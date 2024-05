Bornes de recharges : de Montpellier à Nantes, le petit poucet E-Totem s’installe sur le marché des métropoles

Sur le marché des bornes de charge installées sur l'espace public, la Stéphanoise E-Totem est un peu le petit Poucet. Du haut de de ses 60 salariés et de ses 28 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023 (X3 par rapport à 2022), E-Totem ferraille en effet avec des acteurs beaucoup plus gros qu'elle. Aux premiers rangs desquels figurent notamment Izivia (filiale d'EDF), Engie, Bouygues, et TotalEnergies.

La PME vient de remporter à leur nez et à leur barbe, l'appel d'offres de la Métropole de Nantes pour le déploiement de 1.450 bornes de charge pour véhicules électriques : bornes rapides, bornes « normales » et points de charge pour les vélos. Un contrat qui couvre la fabrication, l'installation, la supervision et la maintenance des bornes pendant les 15 prochaines années.

Pour se faire, E-Totem va créer une agence locale à Nantes, avec une équipe affectée à la maintenance des infrastructures. Le déploiement est planifié sur les 18 prochains mois et nécessitera un investissement de 13 millions d'euros, porté par E-Totem, sur le modèle du tiers investisseur.

En clair, c'est E-Totem qui supporte l'investissement (fabrication, installation, location de l'espace public auprès de la collectivité, supervision, etc). En contrepartie de quoi, l'entreprise perçoit les recettes des charges réalisées sur ses bornes.

Nantes, Montpellier, Paris et Saint-Etienne

Ce modèle de tiers investisseur, E-Totem l'a déjà utilisé dans les trois autres métropoles avec lesquelles elle a déjà signé : Saint-Etienne, d'abord, depuis 2019, le Grand Paris (dans le cadre du consortium Métropolis constitué avec SPIE et SIIT) depuis 2020 et, tout récemment, la métropole de Montpellier.

E-Totem a ainsi raflé la mise, en janvier dernier, pour le système de bornes de charges du territoire de Montpellier Méditerranée Métropole. Soit 600 nouvelles bornes, avec la particularité locale d'une charge gratuite quotidienne à faible puissance.

Au total, la petite E-Totem affiche un score très honorable de quatre métropoles clientes sur les 22 que compte le territoire français. Auxquels s'ajoutent des villes clientes plus petites comme la Rochelle par exemple, Montargis, Thionville, ou, depuis peu, Biarritz. 10.000 des 129.525 bornes ouvertes au public en France (chiffre baromètre AVERE, au 30 avril 2024) sont des bornes E-Totem.

Un acteur complètement intégré

Créée en 2012, alors pionnière sur le marché des bornes de charges, E-Totem est le fruit d'une association de plusieurs PME ligériennes, emmenées par le chef de file industriel Atomelec (tôlerie fine), dont elle est une filiale.

Ensemble, elles ont construit une offre complètement intégrée. Pour Hervé Sonneville, le président d'E-Totem, et dirigeant du groupe Atomelec (210 salariés dont la moitié travaille pour les bornes : 60 directement pour E-Totem, et 60 dans les usines de Saint-Bonnet-le Château et de la Rochelle pour la fabrication), cette intégration est probablement l'explication de son succès sur ce marché dominé par des acteurs d'envergure.

« Notre intégration est un marqueur fort de différenciation. Nous maitrisons tout en interne, du développement des logiciels de supervision jusqu'à l'exploitation des bornes, en passant bien sûr par la fabrication. Cela rassure des collectivités qui s'engagent sur plus d'une décennie avec nous ».

6.000 bornes de plus d'ici 2025

Et si les métropoles sont désormais presque toutes équipées, E-Totem entend bien poursuivre son développement en s'installant dans des territoires de plus petite taille. Et là, le gâteau est encore conséquent. Avec un objectif de 400.000 bornes françaises sur l'espace public d'ici 2030, le marché français offre des perspectives plutôt réjouissantes à E-Totem.

« Même si le marché des voitures électriques connait actuellement un ralentissement, il est possible que 400.000 bornes ne soient pas suffisantes pour répondre à la demande. Il faudra peut-être revoir encore cet objectif à la hausse ».

Dans cette dynamique, E-Totem table sur un déploiement de 6.000 bornes supplémentaires d'ici 2025, qui viendront donc s'ajouter aux 10.000 qu'elle a déjà installées ainsi qu'à son activité de bornes privées (entreprises, parking de grandes surfaces etc). Cette dernière pèse environ 50% de son chiffre d'affaires total.

50 millions d'euros de chiffre d'affaires sont attendus pour 2024, 150 millions en 2026. Une ambition portée par les 15 millions d'euros levés fin 2022 auprès de Bpifrance et du fonds d'investissement Conquest, complétés par une ligne de financement de 50 millions d'euros accordée par Conquest à E-Totem infrastructures, la plateforme de tiers investissement du groupe. Une nouvelle opération de financement est envisagée dans les prochains mois pour soutenir l'accélération du déploiement des bornes E-Totem.

2,5 millions d'euros d'investissements industriels

Pour tenir la cadence industrielle, l'entreprise va investir 2,5 millions d'euros (soutenu à hauteur de 841.000 euros par le programme France 2030). La moitié sera dédiée à la modernisation et à l'augmentation des capacités de production de son usine de Saint-Bonnet-le-Château (42) et de la Rochelle.

L'autre moitié sera consacrée à la R&D : développement d'un système de plug and charge (reconnaissance automatique du véhicule et du moyen de paiement avec le simple branchement du câble) qui sera prêt à la fin de l'année, mise au point d'une borne haute puissance (360 KW) pour les camions électriques qui devrait être présentée au deuxième semestre.

Ce marché des camions électriques semble en effet s'accélérer plus vite qu'espéré. Résultat : selon une étude présentée mi mars Vinci Autouroutes, TotalEnergies, Enedis et les grandes marques de camions, 10.000 bornes devront être installées d'ici 2035 pour les camions électriques.

Cette accélération, E-Totem la prépare en France donc, mais pas seulement. L'Europe est dans sa ligne de mire : une agence est en cours d'ouverture au Royaume-Uni et un investissement de 3 millions d'euros va être injecté très prochainement dans une nouvelle usine en Espagne.