au sein de nos activités commerciales, dans le but d'accompagner nos clients pour qu'ils prennent le virage du click and collect, par exemple. A ce titre, nous avons un rôle majeur pour accompagner nos clients.

Les outils digitaux ont également révolutionné le management : même si l'on peut regretter aujourd'hui l'absence de réunions physiques, des outils comme Teams ont permis de conserver un fort lien entre les collaborateurs.

Ce sont probablement des enseignements que les entreprises ont commencé à retirer de cet épisode, mais pour aller plus loin, il faudra avoir la certitude que la crise est derrière nous.

Nous sommes aujourd'hui toujours dans une situation inconfortable où il faut tirer au fil de l'eau des enseignements pour modifier l'organisation du management et le business model, tout en continuant à gérer plus intelligemment possible la période de crise.

Lors de la présentation de vos résultats annuels, vous évoquiez cependant un coût du risque en progression de + 78 % comparé à l'année précédente (à 82,4 millions d'euros) mais également une stratégie basée sur la prudence, où la banque a provisionné de manière importante en 2020 pour faire face aux risques...

Nous avons en effet anticipé la situation en...