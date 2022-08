Après la chute de Planète Oui, son fondateur veut maîtriser avec Elmy l'approvisionnement en énergie verte

« Cela me rend malheureux de voir nos ex-clients mécontents, d'observer que Planète Oui est critiquée sur la place publique mais je ne peux pas agir... », confie Albert Codinach, fondateur en 2007 de BCM Energy et de Oui Energy (marque Planète Oui, 100 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021 avec 125.000 clients).

Une réponse aux pétitions et mécontentements qui avaient suivi la cession, en début d'année, de son activité de fourniture d'énergie verte à un de ses concurrents montpelliérain, Mint Energie, à la barre du Tribunal de Commerce. Ces mécontentements étant essentiellement liés à la hausse des tarifs appliquée par le repreneur.

La cession de Planète Oui s'était opérée dans un contexte extrêmement tendu pour les fournisseurs alternatifs d'électricité, dont un certain nombre (en France et en Angleterre notamment) ont été terrassés par la hausse très importante des tarifs de l'électricité. Hausses qu'ils ne pouvaient répercuter sur leurs clients, tenus par des contrats à tarifs fixes.

« Nous avons mal géré notre hypercroissance en ne sécurisant pas nos approvisionnements, ce qui nous a amené à vendre à perte. Ce n'était évidemment pas tenable très longtemps », reconnaît Albert Codinach.

L'entrepreneur n'a pas jeté pas l'éponge pour autant. Mint Energie avait, en effet, repris uniquement l'activité de fourniture. Pas celles liées à la production et à l'agrégation. Et c'est à partir de celles-ci que BCM Energy compte désormais renaître de ses cendres, en s'appuyant cette fois sur un modèle totalement intégré.

Elmy, nouvelle marque lyonnaise d'électricité verte

BCM Energy lance ainsi sa nouvelle marque d'électricité verte, Elmy. Pilotée depuis Lyon, où l'entreprise emploie une centaine de salariés, Elmy va développer un modèle bien différent de celui qui avait mené à la perte de Planète Oui.

Il s'agit cette fois de se passer des marchés de trading de l'énergie pour maîtriser toute la chaîne de valeur de l'énergie, de la production à la distribution. « Nous avions commencé la production en 2020, aujourd'hui nous avons 25 mégawatt-heure en production propre annuelle. L'ambition est de monter à 100 MW-heure annuels d'ici cinq ans ».

Pour faire monter en puissance ses actifs, BCM Energy s'était par exemple associée au fond régional OSER ENR créé en 2014 par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la Caisse des Dépôts et Consignations et une dizaine d'autres acteurs privés (CNR, Crédit Agricole, Enercoop, BP Aura, la NEF, GEG et Energie partagée) pour lancer, en 2021, un appel à Initiatives Locales. Objectif : accélérer le développement de projets solaires photovoltaïques dans la région, dans une logique de circuit court.

"La question de la décentralisation et du rôle des territoires dans la transition énergétique est plus que jamais primordiale. Cette décentralisation doit permettre l'émergence de projets plus proches des territoires, à taille humaine, respectant l'environnement et que les citoyens pourront s'approprier".

L'entreprise assure en parallèle la gestion financière et technique, pour le compte de producteurs indépendants, d'1,5 térawatts-heure par an (contrat de trois ans en moyenne). « Cette activité est en fort développement ces derniers mois, nous ambitionnons de gérer, d'ici 5 ans, un volume de 2 térawatts heure par an ». En 100% vert évidemment.

En Auvergne-Rhône-Alpes, BCM travaille déjà avec la communauté d'agglomération de Roanne. Elle gère la centrale mise en service en janvier 2021 par la collectivité locale avec OSER ENR (5 méga MWc). Autre engagement local : pour la ville de Mornant, le pilotage d'un consortium d'entreprises impliquées dans un projet combinant autoconsommation, solidarité énergétique et économies d'énergies.

Pour la Métropole de Lyon, BCM Energy intervient également dans le cadre de la construction de toitures et ombrières photovoltaïques sur les principales entreprises de la Vallée de la Chimie (Projet Appel des 30) pour une puissance de 5,8 MWc.

30 recrutements d'ici à la fin de l'année

Pour 2022, l'entreprise lyonnaise vise un chiffre d'affaires de 200 millions d'euros, le double de 2021 mais avec une très large part de cette progression liée à la forte hausse des tarifs. Objectif d'ici 5 ans : contractualiser 250.000 clients en B2C et B2B.

Avec une crainte sur l'image d'Elmy qui pourrait être ternie par l'échec de Planète Oui ? « Non », répond son dirigeant.

« Le modèle est très différent. Tous nos producteurs sont basés en France et nous couvrons 100% des contrats par un approvisionnement direct et vert, sécurisé. Nous avons appris de nos erreurs ».

Et d'ajouter : « Face aux enjeux climatiques actuels et à venir, la responsabilité du fournisseur va au-delà de la simple fourniture d'énergie. C'est pour cela que nous défendons ce modèle intégré, un système vertueux global pour la transition énergétique ».

Pour poursuivre sa croissance, BCM devrait recruter une trentaine de salariés d'ici à la fin de l'année, qu'elle espère attirer avec, notamment, la semaine à 4 jours qu'elle mettra en place à la rentrée prochaine.