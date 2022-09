Luxe : avec son second site auvergnat à Riom, Hermès confirme son ancrage local (et le dynamisme du marché)

Hermès continue d'investir dans l'emploi et dans ses capacités de production, et a posé la première pierre de la maroquinerie de Riom (Puy-de-Dôme) début septembre. Vingt-deuxième site maroquinier d'Hermès, cette nouvelle manufacture ouvrira ses portes dans la commune de Riom en 2024 et accueillera, à terme, 250 artisans formés aux savoir-faire d'excellence de la maison.

Une cinquantaine de personnes travaillent déjà à Riom en attendant les nouveaux locaux. La maroquinerie de Riom (budget : NC) devient le deuxième site du pôle auvergnat d'Hermès Maroquinerie Sellerie après l'inauguration de la maroquinerie de Sayat, en 2004 qui emploie aujourd'hui 240 artisans.

Hermès renforce ainsi son ancrage dans le territoire et son engagement pour l'emploi et la formation à des métiers d'excellence. La maison s'appuiera sur des partenariats locaux avec Pôle emploi pour le recrutement et avec le Greta et le lycée Desaix de Saint-Éloy-les-Mines (Puy-de-Dôme) pour la formation des artisans.

Favoriser la transmission entre les deux sites

Dès novembre 2022, les formations seront dispensées au sein de l'École Hermès des savoir-faire qui, dans le cadre de son partenariat avec l'Éducation nationale, assurera aussi les évaluations du CAP maroquinerie des apprentis.

"La proximité des deux manufactures du Puy-de-Dôme favorise la transmission entre artisans de la culture du métier de sellier-maroquinier et l'apprentissage des savoir-faire uniques d'Hermès nécessaires à la fabrication des sacs et objets de maroquinerie", assure Bernard Dalmas, directeur du pôle auvergnat d'Hermès Maroquinerie Sellerie.

Hermès s'attache à conserver l'essentiel de sa production en France au sein de 52 manufactures et sites de production, tout en développant un réseau de plus de 300 magasins dans 45 pays. Le groupe emploie plus 11.500 en France, parmi lesquelles plus de 6.000 artisans.

"Depuis 2010, Hermès a ouvert neuf maroquineries en France portant à plus de 4.300 le nombre d'artisans selliers-maroquiniers au sein du groupe", précise Emmanuel Pommier, directeur Général du Pôle artisanal Hermès Maroquinerie-Sellerie. Quatre autres projets de manufactures sont en cours, à Louviers (Eure), Tournes-Cliron (Ardennes), L'Isle-d'Espagnac (Charente) et Loupes (Gironde) où les recrutements et les formations se poursuivent.

La reconversion d'un ancien site industriel

Situé à Riom dans l'ancienne Manufacture des tabacs, édifiée dans les années 1900 et inscrite aux Monuments historiques depuis 2004, le projet architectural de la maroquinerie privilégie la reconversion d'un ancien site industriel.

Il répond à la démarche écoresponsable de la maison qui vise à limiter très fortement l'artificialisation des surfaces, à choisir des entreprises partenaires locales et à sourcer et utiliser des matériaux durables pour la rénovation. Le site de production Sayat est d'ailleurs un modèle d'intégration paysagère.

Dessinée par le cabinet d'architectes Tracks-Architectes, la future maroquinerie de Riom, d'une superficie de plus de 7.000 m², portera les ambitions environnementales du groupe Hermès et viendra renforcer sa stratégie de maillage régional.

"Dans un contexte encore instable, nous avançons avec confiance"

Une manière également de rappeler que depuis 1837, Hermès reste fidèle à son modèle artisanal. Alors que le groupe héberge environ 80 % de sa production (tous secteurs confondus) en France, il réalise environ 80 % de ses ventes à l'étranger.

À fin juin 2022, tous ses métiers confirmaient leur forte dynamique économique malgré une inflation galopante, avec une progression remarquable de la soie, des vêtements et accessoires, de l'horlogerie et des autres métiers Hermès.

La croissance de la maroquinerie-sellerie (+12 %) s'est appuyée sur une demande soutenue et sur l'augmentation des capacités de production. Axel Dumas, gérant d'Hermès depuis 2013, déclarait alors :

« La belle dynamique des résultats du premier semestre témoigne de la croissance de nos 16 métiers et de la forte désirabilité de nos objets, conçus artisanalement dans une démarche de durabilité, sans compromis sur la qualité. Dans un contexte encore instable, nous avançons avec confiance, fidèles à notre modèle d'entreprise responsable et engagée vis-à-vis de nos collaborateurs et de nos partenaires. »

Avec ce nouveau site de production, Hermès compte ainsi poursuivre le renforcement de son ancrage territorial en France.