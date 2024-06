Urbanisme : Lyon s'inspire de Barcelone pour créer des « super-îlots », limités à la circulation

Un ancien rond-point, transformé en place arborée, désormais composée d'une pergola sur laquelle grimpent des végétaux : la place Danton, dans le 3e arrondissement de Lyon, affiche un nouveau visage depuis un peu plus d'un an.

Située au cœur d'un « îlot » résidentiel, elle est devenue l'un des symboles de la mise en application par la ville et la métropole de Lyon de la théorie des « superblocks », initiée par l'architecte et urbaniste catalan Salvador Rueda il y a une dizaine d'années à Barcelone.

Un modèle consistant à créer des « îlots » résidentiels plus ou moins fermés aux véhicules motorisés, à travers un nouvel équilibrage des espaces urbains entre la réduction des voies de circulation d'un côté, et la création de nouveaux types d'aménagements de l'autre : mobiliers urbains, pistes cyclables, plantations, terrasses etc. Vision qui a ensuite essaimé petit à petit dans d'autres villes européennes, dont Lyon.

Les deux rues passant devant l'école élémentaire Léon Jouhaux ont été fermées à la circulation automobile : sur l'une d'elles, une piste d'apprentissage du vélo et des blocs de béton ont été installés de manière temporaire.

Une circulation limitée et des enjeux de « méthode » selon le Grand Lyon

Tout a commencé en 2020, lorsque les élus écologistes ont placé dans leur agenda politique la révision du quartier Danton, niché entre les boulevards Vivier-Merle et Garibaldi, à deux pas de l'hôtel de Métropole et de La Part-Dieu, le deuxième quartier d'affaires français après La Défense.

Une zone caractérisée par sa forme « en damier », à l'image de la capitale catalane, mais aussi traversée par de nombreux axes passants à proximité de la gare. Le tout, formant la « poche résidentielle du grand secteur Part-Dieu » explique Pierre Soulard, directeur des infrastructures et de l'exploitation des mobilités du Grand Lyon.

« Travailler dans ce quartier à dominante résidentielle, en bordure d'un quartier d'affaires, paraissait une évidence », défend en effet ce membre du cabinet de l'urbanisme de la métropole.

« Il y avait une vision cible, avec des enjeux d'apaisement du trafic, d'amélioration des chemins piétons, mais aussi d'occupation différente des espaces publics, avec de la végétation, des aires de jeu etc. », retrace le coordinateur du projet.

Pour le mettre en œuvre, les élus écologistes de la Ville et du Grand Lyon ont notamment porté leur regard de l'autre côté des Pyrénées : les deux villes possèdent en effet quelques points communs (des quartiers en « damier » de Cerdà pour l'une, de Morand, dans le quartier des Brotteaux, pour l'autre). Mais surtout, elles s'enrichissent l'une et l'autre de leur retour d'expérience respectif. Notamment en matière de gouvernance des politiques publiques.

Barcelone, berceau des « superilla »

Barcelone a en effet lancé une première application du principe des « superblocks » il y a une dizaine d'années dans l'ancien quartier industriel « @22 », réhabilité dès la fin des années 1990.

Mais « ce fût un échec », retrace Quentin Bardinet, directeur de la valorisation territoriale et des relations internationales de la Métropole de Lyon.

« Ils l'avaient fait uniquement avec un marquage au sol à base de peinture, dans une zone résidentielle, mais pas assez passante. Le projet avait perdu son objectif, tout simplement. Car les superblocks ont surtout du sens des les zones où il y a des conflits d'usage ».

La capitale catalane s'est ainsi tournée vers une nouvelle application dans le quartier Sant Antoni, « plus passant, à la frontière avec le quartier historique, et doté d'un lieu emblématique : son marché alimentaire », ajoute Juliette Cantau, cheffe de projets de coopérations internationales.

Elle a notamment accompagné à Barcelone, fin mars dernier, une délégation lyonnaise emmenée par le président de la Métropole, Bruno Bernard. Deux ans auparavant, Grégory Doucet avait également relancé ces échanges en se déplaçant en Catalogne en novembre 2022. Peu après Fabien Bagnon, vice-président de la Métropole délégué aux mobilités et aux voiries, quelques mois plus tôt.

Consultations, mobiliers éphémères : créer un « modèle lyonnais »

Depuis, Lyon a mis en application ses observations, et aurait même « ajouté et imprimé sa patte », indique également Pierre Soulard. « Lyon peut à son tour inspirer Barcelone sur la trame des quartiers historiques, mais aussi dans la manière dont nous avons mis en œuvre ces projets », ajoute le directeur de l'exploitation des mobilités.

« Là où Barcelone ficelait entièrement le projet, et une fois que tout était défini et concerté, elle l'appliquait. De notre côté, nous construisons plutôt les choses pas à pas, par petites touches, en itération ».

C'est dans ce cadre qu'à partir de 2022, la collectivité lyonnaise a peu à peu restreint la circulation dans le quartier Danton : certaines rues, passant notamment devant l'école élémentaire Léon Jouhaux, ont été piétonisées, tandis que d'autres sont passées à sens unique.

De même, toutes ont été rendues payantes, dans l'idée que « seuls les usages (motorisés ndlr) liés au quartier » puissent rester. Là où, auparavant, des automobilistes se garaient dans les rues pour ensuite se rendre à la gare à pied.

L'ensemble de ces premiers travaux (piétonnisation, aménagements, végétalisation), qui se poursuivent désormais en 2024, représentent à ce jour 2,12 millions d'euros financés par la Métropole et par la Ville.

Pour l'instant, aucune étude statistique n'a été réalisée sur les effets de ces nouvelles installations sur la circulation automobile dans ce quartier d'environ 4 à 5.000 habitants, ni sur les autres types d'usages : évaluation des mobilités, occupation de la place centrale, effets sur les commerçants et les restaurateurs.

La place Danton, circulaire, et sur laquelle se trouvait jusqu'en 2022 un rond-point, a été réhabilitée avec la création d'espaces végétalisés et d'un îlot central avec du mobilier urbain.

« Il s'agissait de trouver un équilibre entre les contraintes - les temps de trajet sont plus longs - et les bénéfices de ces aménagements », retient Pierre Soulard, indiquant par ailleurs que ce modèle a aussi permis de « répondre aux autres besoins » : créer des places vélo, des espaces végétalisés, installer du mobilier urbain.

Autant de sujet abordés lors des deux réunions publiques auxquelles les habitants étaient conviés en novembre et décembre 2021. S'il n'y a pas eu de pétitions, les expressions étaient assez « critiques », relève le directeur des infrastructures de mobilités.

Car « il a fallu se projeter » : certaines installations sont en effet placées de façon éphémère, afin de les « tester » opérationnellement. Ce qui constitue aussi un moyen pour la Métropole d'expérimenter avant de s'engager financièrement.

Par exemple, des blocs de béton ferment aujourd'hui certaines rues, dans l'attente de travaux définitifs. Des marquages au sol permettent également d'agir « sans contrainte pour les services ». Et ainsi pouvoir rétropédaler si nécessaire.

Gare à la gentrification et aux nouveaux conflits d'usages

Car Barcelone commence à observer les premiers effets du revers de la médaille : «Dans les tendances en demi teinte, il y a le fait que les habitats autour se sont très vite gentrifiés », relève en effet Juliette Cantau.

Prix de l'immobilier élevés (4.063 euros le mètre carré en moyenne au premier trimestre 2023 à Barcelone selon le portail Idealista), croissance des logements AirBnb : ce serait « une tendance de fond », à mettre en relation avec les quelque 26 millions de touristes reçus en 2023 à Barcelone et dans sa région, selon l'Observatoire du Tourisme de Barcelone.

Malgré ce risque de gentrification, le Grand Lyon n'a, pour l'heure, pas relevé les indicateurs de prix au sein du quartier Danton. D'autant plus que le contexte immobilier actuel, à l'arrêt, brouille les interprétations.

Tandis qu'en parallèle, une autre difficulté pointe à Barcelone : « Ce que nous avons entendu et lu, c'est qu'aujourd'hui, il y a un nouveau conflit d'usage, entre les vélos et les piétons. La voiture a été mise de côté, sauf pour les résidents. Mais les vélos y auraient vu un lieu de liberté et de vitesse, et la cohabitation serait parfois un peu difficile avec les piétons », ajoute Quentin Bardinet.

Des expériences bien notées par la Métropole de Lyon, qui initie également plusieurs autres transformations : le quartier du cours Charlemagne, près de Confluence (2e arrondissement), mais aussi celui de La Plaine (5e), ou encore la rue des Capucins (1er). Tandis qu'une autre mesure mesure se dessine : la mise en place d'une Zone à trafic limité (ZTL) sur la Presqu'île à partir de janvier 2025.