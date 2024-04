Constellium Issoire affiche son ambition de recycler l’aluminium des avions en fin de vie

« Notre ambition est de faire du recyclage pour les avions, comme nous le faisons avec les canettes », résume Sylvain Henry, vice-président de la recherche & développement chez Constellium. Sauf que ce n'est pas aussi facile souligne le groupe, fabricant mondial de produits d'aluminum pour différents secteurs. Car les pièces d'aéronautiques sont élaborées à partir d'alliages beaucoup plus complexes que pour les canettes. L'aluminium est combiné avec du cuivre, du zinc, du magnésium...

Lire aussi Souveraineté industrielle et énergétique: le cas exemplaire de l'aluminium français

« Il y a, en fait, plusieurs nuances d'aluminium. Chaque alliage est différent selon les propriétés nécessaires. La partie supérieure de l'aile d'un avion ne va pas être sollicitée de la même manière que la partie inférieure, donc l'alliage n'est pas le même », donne en exemple Sylvain Henry.

Conserver les mêmes performances

Or pour fabriquer une pièce pour l'aéronautique à partir de déchets d'avion, il faut partir exactement de la même matière première d'origine, du même alliage. On comprend donc bien l'importance du tri et la technicité des procédés que cela requiert.

C'est pour répondre à cet enjeu, que Constellium a signé l'an dernier un partenariat avec Tarmac Aerosave, groupe français qui réalise de la maintenance, du démantèlement et du recyclage d'avions.

Lire aussi Tarmac Aerosave veut industrialiser le recyclage des avions



Cette collaboration doit leur permettre de développer des technologies pour récupérer l'aluminium des avions en fin de vie et le réutiliser dans l'aéronautique tout en conservant les propriétés et les performances des matériaux. Ce serait une avancée majeure qui permettrait à l'usine Constellium d'Issoire, dans le Puy-de-Dôme, de franchir une étape supplémentaire dans sa démarche de développement durable.

Spécialisée sur le marché de l'aéronautique, le site utilise déjà de l'aluminium recyclé pour produire ses pièces qui servent à fabriquer les ailes ou le fuselage des avions.

« Nous recyclons l'aluminium qui provient de nos chutes et copeaux générés lors du process de fabrication de nos tôles. Nous rachetons et recyclons aussi les chutes que nos clients, notamment Airbus ou Dassault, produisent lors de l'usinage ou la découpe de l'aluminum. Mais là, l'idée est d'aller plus loin dans le recyclage en traitant la fin de vie », explique Stéphane Corre, le directeur du site auvergnat.

Filière d'excellence à créer

Aujourd'hui, les métaux des avions en fin de vie sont recyclés, mais ils sont utilisés pour d'autres usages, dans l'industrie ou le bâtiment notamment. « Cela peut servir à faire des pièces mécaniques ou des vélos par exemple... Aujourd'hui, ces alliages sont fondus et perdent de leur valeur technique d'origine. Or nous espérons mieux les valoriser pour des usages aéronautiques, ce qui permettrait de profiter de leur qualité technique et métallurgique », souligne Sébastien Medan, directeur environnement chez Tarmac Aerosave.

L'idée est donc de réfléchir à la mise en place d'une filière d'excellence pour parvenir à une circularité complète. Une filière qui soit viable économiquement et opérationnelle.

« Quand on découpe un avion en petits morceaux, on récupère énormément de choses différentes, de l'aluminium mais aussi du cuivre, des câbles électriques, de l'électronique... Il y a un défi technologique et technico-économique. Nous réfléchissons à un processus de tri automatique. Nous en sommes au tout début », précise Sylvain Henry, également directeur du centre de recherche de Constellium, situé à Vorreppe près de Grenoble.

Lire aussi Les cinq défis cruciaux de l'industrie aéronautique civile et militaire française en 2024

« Il faut lever les verrous économiques et techniques », abonde Sébastien Medan de Tarmac Aerosave. « Nous sommes dans une phase d'études et de premiers essais. Nous avons commencé à envoyer de la matière à Constellium, mais c'est complexe ». Sa société, dont le siège se situe dans les Hautes-Pyrénées, démantèle une quarantaine d'avions par an (18 ans d'âge en moyenne), principalement des Airbus et Boeing. Pour ce spécialiste, ce recyclage aurait plusieurs intérêts pour le secteur.

« En recyclant ces matériaux pour la fabrication de nouveaux avions, nous pourrions économiser de la ressource, notamment du cuivre, du zinc. Et puis, comme ce gisement d'aluminium recyclable est sur le sol européen, cela éviterait que l'on importe des matériaux d'autres continents », argumente Sébastien Medan.

50% d'intrants recyclés d'ici 2030

A l'heure où l'on parle de souveraineté économique, cela prend tout son sens. Mais cet expert prévient. S'il y a un vrai marché, ces déchets d'avions ne pourront pas suffire à répondre à toute la demande de la filière industrielle aéronautique. Cela pourrait apporter, en revanche, un complément aux minerais. Avec un vrai impact positif pour l'environnement.

« L'aluminium recyclé est 95% moins gourmand en énergie, et donc en émissions de CO2, que la production primaire de métal. Et puis, il faut bien comprendre que s'il est bien trié, nous pouvons recycler l'aluminium à l'infini avec les mêmes propriétés », souligne Stéphane Corre.

Constellium s'est fixé un objectif : que la moitié de l'aluminium qui entre dans ses fonderies (et donc sa matière première) soit issue du recyclage d'ici 2030.